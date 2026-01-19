Singh Weekly Horoscope 2026: सिंह 18-24 जनवरी राशिफल, किस्मत खुलेगी, मिलेगी तरक्की और प्यार!
Singh Weekly Horoscope 18 to 24 january 2026: सिंह राशि के जातकों के लिए जनवरी 2026 हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए सिंह साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?
Singh Weekly Horoscope 18 to 24 january 2026: यह सप्ताह सिंह राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है. सप्ताह की शुरुआत से ही किस्मत पूरी तरह मेहरबान नजर आएगी.
कोई बड़ा शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे घर-परिवार में खुशी का माहौल बनेगा. घूमने-फिरने के योग बनेंगे और पर्यटन से जुड़ी यात्रा न सिर्फ सुखद बल्कि मानसिक रूप से रिफ्रेश करने वाली रहेगी.
करियर और नौकरी राशिफल:
नौकरीपेशा लोग बेस्ट फ्रेंड्स और को-वर्कर्स की मदद से मुश्किल से मुश्किल काम भी आसानी से पूरे कर लेंगे. ऑफिस में आपके काम की खुलकर तारीफ होगी. सीनियर आप पर भरोसा दिखाएंगे, जिससे पद और कद दोनों बढ़ने के प्रबल योग हैं. आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है. बेरोजगार लोगों को अच्छे जॉब ऑफर मिल सकते हैं.
बिजनेस राशिफल:
मिड वीक बिजनेसमैन के लिए बेहद फायदेमंद रहेगा. बाजार में अटका हुआ धन वापस मिल सकता है. बिजनेस में ग्रोथ होगी. पार्टनरशिप में काम करने वालों के लिए समय अनुकूल है और आपसी तालमेल मजबूत रहेगा.
वित्त राशिफल:
आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. रुका हुआ पैसा मिलने से कैश फ्लो बेहतर होगा. आय बढ़ने के संकेत हैं और भविष्य से जुड़ी आर्थिक योजनाएं भी सही दिशा में आगे बढ़ेंगी.
लव और फैमिली राशिफल:
अपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षण बढ़ेगा. हाल की कोई दोस्ती प्रेम संबंध में बदल सकती है. पहले से चल रहे रिश्ते और मजबूत होंगे. दांपत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा. वीकेंड पर धार्मिक स्थल जाने के योग हैं. परिवार से जुड़े किसी बड़े फैसले में माता-पिता का पूरा सहयोग मिलेगा.
शिक्षा और छात्र राशिफल:
छात्रों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. पढ़ाई में मन लगेगा और परिणाम आपकी मेहनत के अनुरूप मिल सकते हैं.
स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा. मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी और ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा.
लकी रंग: सुनहरा
लकी नंबर: 1
उपाय: रविवार को सूर्य देव को जल अर्पित करें और “ॐ सूर्याय नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें.
FAQs
Q1. क्या इस सप्ताह प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है?
उत्तर: हां, सीनियर की कृपा से बड़ी जिम्मेदारी और पद में वृद्धि के योग हैं.
Q2. क्या बिजनेस में रुका पैसा मिलेगा?
उत्तर: हां, मिड वीक अटका हुआ धन मिलने की पूरी संभावना है.
Q3. प्रेम जीवन कैसा रहेगा?
उत्तर: प्रेम संबंध मजबूत होंगे और नई रिलेशनशिप की शुरुआत भी हो सकती है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
