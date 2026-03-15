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Singh Weekly Horoscope 2026: सिंह 15-21 मार्च राशिफल, करियर में कठिन फैसले लेने का समय, सेहत में रहना होगा सचेत
Singh Weekly Horoscope 15 to 21 March 2026: सिंह राशि वालों के लिए मार्च का ये हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए सिंह साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?
Singh Weekly Horoscope 15 to 21 March 2026: सिंह राशि वालों के लिए 15 से 21 मार्च 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी यहां देखें
- वीक स्टार्टिंग यात्राओं और ज्ञान के विस्तार का रहने वाला है.
- बिजनेस के क्षेत्र में विदेशी टैरिफ और एक्सपोर्ट नियमों में बदलाव की वजह से आपकी प्लानिंग में थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन धैर्य रखें.
- करियर को लेकर कुछ साहसिक फैसले लेने होंगे, जो आपको आपकी कंफर्ट जोन से बाहर निकालेंगे.
- कुछ बड़ी चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं, लेकिन गुरुजनों और शुभचिंतकों की सलाह आपके लिए संजीवनी का काम करेगी.
- स्टूडेंट्स के लिए शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला होगा, विशेषकर उच्च शिक्षा वालों के लिए.
- घर के वरिष्ठ सदस्यों की सेहत में सुधार होगा, जिससे आपका मानसिक बोझ कम होगा.
- बिज़नेस में मिड-वीक के बाद रफ़्तार आएगी और विदेशी संपर्कों से आपको मोटा मुनाफ़ा होने के योग हैं.
- ऑफिस में आपके विजन और लंबी दूरी की सोच की सराहना होगी, जिससे आपका कद बढ़ेगा.
- आपकी बेहतर प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी से आपको नई नौकरी या बड़े पद का प्रस्ताव मिल सकता है.
- आर्थिक दृष्टि से यह समय बहुत ही भाग्यशाली साबित होगा और कहीं से रुका हुआ बड़ा धन अप्रत्याशित रूप से प्राप्त होगा.
- पर्सनल लाइफ में जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और आप सुखद समय बिताएंगे.
- किसी बात को अमल में लेने से पहले उसके सभी पहलुओं का विचार जरूर कर लें.
- वैवाहिक जीवन के मामलों में जीवनसाथी के साथ आप अपने ससुराल जा सकते हैं.
- प्रेम संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे, लव पार्टनर के साथ कोई धार्मिक यात्रा संभव है.
- सिंगल पर्सन के विवाह के योग बन सकते हैं. सेहत की दृष्टि से लीवर से जुड़ी समस्याओं के प्रति सचेत रहने की जरूरत है.
- मकान और गाड़ी के संदर्भ में यह सप्ताह आपको कुछ खास परिणाम देगा. किंतु मेहनत भी करवाता रहेगा.
- इस राशि के लोगों को स्वास्थ्य को सुखद रखने के लिए भगवान शिव को दूध और दही से स्नान करना चाहिए.
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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
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Source: IOCL