Leo Weekly Horoscope (16 से 22 नवंबर 2025): सिंह राशि इस सप्ताह बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी, पुराने दोस्तों से सहयोग मिलने की संभावना
Leo Weekly Horoscope: सिंह राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. घरेलू समस्याओं को लेकर चिंता सता सकती है. व्यापार, प्यार और सेहत के बारे में जानें. पढ़ें सिंह साप्ताहिक राशिफल.
Leo Saptahik Rashifal 16 to 22 November 2025: यह सप्ताह सिंह राशि वालों के लिए मिश्रित लेकिन प्रगतिशील रहेगा. सप्ताह की शुरुआत में नौकरी करने वालों के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल रहेंगी और चल रहे कार्यों के बेहतर परिणाम मिलेंगे.
बिज़नेस और परिवार
सामाजिक रूप से सक्रिय रहने से नए लोगों से परिचय होगा, जो भविष्य में काम आ सकता है. परिवार में जमीन-जायदाद या पैतृक संपत्ति की मरम्मत या रिनोवेशन को लेकर योजना बन सकती है, जिसमें खर्च बढ़ सकता है.
युवा और विद्यार्थी
युवाओं के लिए यह सप्ताह नेटवर्किंग और कौशल विकास के लिए अच्छा रहेगा. छात्रों को पढ़ाई के साथ-साथ अतिरिक्त गतिविधियों में भी मौका मिलेगा.
स्वास्थ्य
स्पाइनल कॉर्ड, पीठ दर्द या गिरकर चोट लगने की आशंका है. लेटने-बेठने के सही पोस्चर पर ध्यान दें और सावधानी के तौर पर फर्स्ट एड किट अपने आसपास रखें.
- शुभ अंक: 3
- शुभ रंग: सुनहरा
- उपाय: रविवार के दिन सूर्यदेव को जल चढ़ाएँ और लाल कपड़ा दान करें.
FAQs
Q1: क्या नौकरी में इस सप्ताह प्रगति होगी?
A1: हाँ, कार्यस्थल पर परिस्थितियाँ अनुकूल रहेंगी और परिणाम भी बेहतर मिलेंगे.
Q2: क्या बिज़नेस में लाभ के संकेत हैं?
A2: हाँ, व्यवसाय की ग्रोथ से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
Q3: क्या पुराना मित्र सहायता कर सकता है?
A3: हाँ, किसी पुराने दोस्त से लाभदायक मदद मिलने के संकेत हैं.
Q4: क्या छात्रों के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा?
A4: हाँ, पढ़ाई और गतिविधियों दोनों में प्रगति के अवसर मिलेंगे.
Q5: स्वास्थ्य में किस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है?
A5: पीठ, रीढ़ और गिरने से लगने वाली चोटों से सावधान रहें और पोस्चर सही रखें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL