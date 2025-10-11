हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Leo Weekly Horoscope 2025: चुनौतियों के बीच आत्मविश्वास बनेगा सबसे बड़ा सहारा, पढ़ें सिंह साप्ताहिक राशिफल

Leo Weekly Horoscope 2025: चुनौतियों के बीच आत्मविश्वास बनेगा सबसे बड़ा सहारा, पढ़ें सिंह साप्ताहिक राशिफल

Leo Weekly Horoscope 2025: सिंह राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह उत्साह से भरा, धार्मिक कामकाजों की तरफ झुकाव बढ़ सकता है. व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत का हाल जानने के लिए पढ़ें सिंह राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 11 Oct 2025 12:30 AM (IST)
Preferred Sources

Singh Saptahik Rashifal 12 to 18 October 2025: सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह चुनौतियों और अवसरों का संगम लेकर आएगा. करियर और व्यक्तिगत जीवन दोनों ही मोर्चों पर परिस्थितियाँ कभी अनुकूल तो कभी प्रतिकूल रह सकती हैं, लेकिन आपकी साहसिक सोच और निर्णय क्षमता आपको हर स्थिति में सफलता दिलाएगी. सप्ताह की शुरुआत में कार्यक्षेत्र में आपको अपने लक्ष्य (Target) को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. कार्यभार अधिक रहेगा, लेकिन सीनियर्स और सहकर्मियों का सहयोग और समर्थन आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा.

व्यवसायिक जातकों को इस सप्ताह कुछ नई योजनाएँ या साझेदारी पर विचार करना पड़ सकता है. हालांकि निर्णय लेने से पहले स्थिति का पूरी तरह मूल्यांकन करना जरूरी रहेगा. सप्ताह के मध्य में किसी प्रिय व्यक्ति या मित्र के आगमन से घर में खुशी और उत्साह का माहौल रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन में कुछ गलतफहमियाँ या संवादहीनता रिश्ते को प्रभावित कर सकती हैं. जीवनसाथी की सेहत को लेकर चिंता संभव है. रिश्तों में विश्वास और संवाद बनाए रखें.

स्वास्थ्य राशिफल: खान-पान और दिनचर्या में संतुलन बनाए रखें. अधिक परिश्रम या तनाव से शारीरिक थकावट महसूस हो सकती है.

उपाय: प्रतिदिन रसोई में बनी पहली रोटी गाय को खिलाएं, इससे ग्रह दोष दूर होंगे और सौभाग्य में वृद्धि होगी.

FAQs
प्र1. यह सप्ताह कैसा रहेगा?
 चुनौतियाँ रहेंगी, पर आपकी समझदारी से सब कुछ नियंत्रण में रहेगा.
प्र2. करियर और व्यवसाय में क्या संभावनाएँ हैं?
 मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय न लें.
प्र3. पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा?
 प्रियजनों के आगमन से खुशी मिलेगी, पर समय देने की आवश्यकता है.
प्र4. प्रेम जीवन कैसा रहेगा?
 संवाद की कमी से गलतफहमियाँ संभव हैं, धैर्य रखें.
प्र5. शुभ उपाय क्या है?
 प्रतिदिन पहली रोटी गाय को खिलाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read
Published at : 11 Oct 2025 12:30 AM (IST)
Tags :
Leo Horoscope Weekly Horoscope Leo Weekly Horoscope
और पढ़ें
