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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलटैरो राशिफल 10 सितंबर 2026: कर्क को स्थायी संपत्ति और सिंह को विदेशी व्यापार से लाभ, मकर रहें बेहद सतर्क; जानें 12 राशियों का भाग्य

टैरो राशिफल 10 सितंबर 2026: कर्क को स्थायी संपत्ति और सिंह को विदेशी व्यापार से लाभ, मकर रहें बेहद सतर्क; जानें 12 राशियों का भाग्य

Tarot Rashifal 10 September 2026: टैरो राशिफल, नीतिका शर्मा से जानें आज का भाग्य. कर्क को स्थायी संपत्ति, सिंह को विदेशी स्रोतों से लाभ. कन्या को अटका धन मिलेगा. पढ़ें मेष से मीन राशि का दैनिक फलादेश.

Written By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 09 Sep 2026 05:45 PM (IST)
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Tarot Rashifal 10 September 2026: सितंबर महीने का यह गुरुवार सभी 12 राशियों के लिए स्थायी संपत्ति के योग, विदेशी व्यापार में लाभ और वित्तीय मामलों में विवेकपूर्ण निर्णय लेने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है. आज ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं, प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (अजमेर) से.

आज कर्क राशि को स्थायी संपत्ति और सिंह को विदेशी व्यापार से बड़ा धन लाभ होगा, वहीं मकर राशि के जातकों को संपत्ति के सौदों में जल्दबाजी न करने और मीन राशि वालों को अपनी सेहत के प्रति पूरी तरह सतर्क रहने की सख्त जरूरत है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा.

मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों को आज धन संबंधित मामलों में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है. साथ ही आज आपकी आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले कमजोर रहने वाली है हालांकि, मित्रों के सहयोग से समस्या का समाधान हो सकेगा.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशिवालों को जल्दबाजी में कोई भी काम न करें. साथ ही आज आप विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षित हो सकते हैं. व्यापार में लाभकारी परिवर्तन हो सकते हैं.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मिथुन राशिवालों को इस समय कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है. कठिन परिश्रम के बाद व्यापार अच्छा चलेगा. जीवनसाथी के व्यवहार में अनुकूलता रहेगी.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशिवालों को आज धन संबंधित मामलों में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. आज धनार्जन के अवसरों में वृद्धि होगी. साथ ही साथ एक से अधिक प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं. स्थायी संपत्ति की प्राप्ति के भी योग हैं.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जो लोग विदेशी व्यापार में कार्यरत हैं या विदेशी स्रोतों के द्वारा कार्य कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है. पूर्ण रूप से यह समय आप के लिए एक भाग्यशाली अवधि है.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशिवालों को लिए आज का दिन आर्थिक रूप से भाग्यशाली रहेगा. आज आप विभिन्न स्रोतों के माध्यम से पैसा कमा सकते हैं. साथ ही आज आपको अपना अटका हुआ धन प्राप्त होगा.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशिवालों के लिए आज का दिन किसी दोस्त या रिश्तेदार से मतभेद उत्पन्न हो सकता है. साथ ही आपको सलाह है कि अपनी बोलचाल में कटुता न आने दें.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृश्चिक राशिवालों के लिए आज का दिन प्रतिस्पर्धियों के साथ प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि, आज बुद्धि चातुर्य से अनेक कठिनाइयां दूर हो सकेंगी.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशिवालों को आज अपने काम के स्थान पर आदर और सम्मान प्राप्त कर सकेंगे. कार्य व्यवसाय में आशातीत सफलता मिल सकेगी.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशिवालों को आज बहुत ही संभलकर रहने की जरूरत है. आप किसी मुसीबत में फंस सकते हैं आपको विश्वासघात करने के कारण सजा भी मिल सकती है, स्थायी संपत्ति क्रय करने में जल्दी न करें., ध्यान रखे.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशिवालों को इस अवधि में कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती हैं. जिसकी वजह से आपके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है. कुछ लोग धार्मिक चर्चा में अपना समय व्यतीत करेंगे.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशिवालों के लिए आज का दिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. आपको सलाह है कि अपनी सेहत का ध्यान रखें. वरना आपकी तकलीफ बढ़ सकती है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 09 Sep 2026 05:23 PM (IST)
Tags :
Tarot Horoscope Rashifal Tarot Card Reading Tarot Rashifal 10 September 2026
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