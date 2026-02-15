एक्सप्लोरर
Singh Weekly Horoscope 2026: सिंह वीकली राशिफल, प्रॉपर्टी में निवेश होगा फलित या डूबेगा पैसा जान लें
Singh Weekly Horoscope 15 to 21 February 2026: सिंह राशि वालों के लिए फरवरी का ये हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए सिंह साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?
Singh Weekly Horoscope 15 to 21 February 2026: सिंह राशि वालों के लिए 15 से 21 फरवरी 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी यहां देखें
- वीक स्टार्टिंग प्रॉब्लम भरा रहने वाला है. आप जब तक एक समस्या का समाधान निकालेंगे तब तक एक और समस्या आपके सामने खड़ी हो सकती है
- हालांकि राहत की बात यह है कि किसी भी कठिन परिस्थिति में रिलेटिव एंड बेस्ट फ्रेंड्स आपके साथ तन-मन और धन के साथ मदद करने के लिए खड़े रहेंगे.
- एम्प्लॉयड पर्सन के लिए काफी व्यस्तता भरा रह सकता है. ऑफिस में अपने एनिमी से अलर्ट रहें क्योंकि वे आपके काम में अड़चन डालने की कोशिश कर सकते हैं.
- मिड वीक करियर एंड बिज़नेस रिलेटेड जर्नी संभव है. जर्नी सुखद एवं प्रॉफिटेबल साबित होगी.
- आय के मुकाबले खर्च की अधिकता रहने के कारण वित्तीय संतुलन बनाए रखना आपके लिए मुश्किल भरा रहेगा. खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत जरुरी है नहीं तो कर्ज लेने की नौबत आ सकती है.
- यदि आप लंबे समय से प्रॉपर्टी या भवन में धन निवेश करने की सोच रहे थे तो आपकी यह विश कम्पलीट हो सकती है हालांकि ऐसा करते समय वेल विशर की एडवाइस जरूर लें.
- यदि आप किसी के सामने अपने प्रेम का इजहार करने की सोच रहे हैं तो इसके लिए उचित समय का इंतजार करें अन्यथा जल्दबाजी में बनी बात भी बिगड़ सकती है.
- पहले से चले आ रहे प्रेम संबंध सामन्य बने रहेंगे. मैरिड लाइफ सुखमय बनी रहेगी.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
