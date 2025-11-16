हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलLeo Weekly Horoscope (16 से 22 नवंबर 2025): सिंह राशि इस सप्ताह बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी, पुराने दोस्तों से सहयोग मिलने की संभावना

Leo Weekly Horoscope (16 से 22 नवंबर 2025): सिंह राशि इस सप्ताह बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी, पुराने दोस्तों से सहयोग मिलने की संभावना

Leo Weekly Horoscope: सिंह राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. घरेलू समस्याओं को लेकर चिंता सता सकती है. व्यापार, प्यार और सेहत के बारे में जानें. पढ़ें सिंह साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 16 Nov 2025 09:56 PM (IST)
Preferred Sources

Leo Saptahik Rashifal 16 to 22 November 2025: यह सप्ताह सिंह राशि वालों के लिए मिश्रित लेकिन प्रगतिशील रहेगा. सप्ताह की शुरुआत में नौकरी करने वालों के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल रहेंगी और चल रहे कार्यों के बेहतर परिणाम मिलेंगे.

बिज़नेस और परिवार

सामाजिक रूप से सक्रिय रहने से नए लोगों से परिचय होगा, जो भविष्य में काम आ सकता है. परिवार में जमीन-जायदाद या पैतृक संपत्ति की मरम्मत या रिनोवेशन को लेकर योजना बन सकती है, जिसमें खर्च बढ़ सकता है.

युवा और विद्यार्थी

युवाओं के लिए यह सप्ताह नेटवर्किंग और कौशल विकास के लिए अच्छा रहेगा. छात्रों को पढ़ाई के साथ-साथ अतिरिक्त गतिविधियों में भी मौका मिलेगा.

स्वास्थ्य

स्पाइनल कॉर्ड, पीठ दर्द या गिरकर चोट लगने की आशंका है. लेटने-बेठने के सही पोस्चर पर ध्यान दें और सावधानी के तौर पर फर्स्ट एड किट अपने आसपास रखें.

  • शुभ अंक: 3
  • शुभ रंग: सुनहरा
  • उपाय: रविवार के दिन सूर्यदेव को जल चढ़ाएँ और लाल कपड़ा दान करें.

FAQs

Q1: क्या नौकरी में इस सप्ताह प्रगति होगी?
A1: हाँ, कार्यस्थल पर परिस्थितियाँ अनुकूल रहेंगी और परिणाम भी बेहतर मिलेंगे.

Q2: क्या बिज़नेस में लाभ के संकेत हैं?
A2: हाँ, व्यवसाय की ग्रोथ से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

Q3: क्या पुराना मित्र सहायता कर सकता है?
A3: हाँ, किसी पुराने दोस्त से लाभदायक मदद मिलने के संकेत हैं.

Q4: क्या छात्रों के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा?
A4: हाँ, पढ़ाई और गतिविधियों दोनों में प्रगति के अवसर मिलेंगे.

Q5: स्वास्थ्य में किस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है?
A5: पीठ, रीढ़ और गिरने से लगने वाली चोटों से सावधान रहें और पोस्चर सही रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 16 Nov 2025 09:56 PM (IST)
Tags :
Leo Horoscope Weekly Horoscope Singh Saptahik Rashifal
और पढ़ें
Embed widget