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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलटैरो राशिफल 11 सितंबर 2026, मेष और कुंभ राशि वालों के बनेंगे प्रॉपर्टी खरीद के मजबूत योग, धनु राशि को मिलेगा बंपर मुनाफा!

टैरो राशिफल 11 सितंबर 2026, मेष और कुंभ राशि वालों के बनेंगे प्रॉपर्टी खरीद के मजबूत योग, धनु राशि को मिलेगा बंपर मुनाफा!

Tarot Rashifal 11 September 2026: टैरो राशिफल, नीतिका शर्मा से जानें आज का भाग्य. मेष-कुंभ को संपत्ति लाभ, धनु को बड़ा मुनाफा. मकर के राजनीतिज्ञों के लिए शुभ दिन. पढ़ें मेष से मीन राशि का पूरा फलादेश.

Written By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 10 Sep 2026 05:03 PM (IST)
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Tarot Rashifal 11 September 2026: सितंबर महीने का यह शुक्रवार सभी 12 राशियों के लिए भूमि-भवन के सौदों, धन संचय और मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है. आज ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं, प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (अजमेर) से.

आज मेष और कुंभ राशि वालों के लिए भूमि-मकान खरीदने के शानदार अवसर बनेंगे और धनु राशि को बंपर लाभ होगा, वहीं वृषभ और मीन राशि के जातकों को बदलती परिस्थितियों में मानसिक तनाव से बचने और मिथुन राशि वालों को दूसरों के विवादों से दूर रहने की सख्त सलाह दी गई है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा.

मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन संपत्ति के मामले में काफी अच्छा रहने वाला है. इस दौरान भवन या भूमि की खरीददारी के लिए भी समय अच्छा है. हालांकि, आज दोपहर बाद आपके खर्चों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. विरोधी पक्ष आपको परेशान कर सकता है.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशिवालों के लिए आज परिस्थितियों के तेजी से बदलाव देखने को मिलेगा. आज आपको ऐसा महसूस होगा कि मानों सब कुछ आपके विरूद्ध हों. मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशिवालों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है. लेकिन, आपको सलाह है कि आज दूसरों के मामले में में ज्यादा दखल न दें अन्यथा मान हानि तथा अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि आज कर्क राशिवालों के लिए आज के दिन जीवन को लेकर मन के भीतर उथल पुथल रह सकती है. जीवन को लेकर मन के भीतर उथल पुथल रह सकती है.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशिवालों के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है.आपके खर्चों में कमी देखने को मिलेगी. साथ ही आज आपका मन शांति का अनुभव करेगा. लेकिन, संतान पक्ष को लेकर कुछ चिंताएं अभी भी रहने वाली हैं.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के लोगों को आज माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है. आपको सलाह है कि फिलहाल स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी होगा. हां अगर आपने प्रयास किया तो धन संचय के मामले में जरूर सफलता मिलेगी.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशिवालों आज अपने खान पान और अपनी दिनचर्या का अधिक ख्याल रखने की जरूरत है. दरअसल, आज आपकी दिनचर्या का असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है. काम करने में सुख व सफलता प्राप्ति के योग हैं.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशिवालों को कम समय में अधिक काम करने में कामयाब हो सकते हैं क्योंकि इस समय आपकी हिम्मत और शक्ति बढ़ी हुई रहेगी. इसलिए आप अपनी पुरानी योजनाओं पर काम फिर से शुरु कर सकते हैं.

धनु टैरो राशिफल 
धनु राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि आज आपको अधिक लाभ प्राप्त होगा. साथ ही आज आपको माता पक्ष से सहयोग प्राप्त होगा केवल संतान पक्ष से असंतोष मिल सकता है.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशिवाले फिलहाल, नए कार्यों में काफी ज्यादा व्यस्त रहने वाले हैं. किसी संबंधी या खुद की अस्वस्थता के कारण आपको परेशानी हो सकती है. राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्तियों के अच्छा समय है.

कुंभ टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशिवालों को भवन या भूमि की खरीददारी के लिए भी समय अच्छा है. उत्तरार्ध में खर्चे बढ़ेंगे और विरोधी पक्ष आपको परेशान कर सकता है.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशिवालों को आपकी परिस्थितियों में तेजी से बदलना शुरू होंगा. ऐसा लगेगा मानों सब कुछ आपके विरूद्ध हों. मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 10 Sep 2026 05:03 PM (IST)
Tags :
Tarot Horoscope Rashifal Tarot Card Reading Tarot Rashifal 11 September 2026
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