Singh Weekly Horoscope 22-28 March 2026: सिंह वालों को पार्टनरशिप के काम में रहना होगा सतर्क, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
Singh Weekly Horoscope 2026 (22 to 28 March): सिंह राशि के लिए मार्च का नया सप्ताह यानी 22-28 मार्च करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें सिंह राशि का साप्ताहिक राशिफल.
Singh Weekly Horoscope 2026 (22 to 28 March): मार्च 2026 महीने का यह नया सप्ताह 22 से 28 मार्च का समय सिंह राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. सिंह राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.
- सिंह राशि वालों को इस सप्ताह बेहतर परिणाम मिलेंगे. इस सप्ताह आप अपने कारोबार में विस्तार कर सकते हैं.
- नौकरी की बात करें तो अपनी कार्यक्षमता को साबित करने के अवसर मिलेंगे. बिजनेस की बात करें तो साझेदारी के कामों में थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है.
- योजनाएं सफल होंगी. आमदनी में इजाफा होगा. इसकी मदद से सुख-सुविधाओं में इजाफा होगा.
- वरिष्ठ अधिकारी और सहकर्मी आपके काम से प्रभावित होंगे और आपको कोई नई जिम्मेदारी या प्रोजेक्ट मिल सकता है.
- सप्ताह के मध्य में अहंकार या जल्दबाजी से बचना जरूरी होगा, क्योंकि इससे आपके बने-बनाए काम बिगड़ सकते हैं.
- खर्चों में भी बढ़ोतरी हो सकती है, खासकर शौक या लाइफस्टाइल से जुड़ी चीजों पर। इसलिए अपने बजट को संतुलित रखना आवश्यक होगा.
- यदि आप संयम और समझदारी से काम लेते हैं, तो सफलता आपके कदम चूमेगी.
- कार्यक्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारियां मिलेंगी. कार्यकुशलता की सराहना होगी.
- धार्मिक कार्यों पर धन खर्च करने के बाद भी आप बचत कर पाएंगे. ओवरसीज बिजनेस करने वालों को फायदा होगा. सामान्य व्यापार वालों को घाटा हो सकता है.
- सेहत से जुड़ी समस्याओं में आराम मिलेगा. इस सप्ताह वाहन खरीदने की आपकी इच्छा पूरी हो सकती है.
- परिवार के साथ तीर्थयात्रा पर जा सकते हैं. लव पार्टनर के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे. जीवनसाथी के साथ बेहतर तालमेल रहेगा.
- पार्टनर के साथ रिश्ते में नजदीकियां बढ़ेंगी और आपसी समझ मजबूत होगी. यदि पहले कोई मनमुटाव था, तो उसे सुलझाने का यह सही समय है.
- सिंगल लोगों के लिए किसी खास व्यक्ति से मुलाकात के योग बन सकते हैं, जो आगे चलकर एक मजबूत रिश्ते में बदल सकता है.
- परिवार के साथ भी समय अच्छा बीतेगा और घर का माहौल सकारात्मक रहेगा.
- नियमित व्यायाम और संतुलित आहार आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखेंगे.
- आप अपने व्यवहार में विनम्रता बनाए रखते हैं और सही समय पर सही निर्णय लेते हैं, तो यह सप्ताह आपके लिए सफलता और संतोष लेकर आ सकता है.
Kamada Ekadashi 2026: कामदा एकादशी 28 या 29 मार्च कब ? नोट करें सही तारीख, पूजा मुहूर्त
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL