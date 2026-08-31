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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलटैरो राशिफल 1 सितंबर 2026: वृश्चिक को नई नौकरी में बड़ी तरक्की, कन्या के कारोबार में कई मौके; जानें 12 राशियों का भाग्य

टैरो राशिफल 1 सितंबर 2026: वृश्चिक को नई नौकरी में बड़ी तरक्की, कन्या के कारोबार में कई मौके; जानें 12 राशियों का भाग्य

Tarot Rashifal 1 September 2026: टैरो राशिफल, नीतिका शर्मा से जानें आज का भाग्य. वृश्चिक को नई नौकरी, वृषभ को मीडिया में लाभ. कन्या के व्यापार में नए अवसर. पढ़ें मेष से मीन राशि का पूरा दैनिक फलादेश.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 31 Aug 2026 05:58 PM (IST)
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Tarot Rashifal 1 September 2026: सितंबर महीने की शुरुआत सभी 12 राशियों के लिए करियर के नए अवसरों, बैंकिंग व मीडिया में लाभ और व्यक्तिगत रिश्तों में संतुलन बनाने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण संकेत दे रही है. आज ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं, यह जानने के लिए हमने बात की प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (अजमेर) से.

आज वृश्चिक राशि वालों को मनचाही नई नौकरी और कन्या के व्यापारियों को कई नए अवसर मिलेंगे, वहीं तुला राशि के निवेशकों को शेयर बाजार में और कर्क राशि के जातकों को पूर्व प्रेमी से जुड़े मामलों में पूरी सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा.

मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स के अनुसार, वैद्य के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी, तभी मनचाहे अवसर प्राप्त होंगे.  रिलेशनशिप से संबंधित कमिटमेंट आपको मिल सकता है. पेट की जलन के कारण बेचैनी महसूस होगी.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए फिलहाल वक्त लाभदाई चल रहा है. पार्टनर्स आपसी सामंजस्य से विवाद मिटाने की कोशिश करेंगे. शरीर में बढ़ती हुई गर्मी के कारण हो रही तकलीफ कम होती नजर आएगी.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि अपने कार्य से संबंधित अधिक ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता होगी, तभी अपने अपेक्षा के अनुसार मुकाम पर आप पहुंच पाएंगे.  आपकी तकलीफों को खुलकर पार्टनर के सामने न बोल पाने की वजह से पार्टनर को आपके साथ दूरियां महसूस हो सकती है. कफ और सर्दी की तकलीफ हो सकती है.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि बैंकिंग और फाइनेंस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को अपनी कार्यक्षमता को साबित करने का उचित मौका प्राप्त होगा, जिसमें आपको सफलता भी मिल सकती है. पूर्व प्रेमी से बातचीत जारी रखना आपके लिए तकलीफ का कारण बन सकता है. पेट से संबंधित इन्फेक्शन कुछ दिन सताएगा.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स के अनुसार, काम की क्वालिटी के साथ-साथ काम से संबंधित डेडलाइन का भी ध्यान रखना होगा.  पार्टनर के साथ ठीक से संवाद और पारदर्शिता बनाए रखने की आवश्यकता है.  शुगर को नियंत्रण में रखने की कोशिश करनी होगी.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि व्यापार से जुड़े हुए लोगों को अनेक प्रकार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं. अपनी क्षमता औरजिस काम के द्वारा आपको समाधान प्राप्त होता है. ऐसे ही काम का चुनाव करें. पार्टनर जिन आर्थिक तकलीफों से गुजर रहे हैं, उसे दूर करने के लिए आपका सहयोग पार्टनर के लिए महत्वपूर्ण होगा. कमर दर्द अचानक से उत्पन्न हो सकता है.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही हैं कि स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए लोगों को सोच-समझकर निर्णय लेने की आवश्यकता है. पार्टनर और आप अपनी अपनी बातों में ही व्यस्त रहेंगे, लेकिन एक-दूसरे का ख्याल रखने की भी कोशिश करेंगे. त्वचा पर एलर्जी जैसी तकलीफ होने की आशंका बन रही है.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि नई नौकरी की चाह रखने वालों को अपनी अपेक्षा के अनुसार प्रोफाइल और आर्थिक प्रगति प्राप्त होगी. केवल अपनी बातों को सही साबित करने की जिद पार्टनर को आप से दूर करा सकती है. सर्दी खांसी की तकलीफ हो सकती है.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि काम की जगह वरिष्ठों के साथ ठीक से संवाद रखना होगा. उनकी काम से संबंधित अपेक्षाओं को जानने की कोशिश करें.  पार्टनर के प्रति आकर्षण कम होने की वजह से उनके व्यक्तित्व को जैसा है, वैसा ही देखने की कोशिश आप कर सकते हैं. सेहत संबंधी बदलाव देखने के लिए खानपान को ठीक से रखने पर जोर अधिक देने की आवश्यकता होगी.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि विद्यार्थियों के लिए आज का दिन कठिन साबित हो सकता है. पार्टनर के आपसी विवाद कम होते नजर आएंगे. फिर भी एक-दूसरे की चिंता सता सकती है. पेट से संबंधित बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही दवाइयां लें.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि काम के टारगेट को पूरा करने की जिम्मेदारी केवल आपके ऊपर ही बनी रहेगी. काम से जुड़ी बातों को गंभीरता से लेना होगा.  जीवन में घट रही घटनाओं के कारण रिलेशनशिप के प्रति भी आपको नाराजगी महसूस हो सकती है.  गर्दन में जकड़न महसूस हो सकती है.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि अगले 2 दिन काम से संबंधित बातों की वजह से चिंता सताएगी लेकिन काम आपके पक्ष में ही होने वाले हैं. पार्टनरके और आप के मूड में आ रहे बदलाव रिलेशनशिप में उतार-चढ़ाव ला सकते हैं. एसिडिटी से संबंधित समस्या ठीक होने लगेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 31 Aug 2026 05:58 PM (IST)
Tags :
Tarot Horoscope Rashifal Tarot Card Reading Tarot Rashifal 1 September 2026
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