Leo Weekly Horoscope: 13 सितंबर से 19 सितंबर 2026 के इस सप्ताह में ग्रहों का गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए रिश्तों में प्रगाढ़ता, व्यापारिक विस्तार और विदेशी संपर्कों से लाभ के शानदार अवसर लेकर आ रहा है.

प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के ग्रह-गोचर विश्लेषण के अनुसार, सप्ताह की शुरुआत आपके व्यक्तिगत जीवन में मधुरता और आपसी विश्वास को नई ऊंचाई देगी. संतान की योजना बना रहे दंपतियों को शुभ समाचार मिलेगा, वहीं फेस्टिवल सीजन के चलते कारोबार में ग्राहकों की आमद बढ़ेगी. विदेशी कारोबारियों को बड़े ऑर्डर्स मिलने के योग हैं और कार्यक्षेत्र में महिलाओं व मार्केटिंग प्रोफेशनल्स को विशेष पहचान मिलेगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से सप्ताह की शुरुआत (वीक स्टार्टिंग) अत्यंत सुखद, सहयोगी और भावनात्मक रूप से मजबूत रहेगी. रिलेशनशिप में आपसी समझ पहले से कहीं अधिक बेहतर होगी; आपके जीवनसाथी या पार्टनर आपके किसी अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तिगत या पेशेवर डिसीजन में आपका पूरा और निस्वार्थ सपोर्ट करेंगे. इसके साथ ही, जो दंपत्ति लंबे समय से संतान प्राप्ति की प्लानिंग कर रहे हैं, उन्हें इस सप्ताह कोई अत्यंत सुखद व पॉजिटिव गुड न्यूज मिल सकती है, जिससे पूरे घर-परिवार में उत्सव जैसा उल्लास छा जाएगा.

बिजनेस और फाइनेंस साप्ताहिक राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से यह सप्ताह त्योहारी मांग को भुनाने, विदेशी सौदों को अंतिम रूप देने और इन्वेंट्री को संतुलित रखने का रहेगा. आगामी फेस्टिवल सीजन के चलते बाजार में कस्टमर फुटफॉल (ग्राहकों की आवाजाही) बहुत शानदार रहेगा और आपकी कुल बिक्री (Sales) में उल्लेखनीय उछाल आएगा. विदेशी व्यापार (Foreign Business) से जुड़े निर्यात-आयात करने वाले कारोबारियों को किसी प्रतिष्ठित ओवरसीज क्लाइंट से कोई बड़ा बहुप्रतीक्षित ऑर्डर या नया लाभकारी अनुबंध (New Deal) हासिल हो सकता है. हालांकि, बाजार के उत्साह में बहकर बिना योजना के पूंजी न लगाएं; नया स्टॉक खरीदने और इन्वेंट्री बढ़ाने का फैसला बाजार के रुझान को अच्छी तरह सोच-समझकर ही लें.

करियर और जॉब साप्ताहिक राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए यह सप्ताह प्रोत्साहन, प्रोत्साहन राशि (Incentives) और प्रबंधन के समर्थन से भरा रहेगा. कामकाजी महिलाओं (Working Women) को अपने कार्यक्षेत्र में सीनियर्स और उच्चाधिकारियों का भरपूर सहयोग व सकारात्मक मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जिससे वे अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से पूरा कर पाएंगी. वहीं, मार्केटिंग और फील्ड से जुड़े प्रोफेशनल्स अपने सभी आधिकारिक टारगेट समय पर या समय से पहले पूरा करके संस्थान से आकर्षक इंसेंटिव या उच्च स्तरीय अप्रिशिएसन (प्रशंसा पत्र) प्राप्त करने में सफल रहेंगे.

संगीत, खेल और समाज सेवा (Music & Politics)

संगीतकारों, गायकों और कलाकारों (Musicians & Artists) के लिए यह सप्ताह उत्साह और नई उपलब्धियों से भरा रहेगा. किसी नए प्रतिष्ठित मंच पर परफॉर्मेंस का अवसर मिलने या किसी प्रमुख प्रोजेक्ट/ऑडिशन में सिलेक्शन की शुभ खबर आपके भीतर नया उत्साह भर देगी. वहीं, राजनीति और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े जातकों की जमीनी स्तर पर पकड़ और अधिक मजबूत होगी; आपके नेतृत्व और जनहितैषी रुख की चारों ओर सराहना होगी.

स्वास्थ्य के नजरिए से यह सप्ताह सिंह राशि के लोगों के लिए अत्यंत राहतकारी और सुखद रहने वाला है. आपकी सेहत पूरी तरह अच्छी रहेगी और पिछले कुछ समय से चली आ रही पुरानी शारीरिक व मानसिक थकान से मुक्ति मिलेगी, जिससे नई ताजगी महसूस होगी. यात्रा (Travel) के लिहाज से बिजनेस ट्रिप या परिजनों के साथ फैमिली ट्रिप की पहले से बनाई गई प्लानिंग पूरी तरह सफल और तनावमुक्त रहेगी, जिससे पारिवारिक रिश्ते और अधिक प्रगाढ़ होंगे.

शुभ रंग: सुनहरा (Golden) और नारंगी (Orange)

शुभ अंक: 1 और 5

दिशा शूल: सप्ताहांत में पश्चिम दिशा की यात्रा में थोड़ी सावधानी बरतें.

इस सप्ताह का अचूक उपाय: प्रतिदिन प्रातःकाल तांबे के लोटे में शुद्ध जल, लाल चंदन, रोली व अक्षत डालकर भगवान सूर्यनारायण को 'ॐ घृणिः सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य दें. रविवार या मंगलवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें. शनिवार की शाम पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और किसी जरूरतमंद को फल, गेहूं, गुड़ या भोजन का दान करें; इससे सूर्य देव के तेज से करियर में मान-सम्मान बढ़ेगा, विदेशी बिजनेस में अपार सफलता मिलेगी और पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.