Singh Weekly Horoscope 8 to 14 February 2026: सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह "विजय और वैभव" का है. ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है, जिससे आप अपने दृढ़ संकल्प और भाग्य के मेल से कठिन से कठिन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहेंगे.

आज का दिन और सामान्य स्थिति

सप्ताह की शुरुआत बहुत ही सकारात्मक होगी. आप आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे. पुराने अटके हुए काम गति पकड़ेंगे. समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे. यह समय अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए बेहतरीन है.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के दृष्टिकोण से यह सप्ताह सामान्य और सुखद रहेगा. आप मानसिक और शारीरिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे. हालांकि, सप्ताह के मध्य में अधिक काम के कारण आंखों में थकान हो सकती है. अच्छी नींद लें और ताजे फलों का सेवन करें.

बिज़नेस और फाइनेंस (Business & Finance)

आर्थिक रूप से यह सप्ताह शानदार है. यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था, तो वह किसी प्रभावी व्यक्ति या मित्र की मदद से वापस मिल सकता है. बिज़नेस में उन्नति के नए मार्ग प्रशस्त होंगे. भौतिक सुख-सुविधाओं (जैसे वाहन या इलेक्ट्रॉनिक्स) पर खर्च करने के योग हैं, जो आपके लिए निवेश जैसा होगा.

नौकरी और करियर (Job & Career)

करियर में बड़े अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं. विशेषकर जो लोग सरकारी क्षेत्र या राजनीति से जुड़े हैं, उन्हें बड़ा पद या जिम्मेदारी मिल सकती है. आपके सीनियर आपसे प्रसन्न रहेंगे. नई नौकरी के प्रस्ताव मिलने की भी प्रबल संभावना है.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

छात्रों के लिए यह सप्ताह उपलब्धियों भरा रहेगा. आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और आप कठिन विषयों को भी आसानी से समझ पाएंगे. शिक्षकों और बड़ों का सहयोग आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा. घर में किसी नई वस्तु के आने से उत्सव जैसा माहौल रहेगा. प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और आपका लव पार्टनर आपको कोई सरप्राइज गिफ्ट दे सकता है. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा, जिससे घर में शांति बनी रहेगी.

भाग्यशाली अंक: 1 और 5

1 और 5 भाग्यशाली रंग: सुनहरा और केसरिया

सुनहरा और केसरिया उपाय: रविवार के दिन सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और 'आदित्य हृदय स्तोत्र' का पाठ करें.

(FAQs)

1. क्या इस सप्ताह सरकारी काम बन पाएंगे?

जी हाँ, यह सप्ताह सत्ता और सरकार से जुड़े कार्यों के लिए अत्यंत शुभ है. अटके हुए सरकारी मामले सुलझ सकते हैं.

2. धार्मिक यात्रा के क्या योग हैं?

मिड-वीक में आपका रुझान पूजा-पाठ और आध्यात्मिक कार्यों की ओर बढ़ेगा. इस दौरान आप किसी तीर्थ स्थल की यात्रा भी कर सकते हैं.

3. करियर में उन्नति के लिए क्या विशेष करना चाहिए?

अपने नेटवर्क और मित्रों (Well-wishers) के संपर्क में रहें. उनकी सलाह और आपका कर्म मिलकर आपको बड़ी सफलता दिलाएंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.