हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलSingh Tarot Rashifal 2026: सिंह टैरो राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2026?

Singh Tarot Rashifal 2026: सिंह टैरो राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2026?

Singh Yearly 2026 Tarot Horoscope: सिंह राशि के लिए 2026 करियर और व्यापार में प्रगति, नए अवसर और लाभ का साल रहेगा. यात्राएं सफल होंगी, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर सावधानी जरूरी रहेगी.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 07 Dec 2025 10:11 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Singh Yearly Horoscope 2026: सिंह राशि के जातकों का वार्षिक टैरो भविष्यफल जारी किया है. उनके अनुसार यह वर्ष आत्मविश्लेषण, भावनात्मक परिपक्वता और व्यावहारिक निर्णयों का रहेगा. इस साल सिंह राशि के लोग मानवीय व्यवहार और लोगों की सोच को समझने में विशेष रुचि लेंगे. अकेले समय बिताने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है. नया मकान, वाहन या घर के नवीनीकरण के योग बन रहे हैं.

आर्थिक स्थिति और करियर
धन के मामलों में साल उतार-चढ़ाव भरा रहेगा, लेकिन धन की कमी नहीं होगी. व्यापार, ट्रेडिंग और नौकरी से अच्छी आमदनी के संकेत हैं. वेतन वृद्धि और लाभ के अवसर मिल सकते हैं. हालांकि वर्ष के मध्य से वित्तीय मामलों में सतर्कता जरूरी होगी. निवेश, उधार और अनावश्यक खर्च से बचने की सलाह दी गई है. करियर में जून तक उन्नति के योग हैं. नए कार्य और जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो आगे चलकर लाभ देंगी.

शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा
छात्रों के लिए यह वर्ष बेहद अनुकूल रहेगा. डेटा साइंस, अकाउंटेंसी, मास कम्युनिकेशन, थिएटर और भाषाओं की पढ़ाई करने वाले छात्रों को विशेष सफलता मिल सकती है. प्रतियोगी परीक्षाओं में भी शानदार प्रदर्शन के योग हैं.

प्रेम और वैवाहिक जीवन
प्रेम संबंधों में शुरुआत में कुछ तनाव रह सकता है. मार्च से मई के बीच धैर्य की परीक्षा होगी. जून के बाद रिश्तों में दोबारा गर्मजोशी और मिठास लौटेगी. शादीशुदा लोग परिवार के साथ सुखद समय बिताएंगे, वहीं सिंगल जातकों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात संभव है.

स्वास्थ्य
सामान्य रूप से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन किसी पुरानी बीमारी को नजरअंदाज न करें.

उपाय: लड्डू गोपाल की पूजा करें, माता-पिता का सम्मान करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और घर को साफ-सुथरा रखें.

FAQs

Q1. क्या 2025 में सिंह राशि के जातकों को आर्थिक लाभ होगा?
हां, वर्षभर धन की आमद बनी रहेगी. व्यापार, नौकरी और ट्रेडिंग से लाभ के योग हैं, लेकिन मध्य वर्ष में निवेश सोच-समझकर करने की सलाह दी जाती है.

Q2. सिंह राशि के छात्रों के लिए यह साल कैसा रहेगा?
छात्रों के लिए यह वर्ष बेहद शुभ है. प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता, उच्च शिक्षा में प्रगति और करियर को नई दिशा मिलने के योग बनेंगे.

Q3. क्या 2025 में प्रेम संबंधों में उतार-चढ़ाव रहेगा?
वर्ष की शुरुआत में कुछ तनाव संभव है, खासकर मार्च से मई के बीच. जून के बाद रिश्तों में मजबूती, मधुरता और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 07 Dec 2025 10:11 PM (IST)
