Singh Weekly Love Horoscope 5 to 11 January 2026: नया सप्ताह प्रेम संबंधों के लिए कई मायनों में खास रहने वाला है। इस दौरान कुछ राशियों को रिश्तों में नई शुरुआत का मौका मिलेगा, तो कुछ को अपने पार्टनर को बेहतर तरीके से समझने की जरूरत पड़ेगी. ग्रहों की चाल भावनाओं को गहराई दे रही है, जिससे पुराने गिले-शिकवे दूर हो सकते हैं. कुंडली में शुक्र की स्थिति यह तय करती है कि आपके रिश्तों में प्रेम और तालमेल कितना मजबूत होगा, बातचीत सहज होगी या चुनौतियाँ बढ़ेंगी.

इस हफ्ते के आरंभ में चंद्रमा स्वराशि कर्क में विराजमान होकर गौरी योग बनाएंगे, ज्योतिष शास्त्र अनुसार ये योग प्रेम जीवन के लिए भाग्यशाली माना जाता है. जानिए इस हफ्ते आपका प्यार क्या कहता है, रिश्तों में बढ़ेगी नजदीकी या आएगी परीक्षा, सभी 12 राशियों का साप्ताहिक लव राशिफल.

सिंह लव राशिफल

सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह रोमांस से भरपूर रहेगा. पार्टनर के साथ समय बिताने से रिश्ते में ताजगी आएगी. सिंगल लोग किसी प्रभावशाली व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं हालांकि अहंकार को रिश्ते के बीच न आने दें. नहीं तो रिश्तों की नींव खराब हो सकती है. छवि को भी नुकसान पहुंच सकता है. छोटी-छोटी बातों पर नाराजगी बढ़ सकती है. प्यार में उदारता दिखाने से संबंध मजबूत होंगे. उत्साह में कोई गलती न करें, सप्ताह के उत्तरार्ध में आपसी प्रेम में वृद्धि होगी और मन प्रसन्न रहेगा. सप्ताह के अंत में कोई सरप्राइज मिल सकता है.

शुभ रंग: सुनहरा

सुनहरा उपाय: रविवार को सूर्य को जल अर्पित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.