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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलSingh Saptahik Rashifal: वीक स्टार्टिंग में पार्टनर का मिलेगा पूरा सपोर्ट, संतान सुख की गुड न्यूज, विदेशी क्लाइंट से बड़ी डील

Singh Saptahik Rashifal: वीक स्टार्टिंग में पार्टनर का मिलेगा पूरा सपोर्ट, संतान सुख की गुड न्यूज, विदेशी क्लाइंट से बड़ी डील

Singh Saptahik Rashifal 13-19 September 2026: वीक स्टार्टिंग में पार्टनर का सहयोग, संतान सुख की गुड न्यूज, विदेशी क्लाइंट से बड़ी डील! पढ़ें साप्ताहिक राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 13 Sep 2026 07:50 AM (IST)
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Leo Weekly Horoscope: 13 सितंबर से 19 सितंबर 2026 के इस सप्ताह में ग्रहों का गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए रिश्तों में प्रगाढ़ता, व्यापारिक विस्तार और विदेशी संपर्कों से लाभ के शानदार अवसर लेकर आ रहा है.

प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के ग्रह-गोचर विश्लेषण के अनुसार, सप्ताह की शुरुआत आपके व्यक्तिगत जीवन में मधुरता और आपसी विश्वास को नई ऊंचाई देगी. संतान की योजना बना रहे दंपतियों को शुभ समाचार मिलेगा, वहीं फेस्टिवल सीजन के चलते कारोबार में ग्राहकों की आमद बढ़ेगी. विदेशी कारोबारियों को बड़े ऑर्डर्स मिलने के योग हैं और कार्यक्षेत्र में महिलाओं व मार्केटिंग प्रोफेशनल्स को विशेष पहचान मिलेगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से सप्ताह की शुरुआत (वीक स्टार्टिंग) अत्यंत सुखद, सहयोगी और भावनात्मक रूप से मजबूत रहेगी. रिलेशनशिप में आपसी समझ पहले से कहीं अधिक बेहतर होगी; आपके जीवनसाथी या पार्टनर आपके किसी अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तिगत या पेशेवर डिसीजन में आपका पूरा और निस्वार्थ सपोर्ट करेंगे. इसके साथ ही, जो दंपत्ति लंबे समय से संतान प्राप्ति की प्लानिंग कर रहे हैं, उन्हें इस सप्ताह कोई अत्यंत सुखद व पॉजिटिव गुड न्यूज मिल सकती है, जिससे पूरे घर-परिवार में उत्सव जैसा उल्लास छा जाएगा.

बिजनेस और फाइनेंस साप्ताहिक राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से यह सप्ताह त्योहारी मांग को भुनाने, विदेशी सौदों को अंतिम रूप देने और इन्वेंट्री को संतुलित रखने का रहेगा. आगामी फेस्टिवल सीजन के चलते बाजार में कस्टमर फुटफॉल (ग्राहकों की आवाजाही) बहुत शानदार रहेगा और आपकी कुल बिक्री (Sales) में उल्लेखनीय उछाल आएगा. विदेशी व्यापार (Foreign Business) से जुड़े निर्यात-आयात करने वाले कारोबारियों को किसी प्रतिष्ठित ओवरसीज क्लाइंट से कोई बड़ा बहुप्रतीक्षित ऑर्डर या नया लाभकारी अनुबंध (New Deal) हासिल हो सकता है. हालांकि, बाजार के उत्साह में बहकर बिना योजना के पूंजी न लगाएं; नया स्टॉक खरीदने और इन्वेंट्री बढ़ाने का फैसला बाजार के रुझान को अच्छी तरह सोच-समझकर ही लें.

करियर और जॉब साप्ताहिक राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए यह सप्ताह प्रोत्साहन, प्रोत्साहन राशि (Incentives) और प्रबंधन के समर्थन से भरा रहेगा. कामकाजी महिलाओं (Working Women) को अपने कार्यक्षेत्र में सीनियर्स और उच्चाधिकारियों का भरपूर सहयोग व सकारात्मक मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जिससे वे अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से पूरा कर पाएंगी. वहीं, मार्केटिंग और फील्ड से जुड़े प्रोफेशनल्स अपने सभी आधिकारिक टारगेट समय पर या समय से पहले पूरा करके संस्थान से आकर्षक इंसेंटिव या उच्च स्तरीय अप्रिशिएसन (प्रशंसा पत्र) प्राप्त करने में सफल रहेंगे.

संगीत, खेल और समाज सेवा (Music & Politics)

संगीतकारों, गायकों और कलाकारों (Musicians & Artists) के लिए यह सप्ताह उत्साह और नई उपलब्धियों से भरा रहेगा. किसी नए प्रतिष्ठित मंच पर परफॉर्मेंस का अवसर मिलने या किसी प्रमुख प्रोजेक्ट/ऑडिशन में सिलेक्शन की शुभ खबर आपके भीतर नया उत्साह भर देगी. वहीं, राजनीति और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े जातकों की जमीनी स्तर पर पकड़ और अधिक मजबूत होगी; आपके नेतृत्व और जनहितैषी रुख की चारों ओर सराहना होगी.

स्वास्थ्य और यात्रा साप्ताहिक राशिफल (Health & Travel)

स्वास्थ्य के नजरिए से यह सप्ताह सिंह राशि के लोगों के लिए अत्यंत राहतकारी और सुखद रहने वाला है. आपकी सेहत पूरी तरह अच्छी रहेगी और पिछले कुछ समय से चली आ रही पुरानी शारीरिक व मानसिक थकान से मुक्ति मिलेगी, जिससे नई ताजगी महसूस होगी. यात्रा (Travel) के लिहाज से बिजनेस ट्रिप या परिजनों के साथ फैमिली ट्रिप की पहले से बनाई गई प्लानिंग पूरी तरह सफल और तनावमुक्त रहेगी, जिससे पारिवारिक रिश्ते और अधिक प्रगाढ़ होंगे.

शुभ रंग: सुनहरा (Golden) और नारंगी (Orange)

शुभ अंक: 1 और 5

दिशा शूल: सप्ताहांत में पश्चिम दिशा की यात्रा में थोड़ी सावधानी बरतें.

इस सप्ताह का अचूक उपाय: प्रतिदिन प्रातःकाल तांबे के लोटे में शुद्ध जल, लाल चंदन, रोली व अक्षत डालकर भगवान सूर्यनारायण को 'ॐ घृणिः सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य दें. रविवार या मंगलवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें. शनिवार की शाम पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और किसी जरूरतमंद को फल, गेहूं, गुड़ या भोजन का दान करें; इससे सूर्य देव के तेज से करियर में मान-सम्मान बढ़ेगा, विदेशी बिजनेस में अपार सफलता मिलेगी और पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 13 Sep 2026 06:55 AM (IST)
Tags :
Rashifal Singh Saptahik Rashifal Leo Weekly Horoscope 13 To 19 September 2026
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