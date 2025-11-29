हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सिंह साप्ताहिक राशिफल 30 नवंबर - 6 दिसंबर 2025: इस हफ्ते धन, करियर, स्वास्थ्य पर बड़ा संकट? जानें उपाय!

सिंह साप्ताहिक राशिफल 30 नवंबर - 6 दिसंबर 2025: इस हफ्ते धन, करियर, स्वास्थ्य पर बड़ा संकट? जानें उपाय!

Leo Weekly Horoscope: सिंह राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2025 का पहला हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए सिंह राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 29 Nov 2025 04:00 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Singh Saptahik Rashifal 30 November to 6 December 2025: यह सप्ताह तुम्हें सीधा इशारा कर रहा है कि हालात स्थिर नहीं हैं. कभी रफ्तार मिलेगी, कभी झटका लगेगा. इसलिए अगर तुम फोकस नहीं रखोगे तो नुकसान तुम्हारी ही गलती से होगा. शुरुआत ही धन की दिक्कत और सेहत की गिरावट से हो सकती है, इसलिए हफ्ते की पहली दो-तीन दिन बेपरवाही बिल्कुल मत करना.

सिंह साप्ताहिक परिवार राशिफल

परिवार में उतार-चढ़ाव रहेंगे, लेकिन शुक्र है कि तुम्हारे लोग तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे. परिजनों और शुभचिंतकों की मदद इस हफ्ते तुम्हारा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनेगी. बस ध्यान रहे. अपनी परेशानियाँ उन्हें बताओ, लेकिन घर का माहौल खराब करने वाली टोन मत अपनाओ. एक संतुलित व्यवहार ही रिश्तों को सुरक्षित रखेगा.

सिंह साप्ताहिक लव राशिफल

रिश्ते में तकरार रहेगी, और इसका सीधा कारण तुम्हारी हद से ज्यादा मनमर्जी या ओवर-कंट्रोलिंग रवैया होगा. अगर पार्टनर से उम्मीद करते हो कि वह समझदार बने, तो पहले खुद व्यवहार में नरमी लाओ. शादीशुदा लोगों का हफ्ता खट्टा-मीठा रहेगा बहस और प्यार दोनों साथ चलेंगे.

सिंह साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए सप्ताह टफ है. मार्केट में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और मुनाफा उतना स्मूद नहीं रहेगा. उतार-चढ़ाव तेज होंगे, इसलिए हर कदम सोच-समझकर उठाओ. अपने प्लान किसी को मत बताओ गुप्त शत्रु सक्रिय हैं और यह तुम्हारी ही भूल होगी अगर तुम अपनी रणनीति लीक कर दोगे.

सिंह साप्ताहिक नौकरी राशिफल

जॉब वालों के लिए यह हफ्ता सच में सतर्कता मांगता है. अधिकारी वर्ग को नाराज़ करना इस समय तुम्हारे करियर के लिए सीधा जोखिम है. छोटी सी गलती भी इमेज खराब कर सकती है, और चुपचाप काम करना ही बेहतर रहेगा. ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ी हुई है इसमें कूदकर खुद को मुश्किल में मत डालो.

सिंह साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

युवाओं और स्टूडेंट्स के लिए यह सप्ताह मध्यम है. प्लानिंग मजबूत रखोगे तो प्रोग्रेस होगी, लेकिन ढिलाई की तो तुरंत असर दिखेगा. किसी भी प्रतियोगी तैयारी में ओवरकॉन्फिडेंस से बचना बेहतर है.

सिंह साप्ताहिक धन राशिफल

धन की दिक्कत शुरुआत में परेशान कर सकती है. आय के मुकाबले खर्च ज्यादा महसूस होंगे. किसी भी वित्तीय सौदे में जल्दबाज़ी मत करो. खासकर कारोबारियों को लॉस से बचने के लिए हर कागज और हर शर्त को ध्यान से पढ़ना होगा.

सिंह साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

मौसम बदलने का सबसे ज्यादा असर तुम्हें ही पकड़ता है, इसलिए इस बार भी लापरवाही मत करना. थकान, बुखार, या वायरल जैसी समस्याएँ सताएंगी. इम्युनिटी डाउन होने का खतरा साफ़ दिख रहा है रूटीन, डाइट और नींद पर स्ट्रिक्ट रहो.

  • शुभ अंक 1
  • शुभ रंग सुनहरा
  • उपाय प्रतिदिन सूर्याष्टकं का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 29 Nov 2025 04:00 PM (IST)
Leo Weekly Horoscope Singh Rashifal Leo Weekly Horoscope

Frequently Asked Questions

इस सप्ताह सिंह राशि वालों के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है?

यह सप्ताह सिंह राशि वालों के लिए अस्थिर रहेगा, जिसमें उतार-चढ़ाव आएंगे। यदि आप केंद्रित नहीं रहेंगे तो नुकसान आपकी अपनी गलती से होगा।

परिवार के सदस्यों के साथ सिंह राशि वालों के रिश्ते कैसे रहेंगे?

परिवार में उतार-चढ़ाव रहेंगे, लेकिन आपके प्रियजन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। परिजनों और शुभचिंतकों की मदद आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होगी।

सिंह राशि वालों के प्रेम जीवन में क्या समस्याएं आ सकती हैं?

रिश्तों में आपके अत्यधिक मनमर्जी या ओवर-कंट्रोलिंग रवैये के कारण तकरार हो सकती है। अपने व्यवहार में नरमी लाने से रिश्ते सुधरेंगे।

व्यापारियों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

यह सप्ताह व्यापारियों के लिए कठिन रहेगा, जिसमें प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और मुनाफा कम होगा। हर कदम सोच-समझकर उठाएं और अपनी योजनाएं गुप्त रखें।

सिंह राशि वालों के स्वास्थ्य पर इस सप्ताह क्या असर पड़ेगा?

मौसम बदलने के कारण थकान, बुखार या वायरल जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अपनी इम्युनिटी को मजबूत रखने के लिए रूटीन, डाइट और नींद पर सख्त रहें।

