हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलSingh Weekly Horoscope 2026: सिंह 15-21 मार्च राशिफल, करियर में कठिन फैसले लेने का समय, सेहत में रहना होगा सचेत

Singh Weekly Horoscope 2026: सिंह 15-21 मार्च राशिफल, करियर में कठिन फैसले लेने का समय, सेहत में रहना होगा सचेत

Singh Weekly Horoscope 15 to 21 March 2026: सिंह राशि वालों के लिए मार्च का ये हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए सिंह साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 15 Mar 2026 06:22 AM (IST)
Preferred Sources

Singh Weekly Horoscope 15 to 21 March 2026: िंह राशि वालों के लिए 15 से 21 मार्च 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी यहां देखें

  • वीक स्टार्टिंग यात्राओं और ज्ञान के विस्तार का रहने वाला है.
  • बिजनेस के क्षेत्र में विदेशी टैरिफ और एक्सपोर्ट नियमों में बदलाव की वजह से आपकी प्लानिंग में थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन धैर्य रखें.
  • करियर को लेकर कुछ साहसिक फैसले लेने होंगे, जो आपको आपकी कंफर्ट जोन से बाहर निकालेंगे.
  • कुछ बड़ी चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं, लेकिन गुरुजनों और शुभचिंतकों की सलाह आपके लिए संजीवनी का काम करेगी.
  • स्टूडेंट्स के लिए शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला होगा, विशेषकर उच्च शिक्षा वालों के लिए.
  • घर के वरिष्ठ सदस्यों की सेहत में सुधार होगा, जिससे आपका मानसिक बोझ कम होगा.
  • बिज़नेस में मिड-वीक के बाद रफ़्तार आएगी और विदेशी संपर्कों से आपको मोटा मुनाफ़ा होने के योग हैं.
  • ऑफिस में आपके विजन और लंबी दूरी की सोच की सराहना होगी, जिससे आपका कद बढ़ेगा.
  • आपकी बेहतर प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी से आपको नई नौकरी या बड़े पद का प्रस्ताव मिल सकता है.
  • आर्थिक दृष्टि से यह समय बहुत ही भाग्यशाली साबित होगा और कहीं से रुका हुआ बड़ा धन अप्रत्याशित रूप से प्राप्त होगा.
  • पर्सनल लाइफ में जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और आप सुखद समय बिताएंगे.
  • किसी बात को अमल में लेने से पहले उसके सभी पहलुओं का विचार जरूर कर लें.
  • वैवाहिक जीवन के मामलों में जीवनसाथी के साथ आप अपने ससुराल जा सकते हैं.
  • प्रेम संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे, लव पार्टनर के साथ कोई धार्मिक यात्रा संभव है.
  • सिंगल पर्सन के विवाह के योग बन सकते हैं. सेहत की दृष्टि से लीवर से जुड़ी समस्याओं के प्रति सचेत रहने की जरूरत है.
  • मकान और गाड़ी के संदर्भ में यह सप्ताह आपको कुछ खास परिणाम देगा. किंतु मेहनत भी करवाता रहेगा.
  • इस राशि के लोगों को स्वास्थ्य को सुखद रखने के लिए भगवान शिव को दूध और दही से स्नान करना चाहिए.

Bhutadi Amavasya 2026: भूतड़ी अमावस्या के दिन हावी रहती हैं नकारात्मक शक्तियां! भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 15 Mar 2026 06:22 AM (IST)
Tags :
Singh Rashifal 2026 Leo Horoscope 2026 Weekly Horoscope 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Singh Weekly Horoscope 2026: सिंह 15-21 मार्च राशिफल, करियर में कठिन फैसले लेने का समय, सेहत में रहना होगा सचेत
सिंह 15-21 मार्च राशिफल, करियर में कठिन फैसले लेने का समय, सेहत में रहना होगा सचेत
राशिफल
Kark Weekly Horoscope 2026: कर्क 15-21 मार्च राशिफल, सरकारी टेंडर मिल सकता है, छिपे विरोधी बनेंगे बाधा
कर्क 15-21 मार्च राशिफल, सरकारी टेंडर मिल सकता है, छिपे विरोधी बनेंगे बाधा
राशिफल
Mithun Weekly Horoscope 2026: मिथुन 15-21 मार्च राशिफल, इंक्रीमेंट के योग, बस अफवाहों से दूर रहें
मिथुन 15-21 मार्च राशिफल, इंक्रीमेंट के योग, बस अफवाहों से दूर रहें
राशिफल
Vrishabh Weekly Horoscope 2026: वृषभ 15-21 मार्च राशिफल, कोई खास आपकी नौकरी और धन की परेशानी दूर करेगा
वृषभ 15-21 मार्च राशिफल, कोई खास आपकी नौकरी और धन की परेशानी दूर करेगा
Advertisement

वीडियोज

CRIME NEWS : अमेरिका का वांटेड लेटर | Sansani
Pune News: Lift में फंसा मासूम का हाथ, सोसाइटी में मचा हड़कंप | Maharastra News
Janhit With Chitra Tripathi: खतरनाक Hormuz पार कर भारत की ओर बढ़ा Shivalik | PM Modi
Ghanti Bajao: सिलेंडर संकट के बीच काला खेल, देशभर में छापे और गिरफ्तारियां | LPG Black Marketing
Sandeep Chaudhary: ईरान ने बढ़ाया हाथ...भारत किसके साथ? | ABP News | Gas Crisis
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका ने ईरान के खर्ग द्वीप पर 90 से ज्यादा ठिकानों को बनाया निशाना, सामने आया वीडियो
अमेरिका ने ईरान के खर्ग द्वीप पर 90 से ज्यादा ठिकानों को बनाया निशाना, सामने आया वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कुलदीप यादव की शादी में पहुंचे धीरेंद्र शास्त्री, बाबा बागेश्वर ने क्रिकेटर को दिया खास तोहफा
कुलदीप यादव की शादी में पहुंचे धीरेंद्र शास्त्री, बाबा बागेश्वर ने क्रिकेटर को दिया खास तोहफा
बॉलीवुड
शरवरी वाघ की 28 दिन में हो रहीं दो फिल्में रिलीज, साल 2026 में झोली में गिरे इतने प्रोजेक्ट्स
शरवरी वाघ की 28 दिन में हो रहीं दो फिल्में रिलीज, साल 2026 में झोली में गिरे इतने प्रोजेक्ट्स
क्रिकेट
Kuldeep Yadav Wedding: दूल्हे राजा कुलदीप यादव ले चले बारात, शादी का लेटेस्ट वीडियो आया सामने; देखें
दूल्हे राजा कुलदीप यादव ले चले बारात, शादी का लेटेस्ट वीडियो आया सामने; देखें
विश्व
Iran US War: ‘जंग जीते बिना नहीं होगा सीजफायर’, युद्ध के बीच ईरान का बड़ा बयान, अमेरिका को दी चुनौती
‘जंग जीते बिना नहीं होगा सीजफायर’, युद्ध के बीच ईरान का बड़ा बयान, अमेरिका को दी चुनौती
विश्व
Iran-US War: ‘US का सबसे बड़ा युद्धपोत भी फेल...’, ईरान का बड़ा दावा, जानें मुस्लिम देशों से क्या की अपील
‘US का सबसे बड़ा युद्धपोत भी फेल...’, ईरान का बड़ा दावा, जानें मुस्लिम देशों से क्या की अपील
ट्रेंडिंग
दिल्ली एयरपोर्ट पर CISF जवान की ईमानदारी, भीड़ में ढूंढकर यात्री को लौटाया खोया पासपोर्ट, सोशल मीडिया पर तारीफ
दिल्ली एयरपोर्ट पर CISF जवान की ईमानदारी, भीड़ में ढूंढकर यात्री को लौटाया खोया पासपोर्ट, सोशल मीडिया पर तारीफ
यूटिलिटी
HP का सिलेंडर करना है बुक तो न हो परेशान, नोट कर लें हेल्पलाइन नंबर
HP का सिलेंडर करना है बुक तो न हो परेशान, नोट कर लें हेल्पलाइन नंबर
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget