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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलसिंह साप्ताहिक राशिफल 25 से 31 अक्टूबर 2026: पुरानी बड़ी परेशानी से हमेशा के लिए मिलेगा छुटकारा, प्रॉपर्टी डील में तगड़ा प्रॉफिट; जानें कैसा रहेगा यह हफ्ता!

सिंह साप्ताहिक राशिफल 25 से 31 अक्टूबर 2026: पुरानी बड़ी परेशानी से हमेशा के लिए मिलेगा छुटकारा, प्रॉपर्टी डील में तगड़ा प्रॉफिट; जानें कैसा रहेगा यह हफ्ता!

Singh Weekly Horoscope 25 to 31 October 2026: सिंह राशि का साप्ताहिक राशिफल! जानिए रोमांचक ट्रैवलिंग, बिजनेस विस्तार, विदेश यात्रा के योग, नया वाहन, प्रॉपर्टी डील और अचूक साप्ताहिक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 24 Oct 2026 12:40 PM (IST)
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सिंह साप्ताहिक राशिफल (Leo Weekly Horoscope 25 to 31 October 2026)

ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, 25 से 31 अक्टूबर 2026 का यह सप्ताह सिंह राशि के जातकों के लिए नई उम्मीदों, रोमांचक यात्राओं और सुनहरे अवसरों की सौगात लेकर आ रहा है. फेस्टिव सीजन (Festive Season) के इस शुभ दौर में आपकी किसी पुरानी और जटिल समस्या का स्थायी समाधान निकलेगा, जिससे आपका मन अत्यधिक हल्का और प्रसन्न रहेगा.

1. करियर और नौकरी (Career & Job)

सीनियर्स की मेहरबानी और नए अवसर: सप्ताह की शुरुआत से ही कार्यक्षेत्र में स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी. ऑफिस में वरिष्ठ अधिकारी (Seniors) और बॉसेज आपके काम से पूरी तरह संतुष्ट रहेंगे और उनकी विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी.

बड़ी परेशानी का अंत व विदेश जाने का सपना पूरा: जीवन और करियर में पिछले लंबे समय से चली आ रही किसी गंभीर उलझन या रुकावट से आपको हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकती है. इसके अलावा, मिड वीक (सप्ताह के मध्य) में जिन जातकों का विदेश जाने (Foreign Travel) का सपना था, वह अब साकार होने के प्रबल संकेत हैं.

2. बिजनेस, निवेश और प्रॉपर्टी (Business & Property)

पुराने निवेश से बंपर रिटर्न, बढ़ेगा दबदबा: पूर्व में किए गए किसी वित्तीय निवेश (Past Investments) से कारोबारियों को खासा तगड़ा मुनाफा हाथ लगेगा. त्योहारी सीजन की मांग को भुनाते हुए आपका बिजनेस तेजी से एक्सटेंड होगा और प्रतिस्पर्धियों के बीच बाजार में आपकी साख और दबदबा मजबूती से बढ़ेगा.

प्रॉपर्टी डील में मुनाफा व नए वाहन के योग: सप्ताह के मध्य में जमीन-जायदाद या किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी से जुड़े बड़े सौदे में अप्रत्याशित वित्तीय लाभ होने की पूरी संभावना है. फेस्टिव सीजन के इस खास अवसर पर नया वाहन (New Vehicle) अथवा घर के लिए सुख-सुविधा और विलासिता से जुड़ी कोई बहुप्रतीक्षित वस्तु खरीदने का आपका सपना भी साकार होगा.

3. लव, फैमिली, जीवनशैली और स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

फैमिली शॉपिंग और दोस्तों का साथ: पर्सनल लाइफ में आपके सबसे करीबी मित्र (Best Friends) हर मोड़ पर मददगार साबित होंगे. परिवार के साथ मिल-बैठकर हंसी-खुशी समय बिताने और फेस्टिव सीजन की जमकर शॉपिंग करने के बेहतरीन मौके मिलेंगे.

लव लाइफ में शानदार बॉन्डिंग और उत्तम स्वास्थ्य: लव पार्टनर के साथ आपसी समझ और बॉन्डिंग बेहद मजबूत रहेगी; प्रेम जीवन में मिठास और रोमांच दोनों बना रहेगा. शारीरिक और मानसिक स्तर पर आपका स्वास्थ्य (Health) भी इस पूरे हफ्ते बहुत अच्छा और ऊर्जावान बना रहेगा.

शुभ रंग: सुनहरा (गोल्डन) और गहरा नारंगी

शुभ अंक: 1 और 5

साप्ताहिक अचूक उपाय: पूरे सप्ताह प्रतिदिन प्रातः काल तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन, रोली और लाल पुष्प डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें और 'ॐ सूर्याय नमः' अथवा 'आदित्य हृदय स्तोत्र' का पाठ करें. रविवार के दिन किसी जरूरतमंद को गुड़, तांबे का बर्तन या गेहूं दान करें. पिता का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें. इससे आत्मबल और सामाजिक प्रतिष्ठा में जबर्दस्त वृद्धि होगी, विदेश यात्रा के मार्ग प्रशस्त होंगे और व्यापार में चौतरफा लाभ मिलेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 24 Oct 2026 12:40 PM (IST)
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Leo Weekly Horoscope Singh Saptahik Rashifal
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