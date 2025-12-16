हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलसिंह साप्ताहिक राशिफल 14 - 20 दिसंबर 2025: भाग्य देगा साथ, नौकरी और विदेश से जुड़े कार्य सफल

सिंह साप्ताहिक राशिफल 14 - 20 दिसंबर 2025: भाग्य देगा साथ, नौकरी और विदेश से जुड़े कार्य सफल

Leo Weekly Horoscope: सिंह राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2025 का यह हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए सिंह राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 16 Dec 2025 03:43 PM (IST)
Preferred Sources

Singh Saptahik Rashifal 14 to 20 December 2025: सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सौभाग्य, उन्नति और नए अवसरों से भरपूर रहने वाला है. सप्ताह की शुरुआत आपके लिए गुड लक लेकर आएगी. लंबे समय से रुके हुए कार्यों में गति आएगी और भाग्य आपका पूरा साथ देगा. आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप अपने निर्णयों को मजबूती के साथ लागू कर पाएंगे.

अन-एम्प्लॉयड जातकों को मनचाही नौकरी या आय के नए साधन मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं. वहीं जो लोग फॉरेन में हायर एजुकेशन, जॉब या बिज़नेस के लिए प्रयासरत हैं, उनके प्रयास सफल होते नजर आएंगे. विदेश यात्रा और विदेश से जुड़े कार्यों के माध्यम से धन लाभ के संकेत भी मिल रहे हैं. यह सप्ताह आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए बड़े अवसर लेकर आ सकता है.

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य से बेहतर रहेगा. शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी और मानसिक रूप से भी आप स्वयं को सकारात्मक महसूस करेंगे. कार्यों में व्यस्तता के बावजूद स्वास्थ्य संतुलित रहेगा. हालांकि यात्रा या अत्यधिक काम के कारण हल्की थकान हो सकती है, इसलिए समय पर आराम करना आवश्यक होगा. नियमित दिनचर्या, संतुलित भोजन और हल्का व्यायाम आपकी सेहत को और बेहतर बनाए रखेगा.

व्यवसाय राशिफल

व्यवसाय से जुड़े सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह लाभदायक सिद्ध होगा. फॉरेन ट्रेवलिंग, आयात-निर्यात या अंतरराष्ट्रीय स्तर से जुड़े कारोबार में अच्छा मुनाफा हो सकता है. किसी प्रभावशाली व्यक्ति या पॉलिटिशियन के संपर्क में आने से आपको लाभप्रद योजनाओं से जुड़ने का अवसर मिलेगा. व्यक्ति विशेष की मदद से लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं. नई बिज़नेस प्लानिंग पर काम शुरू करने के लिए यह समय अनुकूल है.

नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा जातकों के लिए यह सप्ताह मेहनत का फल दिलाने वाला रहेगा. कठिन परिश्रम और अथक प्रयास के बल पर आप ऑफिस में अपनी योग्यता और क्षमता को साबित करने में सफल रहेंगे. सीनियर आपके कार्य से प्रभावित होंगे और आपकी जिम्मेदारियों में वृद्धि हो सकती है. प्रमोशन या पदोन्नति की दिशा में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. अन-एम्प्लॉयड लोगों को नौकरी मिलने के योग मजबूत हैं.

करियर राशिफल

करियर के लिहाज से यह सप्ताह सिंह राशि के लिए उन्नति और विस्तार का संकेत दे रहा है. नई जिम्मेदारियां और बड़े अवसर आपके सामने आएंगे, जो भविष्य में करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं. सोशल वर्क, पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन और लीडरशिप से जुड़े जातकों के लिए विशेष सफलता के योग बन रहे हैं. समाज में आपकी पहचान मजबूत होगी और आपके कार्यों की सराहना होगी.

प्रेम और पारिवारिक जीवन

रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह पूरी तरह अनुकूल साबित होगा. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और आपसी तालमेल बेहतर होगा. लव पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग शानदार रहेगी. प्रेम संबंधों में विश्वास और समझ बढ़ेगी.

विवाहित जातकों की मैरिड लाइफ सुखमय बनी रहेगी. जीवनसाथी का सहयोग आपको मानसिक संबल देगा. वीकेंड पर लाइफ पार्टनर के साथ लॉन्ग जर्नी या घूमने-फिरने के योग बन सकते हैं, जो रिश्तों में नई ऊर्जा भरेंगे.

युवा और छात्र राशिफल

युवा वर्ग और छात्रों के लिए यह सप्ताह उत्साहवर्धक रहेगा. करियर को लेकर चल रही दुविधा दूर होगी और सही दिशा मिलेगी. प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे छात्रों को शुभ समाचार मिल सकता है. विदेश शिक्षा की योजना बना रहे छात्रों के लिए भी समय अनुकूल है. आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर सफलता प्राप्त करेंगे.

सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र

सोशलिस्ट और पॉलिटिशियन से जुड़े सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह विशेष रूप से शुभ रहेगा. आपके कद और पद में वृद्धि होगी. समाज में आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी और लोग आपके नेतृत्व को स्वीकार करेंगे. किसी प्रभावशाली व्यक्ति के सहयोग से बड़े मंच पर कार्य करने का अवसर मिल सकता है.

भाग्यशाली अंक: 1
भाग्यशाली रंग: सुनहरा और नारंगी

उपाय

  • रविवार के दिन सूर्यदेव को जल अर्पित करें.
  • “ॐ घृणि सूर्याय नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें.
  • जरूरतमंद को गेहूं या गुड़ का दान करें.
  • अहंकार से दूर रहकर विनम्रता बनाए रखें.

FAQs 

प्रश्न 1: क्या इस सप्ताह नौकरी मिलने के योग हैं?
उत्तर: हां, अन-एम्प्लॉयड जातकों को मनचाही नौकरी मिलने के प्रबल योग हैं.

प्रश्न 2: क्या विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी?
उत्तर: जी हां, विदेश यात्रा और फॉरेन से जुड़े कार्यों में लाभ के संकेत हैं.

प्रश्न 3: प्रेम जीवन के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?
उत्तर: प्रेम और दांपत्य जीवन के लिए यह सप्ताह अत्यंत शुभ रहेगा.

प्रश्न 4: करियर में उन्नति के लिए क्या करें?
उत्तर: आत्मविश्वास बनाए रखें और अपने कौशल को खुलकर प्रदर्शित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 16 Dec 2025 03:43 PM (IST)
Tags :
Leo Weekly Horoscope Singh Rashifal Leo Weekly Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
MNREGA Bill: लोकसभा में महात्मा गांधी को लेकर क्यों भावुक हो गई प्रियंका गांधी? कहा-' उनके परिवार के...'
लोकसभा में महात्मा गांधी को लेकर क्यों भावुक हो गई प्रियंका गांधी? कहा-' उनके परिवार के...'
हरियाणा
हरियाणा में अब 22 नहीं 23 जिले, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया ऐलान, राज्य को मिला ये नया जिला
हरियाणा में अब 22 नहीं 23 जिले, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया ऐलान, राज्य को मिला ये नया जिला
आईपीएल
IPL 2026 Auction: अनसोल्ड रहे सरफराज खान, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की तूफानी बैटिंग भी नहीं आई काम
अनसोल्ड रहे सरफराज खान, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की तूफानी बैटिंग भी नहीं आई काम
इंडिया
TV, बाइक और 15,000 रुपये कैश के लिए युवती को जिंदा जलाया, दहेज का ये दर्दनाक मामला सुनकर SC हैरान, कहा- कानून में...
TV, बाइक और 15,000 रुपये कैश के लिए युवती को जिंदा जलाया, दहेज का ये दर्दनाक मामला सुनकर SC हैरान, कहा- कानून में...
Advertisement

वीडियोज

Parliament Winter Session: नए बिल पर ये क्या बोल गई Priyanka Gandhi... | Viksit Bharat
National Herald Case Update: राहुल गांधी और सोनिया गांधी की चार्जशीट पर कोर्ट ने ED से कही ये बात
Vipin Sharma की Untold Journey: Vinod Khanna से Inspired Dream, NSD–Canada Struggle, Taare Zameen Par की पहचान और Typecasting से Reinvention तक
National Herald केस में Sonia और Rahul Gandhi को बड़ी राहत, चार्जशीट पर संज्ञान से कोर्ट का इनकार
Goa nightclub News: लूथरा बंधु थाईलैंड से लाए जा रहे भारत, गोवा पुलिस रिमांड मांगेगी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
MNREGA Bill: लोकसभा में महात्मा गांधी को लेकर क्यों भावुक हो गई प्रियंका गांधी? कहा-' उनके परिवार के...'
लोकसभा में महात्मा गांधी को लेकर क्यों भावुक हो गई प्रियंका गांधी? कहा-' उनके परिवार के...'
हरियाणा
हरियाणा में अब 22 नहीं 23 जिले, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया ऐलान, राज्य को मिला ये नया जिला
हरियाणा में अब 22 नहीं 23 जिले, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया ऐलान, राज्य को मिला ये नया जिला
आईपीएल
IPL 2026 Auction: अनसोल्ड रहे सरफराज खान, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की तूफानी बैटिंग भी नहीं आई काम
अनसोल्ड रहे सरफराज खान, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की तूफानी बैटिंग भी नहीं आई काम
इंडिया
TV, बाइक और 15,000 रुपये कैश के लिए युवती को जिंदा जलाया, दहेज का ये दर्दनाक मामला सुनकर SC हैरान, कहा- कानून में...
TV, बाइक और 15,000 रुपये कैश के लिए युवती को जिंदा जलाया, दहेज का ये दर्दनाक मामला सुनकर SC हैरान, कहा- कानून में...
बॉलीवुड
Border 2 Teaser Reaction: सनी देओल की बॉर्डर 2 का टीजर देख फैंस के रोंगटे हुए खड़े, बोले- 'पूरा फायर नहीं वॉलकैनो लगा दिया'
सनी देओल की बॉर्डर 2 का टीजर देख फैंस के रोंगटे हुए खड़े, बोले- 'पूरा फायर नहीं वॉलकैनो लगा दिया'
इंडिया
किंग अब्दुल्लाह से मुलाकात के बाद बोले PM मोदी- 'भारत जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा पार्टनर, फायदा उठाएं...'
किंग अब्दुल्लाह से मुलाकात के बाद बोले PM मोदी- 'भारत जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा पार्टनर, फायदा उठाएं...'
जनरल नॉलेज
SIR List 2025 West Bengal: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, यहां जानें कैसे करें चेक?
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, यहां जानें कैसे करें चेक?
जनरल नॉलेज
इथियोपिया में कितने हो जाते हैं भारत के 10000 रुपये, इससे यहां क्या-क्या खरीद सकते हैं
इथियोपिया में कितने हो जाते हैं भारत के 10000 रुपये, इससे यहां क्या-क्या खरीद सकते हैं
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Embed widget