Singh Saptahik Rashifal 30 November to 6 December 2025: यह सप्ताह तुम्हें सीधा इशारा कर रहा है कि हालात स्थिर नहीं हैं. कभी रफ्तार मिलेगी, कभी झटका लगेगा. इसलिए अगर तुम फोकस नहीं रखोगे तो नुकसान तुम्हारी ही गलती से होगा. शुरुआत ही धन की दिक्कत और सेहत की गिरावट से हो सकती है, इसलिए हफ्ते की पहली दो-तीन दिन बेपरवाही बिल्कुल मत करना.

सिंह साप्ताहिक परिवार राशिफल

परिवार में उतार-चढ़ाव रहेंगे, लेकिन शुक्र है कि तुम्हारे लोग तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे. परिजनों और शुभचिंतकों की मदद इस हफ्ते तुम्हारा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनेगी. बस ध्यान रहे. अपनी परेशानियाँ उन्हें बताओ, लेकिन घर का माहौल खराब करने वाली टोन मत अपनाओ. एक संतुलित व्यवहार ही रिश्तों को सुरक्षित रखेगा.

सिंह साप्ताहिक लव राशिफल

रिश्ते में तकरार रहेगी, और इसका सीधा कारण तुम्हारी हद से ज्यादा मनमर्जी या ओवर-कंट्रोलिंग रवैया होगा. अगर पार्टनर से उम्मीद करते हो कि वह समझदार बने, तो पहले खुद व्यवहार में नरमी लाओ. शादीशुदा लोगों का हफ्ता खट्टा-मीठा रहेगा बहस और प्यार दोनों साथ चलेंगे.

सिंह साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए सप्ताह टफ है. मार्केट में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और मुनाफा उतना स्मूद नहीं रहेगा. उतार-चढ़ाव तेज होंगे, इसलिए हर कदम सोच-समझकर उठाओ. अपने प्लान किसी को मत बताओ गुप्त शत्रु सक्रिय हैं और यह तुम्हारी ही भूल होगी अगर तुम अपनी रणनीति लीक कर दोगे.

सिंह साप्ताहिक नौकरी राशिफल

जॉब वालों के लिए यह हफ्ता सच में सतर्कता मांगता है. अधिकारी वर्ग को नाराज़ करना इस समय तुम्हारे करियर के लिए सीधा जोखिम है. छोटी सी गलती भी इमेज खराब कर सकती है, और चुपचाप काम करना ही बेहतर रहेगा. ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ी हुई है इसमें कूदकर खुद को मुश्किल में मत डालो.

सिंह साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

युवाओं और स्टूडेंट्स के लिए यह सप्ताह मध्यम है. प्लानिंग मजबूत रखोगे तो प्रोग्रेस होगी, लेकिन ढिलाई की तो तुरंत असर दिखेगा. किसी भी प्रतियोगी तैयारी में ओवरकॉन्फिडेंस से बचना बेहतर है.

सिंह साप्ताहिक धन राशिफल

धन की दिक्कत शुरुआत में परेशान कर सकती है. आय के मुकाबले खर्च ज्यादा महसूस होंगे. किसी भी वित्तीय सौदे में जल्दबाज़ी मत करो. खासकर कारोबारियों को लॉस से बचने के लिए हर कागज और हर शर्त को ध्यान से पढ़ना होगा.

सिंह साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

मौसम बदलने का सबसे ज्यादा असर तुम्हें ही पकड़ता है, इसलिए इस बार भी लापरवाही मत करना. थकान, बुखार, या वायरल जैसी समस्याएँ सताएंगी. इम्युनिटी डाउन होने का खतरा साफ़ दिख रहा है रूटीन, डाइट और नींद पर स्ट्रिक्ट रहो.

शुभ अंक 1

1 शुभ रंग सुनहरा

सुनहरा उपाय प्रतिदिन सूर्याष्टकं का पाठ करें.

