Singh Weekly Love Horoscope 2026: किसी खास की मदद से लव पार्टनर मिल सकता है, बस अहंकार से दूर रहें

Singh Weekly Love Horoscope 2026: किसी खास की मदद से लव पार्टनर मिल सकता है, बस अहंकार से दूर रहें

Weekly Love Horoscope 5 to 11 January 2026: नए साल का पहला सप्ताह किन राशियों की लव लाइफ में लाएगा खुशियां, किसे करना होगा अभी और इंतजार जानें 5 से 11 जनवरी तक सिंह राशि का साप्ताहिक लव राशिफल.

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Updated at : 04 Jan 2026 02:34 PM (IST)
Singh Weekly Love Horoscope 5 to 11 January 2026: नया सप्ताह प्रेम संबंधों के लिए कई मायनों में खास रहने वाला है। इस दौरान कुछ राशियों को रिश्तों में नई शुरुआत का मौका मिलेगा, तो कुछ को अपने पार्टनर को बेहतर तरीके से समझने की जरूरत पड़ेगी. ग्रहों की चाल भावनाओं को गहराई दे रही है, जिससे पुराने गिले-शिकवे दूर हो सकते हैं. कुंडली में शुक्र की स्थिति यह तय करती है कि आपके रिश्तों में प्रेम और तालमेल कितना मजबूत होगा, बातचीत सहज होगी या चुनौतियाँ बढ़ेंगी. 

इस हफ्ते के आरंभ में चंद्रमा स्वराशि कर्क में विराजमान होकर गौरी योग बनाएंगे, ज्योतिष शास्त्र अनुसार ये योग प्रेम जीवन के लिए भाग्यशाली माना जाता है. जानिए इस हफ्ते आपका प्यार क्या कहता है, रिश्तों में बढ़ेगी नजदीकी या आएगी परीक्षा, सभी 12 राशियों का साप्ताहिक लव राशिफल.

सिंह लव राशिफल

सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह रोमांस से भरपूर रहेगा. पार्टनर के साथ समय बिताने से रिश्ते में ताजगी आएगी. सिंगल लोग किसी प्रभावशाली व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं हालांकि अहंकार को रिश्ते के बीच न आने दें. नहीं तो रिश्तों की नींव खराब हो सकती है. छवि को भी नुकसान पहुंच सकता है. छोटी-छोटी बातों पर नाराजगी बढ़ सकती है. प्यार में उदारता दिखाने से संबंध मजबूत होंगे. उत्साह में कोई गलती न करें, सप्ताह के उत्तरार्ध में आपसी प्रेम में वृद्धि होगी और मन प्रसन्न रहेगा. सप्ताह के अंत में कोई सरप्राइज मिल सकता है.

  • शुभ रंग: सुनहरा
  • उपाय: रविवार को सूर्य को जल अर्पित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
Published at : 04 Jan 2026 02:34 PM (IST)
Love Horoscope 2026 Horoscope 2026 Singh Love Rashifal
