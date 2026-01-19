हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Singh Weekly Horoscope 2026: सिंह 18-24 जनवरी राशिफल, किस्मत खुलेगी, मिलेगी तरक्की और प्यार!

Singh Weekly Horoscope 2026: सिंह 18-24 जनवरी राशिफल, किस्मत खुलेगी, मिलेगी तरक्की और प्यार!

Singh Weekly Horoscope 18 to 24 january 2026: सिंह राशि के जातकों के लिए जनवरी 2026 हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए सिंह साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 19 Jan 2026 08:38 AM (IST)
Preferred Sources

Singh Weekly Horoscope 18 to 24 january 2026: यह सप्ताह सिंह राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है. सप्ताह की शुरुआत से ही किस्मत पूरी तरह मेहरबान नजर आएगी.

कोई बड़ा शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे घर-परिवार में खुशी का माहौल बनेगा. घूमने-फिरने के योग बनेंगे और पर्यटन से जुड़ी यात्रा न सिर्फ सुखद बल्कि मानसिक रूप से रिफ्रेश करने वाली रहेगी.

करियर और नौकरी राशिफल:
नौकरीपेशा लोग बेस्ट फ्रेंड्स और को-वर्कर्स की मदद से मुश्किल से मुश्किल काम भी आसानी से पूरे कर लेंगे. ऑफिस में आपके काम की खुलकर तारीफ होगी. सीनियर आप पर भरोसा दिखाएंगे, जिससे पद और कद दोनों बढ़ने के प्रबल योग हैं. आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है. बेरोजगार लोगों को अच्छे जॉब ऑफर मिल सकते हैं.

बिजनेस राशिफल:
मिड वीक बिजनेसमैन के लिए बेहद फायदेमंद रहेगा. बाजार में अटका हुआ धन वापस मिल सकता है. बिजनेस में ग्रोथ होगी. पार्टनरशिप में काम करने वालों के लिए समय अनुकूल है और आपसी तालमेल मजबूत रहेगा.

वित्त राशिफल:
आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. रुका हुआ पैसा मिलने से कैश फ्लो बेहतर होगा. आय बढ़ने के संकेत हैं और भविष्य से जुड़ी आर्थिक योजनाएं भी सही दिशा में आगे बढ़ेंगी.

लव और फैमिली राशिफल:
अपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षण बढ़ेगा. हाल की कोई दोस्ती प्रेम संबंध में बदल सकती है. पहले से चल रहे रिश्ते और मजबूत होंगे. दांपत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा. वीकेंड पर धार्मिक स्थल जाने के योग हैं. परिवार से जुड़े किसी बड़े फैसले में माता-पिता का पूरा सहयोग मिलेगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल:
छात्रों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. पढ़ाई में मन लगेगा और परिणाम आपकी मेहनत के अनुरूप मिल सकते हैं.

स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा. मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी और ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा.

लकी रंग: सुनहरा
लकी नंबर: 1
उपाय: रविवार को सूर्य देव को जल अर्पित करें और “ॐ सूर्याय नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें.

FAQs

Q1. क्या इस सप्ताह प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है?
उत्तर: हां, सीनियर की कृपा से बड़ी जिम्मेदारी और पद में वृद्धि के योग हैं.

Q2. क्या बिजनेस में रुका पैसा मिलेगा?
उत्तर: हां, मिड वीक अटका हुआ धन मिलने की पूरी संभावना है.

Q3. प्रेम जीवन कैसा रहेगा?
उत्तर: प्रेम संबंध मजबूत होंगे और नई रिलेशनशिप की शुरुआत भी हो सकती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 19 Jan 2026 08:20 AM (IST)
