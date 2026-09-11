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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलटैरो राशिफल 12 सितंबर 2026: वृश्चिक को कर्ज से मुक्ति और कोर्ट-कचहरी में जीत, मेष को सरकारी काम में लाभ; जानें 12 राशियों का भाग्य

टैरो राशिफल 12 सितंबर 2026: वृश्चिक को कर्ज से मुक्ति और कोर्ट-कचहरी में जीत, मेष को सरकारी काम में लाभ; जानें 12 राशियों का भाग्य

Tarot Rashifal 12 September 2026: टैरो राशिफल, नीतिका शर्मा से जानें आज का भाग्य. वृश्चिक को कर्ज मुक्ति, मेष को नए निवेश से लाभ. मीन के व्यापार में उन्नति. पढ़ें मेष से मीन राशि का पूरा दैनिक फलादेश.

Written By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 11 Sep 2026 05:16 PM (IST)
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Tarot Rashifal 12 September 2026: सितंबर महीने का यह शनिवार सभी 12 राशियों के लिए कानूनी मामलों में विजय, पुराने कर्जों से मुक्ति और नए निवेश से लाभ के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है. आज ग्रहों की चाल और टैरो कार्ड्स आपके जीवन में क्या बड़े मोड़ लेकर आ रहे हैं, प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (अजमेर) से.

आज वृश्चिक राशि वालों को पुराने कर्जों और कोर्ट-कचहरी के झंझटों से मुक्ति मिलेगी तथा मेष राशि को सरकारी कार्यों से बड़ा लाभ होगा, वहीं तुला राशि के लोगों को व्यावसायिक दस्तावेजों की जांच में और कुंभ राशि वालों को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की सख्त सलाह दी गई है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा.

मेष टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन आर्थिक कार्य निपटाना और नए निवेश से आपको लाभ हो सकता है. आजीविका के क्षेत्र में परिवर्तन भी देखने को मिलेगा. सरकारी कार्यों में लाभ होगा.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के लोग फिलहाल, समय प्रबंधन से आप कई रुके हुए काम कर सकते हैं, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है. अनिश्चितता के कारण मानसिक तनाव की स्थितियां आएगी.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशिवालों को सहयोग और सहभागिता के साथ विरोधों का भी सामना करना पड़ सकता है. साथ ही आपको व्यवसाय में अत्यंत प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के लोगों के अपनी मेहनत की सराहना मिलेगी. लेकिन साथ ही शत्रुओं का आपके प्रति वैमनस्य भी बढ़ेगा, तमाम कोशिशों के बावजूद आर्थिक स्थिति आपके पक्ष में नही होगी.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स के अनुसार, सिंह राशि के लोगों के लिए फिलहाल, कामयाबी के रास्ते खुलेंगे. इतना ही नहीं आपको नए संबंधों से फायदा होगा. आपका कार्य कौशल उभरकर सामने आयेगा. आपको वांछित सहयोग भी मिलेगा.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कन्या राशिवालों के लिए आज कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है. जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन लाने के लिए आप किसी विशेष तकनीक का इस्तेमाल करेंगे जो कि भविष्य की योजनाओं लाभप्रद होगा.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशिवालों के लिए आज का दिन कोई नया सौदा करते समय कागजात की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें. आज कामकाज में अड़चनें आएंगी. आपको सलाह है कि जीवनसाथी की बातों पर भी ध्यान दें.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन कानूनी मामलों के लिए काफी अच्छा रहने वाला है. कानूनी मामलों का निपटान होगा, शत्रु पक्ष आपकी गतिविधियों व ऊर्जा को देखकर ही परास्त हो जाएगा. ऋणों का पुर्ण भुगतान भी होगा.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि के लोगों के जीवन में आज तेजी से परिवर्तन देखने को मिलेगा. यदि आप नवीन कार्य योजना तैयार कर रहे हैं तो मित्रवर्ग आपकी सहायता के लिए खुलकर आगे आएगा.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मकर राशि के लोगों को आज अपनी आमदनी उच्च बनाने में समय लग सकता है. आर्थिक स्थिति कमजोर होते हुए भी काम चलता रहेगा. प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुंभ राशि के लोगों के मन में आज किसी न किसी बात को लेकर उत्साह का संचार रहेगा फिर भी यदा-कदा आशंकाएं बनी रहेंगी. आपका क्रोध बनी बनाई बात को बिगाड़ सकता है.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही मीन राशि के लोगों को वर्तमान स्थिति अनुसार आपके व्यवसाय में उन्नति होते दिख रही है. इस दौरान आप खरीद फरोख्त कर सकते हैं. आपके आकर्षण से दूसरे प्रभावित होंगे.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 11 Sep 2026 05:16 PM (IST)
Tags :
Tarot Horoscope Rashifal Tarot Card Reading Tarot Rashifal 12 September 2026
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