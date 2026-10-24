सिंह साप्ताहिक राशिफल (Leo Weekly Horoscope 25 to 31 October 2026)

ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, 25 से 31 अक्टूबर 2026 का यह सप्ताह सिंह राशि के जातकों के लिए नई उम्मीदों, रोमांचक यात्राओं और सुनहरे अवसरों की सौगात लेकर आ रहा है. फेस्टिव सीजन (Festive Season) के इस शुभ दौर में आपकी किसी पुरानी और जटिल समस्या का स्थायी समाधान निकलेगा, जिससे आपका मन अत्यधिक हल्का और प्रसन्न रहेगा.

1. करियर और नौकरी (Career & Job)

सीनियर्स की मेहरबानी और नए अवसर: सप्ताह की शुरुआत से ही कार्यक्षेत्र में स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी. ऑफिस में वरिष्ठ अधिकारी (Seniors) और बॉसेज आपके काम से पूरी तरह संतुष्ट रहेंगे और उनकी विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी.

बड़ी परेशानी का अंत व विदेश जाने का सपना पूरा: जीवन और करियर में पिछले लंबे समय से चली आ रही किसी गंभीर उलझन या रुकावट से आपको हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकती है. इसके अलावा, मिड वीक (सप्ताह के मध्य) में जिन जातकों का विदेश जाने (Foreign Travel) का सपना था, वह अब साकार होने के प्रबल संकेत हैं.

2. बिजनेस, निवेश और प्रॉपर्टी (Business & Property)

पुराने निवेश से बंपर रिटर्न, बढ़ेगा दबदबा: पूर्व में किए गए किसी वित्तीय निवेश (Past Investments) से कारोबारियों को खासा तगड़ा मुनाफा हाथ लगेगा. त्योहारी सीजन की मांग को भुनाते हुए आपका बिजनेस तेजी से एक्सटेंड होगा और प्रतिस्पर्धियों के बीच बाजार में आपकी साख और दबदबा मजबूती से बढ़ेगा.

प्रॉपर्टी डील में मुनाफा व नए वाहन के योग: सप्ताह के मध्य में जमीन-जायदाद या किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी से जुड़े बड़े सौदे में अप्रत्याशित वित्तीय लाभ होने की पूरी संभावना है. फेस्टिव सीजन के इस खास अवसर पर नया वाहन (New Vehicle) अथवा घर के लिए सुख-सुविधा और विलासिता से जुड़ी कोई बहुप्रतीक्षित वस्तु खरीदने का आपका सपना भी साकार होगा.

3. लव, फैमिली, जीवनशैली और स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

फैमिली शॉपिंग और दोस्तों का साथ: पर्सनल लाइफ में आपके सबसे करीबी मित्र (Best Friends) हर मोड़ पर मददगार साबित होंगे. परिवार के साथ मिल-बैठकर हंसी-खुशी समय बिताने और फेस्टिव सीजन की जमकर शॉपिंग करने के बेहतरीन मौके मिलेंगे.

लव लाइफ में शानदार बॉन्डिंग और उत्तम स्वास्थ्य: लव पार्टनर के साथ आपसी समझ और बॉन्डिंग बेहद मजबूत रहेगी; प्रेम जीवन में मिठास और रोमांच दोनों बना रहेगा. शारीरिक और मानसिक स्तर पर आपका स्वास्थ्य (Health) भी इस पूरे हफ्ते बहुत अच्छा और ऊर्जावान बना रहेगा.

शुभ रंग: सुनहरा (गोल्डन) और गहरा नारंगी

शुभ अंक: 1 और 5

साप्ताहिक अचूक उपाय: पूरे सप्ताह प्रतिदिन प्रातः काल तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन, रोली और लाल पुष्प डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें और 'ॐ सूर्याय नमः' अथवा 'आदित्य हृदय स्तोत्र' का पाठ करें. रविवार के दिन किसी जरूरतमंद को गुड़, तांबे का बर्तन या गेहूं दान करें. पिता का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें. इससे आत्मबल और सामाजिक प्रतिष्ठा में जबर्दस्त वृद्धि होगी, विदेश यात्रा के मार्ग प्रशस्त होंगे और व्यापार में चौतरफा लाभ मिलेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.