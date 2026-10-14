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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलटैरो राशिफल 15 अक्टूबर 2026: कर्क को पद-प्रतिष्ठा का लाभ, धनु के राजनेताओं का बढ़ेगा दबदबा; जानें 12 राशियों का भाग्य

टैरो राशिफल 15 अक्टूबर 2026: कर्क को पद-प्रतिष्ठा का लाभ, धनु के राजनेताओं का बढ़ेगा दबदबा; जानें 12 राशियों का भाग्य

Tarot Rashifal 15 October 2026: टैरो राशिफल, नीतिका शर्मा से जानें आज का भाग्य. कर्क को पद-प्रतिष्ठा, धनु के राजनेताओं को लाभ. मेष को यात्रा से सफलता. पढ़ें मेष से मीन राशि का पूरा दैनिक फलादेश.

Written By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 14 Oct 2026 05:00 PM (IST)
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Tarot Rashifal 15 October 2026: अक्तूबर महीने का यह गुरुवार सभी 12 राशियों के लिए कार्यक्षेत्र में पद-प्रतिष्ठा, राजनीतिक लाभ, धार्मिक यात्राओं और दायित्वों की पूर्ति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण संकेत लेकर आया है. आज ग्रहों की चाल और टैरो कार्ड्स आपके जीवन में क्या नए मोड़ लेकर आ रहे हैं, प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से.

आज कर्क राशि के नौकरीपेशा लोगों को पद-प्रतिष्ठा का लाभ और लगभग सभी कामों में सफलता मिलेगी तथा धनु राशि के राजनीति से जुड़े लोगों का प्रभाव बढ़ेगा, वहीं वृषभ राशि के व्यापारियों को अजनबियों से सावधान रहने और कन्या राशि वालों को शुभचिंतकों के विरोध के बीच धैर्य बनाए रखने की सख्त सलाह दी गई है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा.

मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों आज अपने काम में काफी ज्यादा व्यस्त रहने वाले हैं. हालांकि, आज का दिन आपके लिए खुशहाल रहेगा. आज आपके सामने कई नए अवसर आएंगे. आपके द्वारा की गई यात्राओं से आपको वांछित परिणाम प्राप्त होंगे.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के लोगों को आज किसी विशेष कार्य की चिंता सताने वाली हैं. आपको सलाह है कि व्यर्थ की प्रतिस्पर्धा न करें. साथ ही अजनबियों से सावधान रहें. व्यापार में नुकसान हो सकता है.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के कुछ लोगों को फिलहाल, संतान सुख प्राप्त होगा. इस राशि वालों को मित्रों और रिश्तेदारों के रूखे व्यवहार का सामना करना पड़ सकता है. आपकी धार्मिक आस्था बढ़ेगी.

कर्क टैरो राशिफल 
कर्क राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है की नौकरीपेशा लोगों को पद प्रतिष्ठा आदि का लाभ मिलेगा. कार्य व्यापार में वृद्धि व लगभग सभी तरह के कार्यां में सफलता प्राप्त होगी. नए कामों की शुरुआत संभव है.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के लोगों को आज कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार करने की जरूरत है. साथ ही आपको सलाह है कि सेहत का विशेष ख्याल रखें. इतना ही नहीं अपने खानपान की आदतों पर काबू रखें.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के लोग किसी नई योजना को लेकर आज विचारमग्न रहने वाले हैं. साथ ही आज आपको लोगो से कई तरह की आलोचनाएं सुनने को मिलेंगी. इतना ही नहीं आपका शुभचिंतक के विरोध का सामना करना पड़ सकता है.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के लोगों को अपने जीवन के दृष्टिकोण को थोड़ा व्यावहारिक बनाने की जरूरत है. आप आज अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए काफी प्रेरित रहेंगे.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृश्चिक राशि के लोगों को आलस्य का त्याग कर समय का उचित प्रयोग करें. इससे आप अपने कार्यक्षेत्र में रचनात्मक सुर्खियां बढ़ोरेंगे. साथ ही आप अपने परिवार के साथ आज किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लान भी कर सकते हैं.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि के लोगों के लिए राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए लाभप्रद स्थितियों के आसार है. साथ ही आज आप काफी आराम महसूस करेंगे और अपने कार्यक्षेत्र मे मिली प्रगति से काफी संतुष्ट रहेंगे.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के लोगों को दायित्वों की समयानुकूल पूर्ति हेतु प्रयत्नशील रहे. आपका समय अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक खुशनुमा दिन बीतेगा.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के नौकरीपेशा जातकों के लिए आज कार्यस्थल पर वातावरण काफी सुखद रहेगा. हालांकि, आपको आज असामाजिक तत्वों से दूरी बनाए रखने की जरूरत है. आपको सलाह है कि परिजनों की छोटी-छोटी बातों का बुरा न मानें.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के लोगों को आज सहयोगियों के साथ काम करने के लिए एक दूसरे को प्रेरित करें. आपको सलाह है कि अपने संबंधों में नैतिक कर्तव्यों से विमुख न हो.

Kal Ka Rashifal 15 October 2026: गुरुवार को सौभाग्य योग से इन राशियों की खुलेगी किस्मत, मिथुन को ऋण में सफलता और मकर को सरकारी राहत!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 14 Oct 2026 05:00 PM (IST)
Tags :
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