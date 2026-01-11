Singh Weekly Horoscope 2026: सिंह 11-17 जनवरी राशिफल, दोस्ती प्यार में बदल सकती है, रिश्ता होगा मजबूत
Singh Weekly Horoscope 11 to 17 january 2026: सिंह राशि के जातकों के लिए जनवरी 2026 हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए सिंह साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?
Singh Weekly Horoscope 11 to 17 january 2026: साप्ताहिक राशिफल ग्रह गोचर और नक्षत्रों के आधारित होता है. इसके आधार पर जातक के स्वास्थ्य, वैवाहिक जीवन व प्रेम, धन-धान्य और समृद्धि, परिवार संबंधित जानकारी निकाली जाती है. कहते हैं सिंह राशि वालों के लिए 11 से 17 जनवरी का राशिफल कैसे रहेगा यहां देखें-
वीक स्टार्टिंग किस्मत पूरी तरह से मेहरबान होती नजर आएगी. आपको कोई बड़ा शुभ समाचार मिल सकता है, जिसके कारण घर-परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा. किसी पर्यटन स्थल पर जाने के योग बनेंगे. इस संबंध की गई यात्रा सुखद एवं मनोरंजक साबित होगी. एंप्लॉयड पर्सन बेस्ट फ्रेंड्स एंड कोवर्कर्स की हेल्प से कठिन से कठिन काम को आसानी से करने में कामयाब होंगे.
ऑफिस में आपके बेहतर काम की तारीफ होगी. आप पर सीनियर पूरी तरह से मेहरबान रहेंगे, जिसके चलते आपके कद और पद दोनों में वृद्धि होने की पूरी संभावना है. ऑफिस में आपको कोई बड़ी रेस्पोंसिबिलिटी मिल सकती है. अन एम्प्लॉयड पर्सन को अच्छे ऑफर आ सकते हैं. मिड वीक बिजनेसमैन के लिए बेहद शुभ रहने वाला है.
मार्केट में अटका धन आपको प्राप्त हो सकता है. बिज़नेस में बढ़ोत्तरी होगी. पार्टनरशिप में बिज़नेस चलाने वालों के लिए समय शुभ है. अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन बढ़ेगा. किसी के साथ हाल में हुई दोस्ती प्रेम संबंध में बदल सकती है. वहीं पहले से चले आ रहे प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे. लाइफ पार्टनर के साथ प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा. वीकेंड किसी धार्मिक स्थान पर जाने के योग बनेंगे। घर-परिवार से जुड़े मामले में बड़ा डिसिशन लेते समय पेरेंट्स की तरफ से सहयोग और समर्थन मिलेगा.
