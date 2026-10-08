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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का सिंह राशिफल 8 अक्टूबर 2026: आपकी राशि में चंद्रमा से कार्यकुशलता में वृद्धि, बड़ी कॉर्पोरेट मीटिंग का नेतृत्व, को-वर्कर्स से कहासुनी से बचें

आज का सिंह राशिफल 8 अक्टूबर 2026: आपकी राशि में चंद्रमा से कार्यकुशलता में वृद्धि, बड़ी कॉर्पोरेट मीटिंग का नेतृत्व, को-वर्कर्स से कहासुनी से बचें

आज का सिंह राशिफल 8 अक्टूबर 2026: राशि में चंद्रमा से बढ़ेगी कार्यकुशलता, कॉर्पोरेट मीटिंग का नेतृत्व, फेस्टिवल सीजन में ओवरटाइम के योग! पढ़ें पंडित सुरेश श्रीमाली का उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 08 Oct 2026 06:39 AM (IST)
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Singh Rashifal: 8 अक्टूबर 2026, गुरुवार के दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि (प्रदोष व्रत व त्रयोदशी श्राद्ध) रात्रि 10:16 तक रहेगी, जिसके उपरांत चतुर्दशी तिथि (मासिक शिवरात्रि व चतुर्दशी श्राद्ध) आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 09:20 तक पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और शुक्ल योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन आपकी ही राशि सिंह में, यानी आपके प्रथम भाव (लग्न भाव यानी कार्यकुशलता, आत्मबल, नेतृत्व क्षमता, व्यक्तित्व, मान-सम्मान व निर्णय शक्ति स्थान) में संचरण करेंगे; वहीं चंद्रमा-केतु की युति से बनने वाले ग्रहण दोष का प्रभाव भी रहेगा. लग्न भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आप अपने प्रत्येक कार्य में अत्यंत कुशल, निपुण और पारंगत सिद्ध होंगे; आपकी कार्यशैली की सर्वत्र सराहना होगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन सिंह राशि के कारोबारियों के लिए नेतृत्व के बड़े अवसर, आंतरिक गोपनीयता बनाए रखने और परिवार के सहयोग से तगड़े मुनाफे का रहेगा.

बड़ी कॉर्पोरेट मीटिंग का नेतृत्व व मान-सम्मान: बिजनेसमैन को आज किसी बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण कॉर्पोरेट मीटिंग का नेतृत्व (Lead) करने का शानदार मौका मिलेगा; आपकी प्रभावशाली प्रस्तुति से बाजार में आपके मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में चार चांद लग जाएंगे.

आंतरिक व्यवस्था व योजनाओं की गोपनीयता: कारोबारियों को अपने व्यापार की आंतरिक व्यवस्था और स्टाफ की गतिविधियों पर पैनी नजर रखनी होगी; अपनी भविष्य की योजनाओं और कार्यप्रणाली (Strategy) को किसी भी बाहरी व्यक्ति या प्रतिद्वंद्वी के सामने साझा (Share) बिल्कुल न करें.

परिवार का सहयोग व शानदार मुनाफा: व्यापार में परिजनों और अपनों का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे लंबे समय से चली आ रही आर्थिक चिंताएं दूर होंगी; मन प्रसन्न रहेगा, आप अपने व्यावसायिक प्रयासों में सफल रहेंगे और बहुत अच्छा मुनाफा कमाएंगे.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन सहकर्मियों से विवाद से बचने, फेस्टिवल सीजन में ओवरटाइम के लिए तैयार रहने और नए मार्केटिंग संपर्कों के निर्माण का रहेगा.

को-वर्कर्स के साथ कहासुनी से बचें: ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट या काम के तौर-तरीके को लेकर एंप्लॉयड पर्सन की अपने सहकर्मी (Co-worker) के साथ तीखी कहासुनी या बहस हो सकती है; ग्रहण दोष के चलते अपनी वाणी पर संयम रखें और विवाद को तूल न दें.

फेस्टिवल सीजन को लेकर ओवरटाइम के लिए रहें तैयार: आने वाले फेस्टिव सीजन को देखते हुए किसी अत्यंत महत्वपूर्ण व अर्जेंट कार्य को निपटाने के लिए ऑफिस में अचानक ओवरटाइम (Overtime) करने के लिए बुलाया जा सकता है; इसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहें.

मार्केटिंग में बनेंगे नए मजबूत कॉन्टैक्ट्स: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े नौकरीपेशा लोगों के बाजार में कुछ नए और प्रभावशाली संपर्क (New Contacts) स्थापित हो सकते हैं, जो आने वाले समय में आपके करियर और टारगेट को पूरा करने में बहुत मददगार साबित होंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से प्रथम चंद्रमा जीवनसाथी का आत्मीय संबल और जटिल मुद्दों को सुलझाने की अद्भुत क्षमता लेकर आया है.

जीवनसाथी से मिलेगा गहरा सुकून: दिनभर की भागदौड़ और मानसिक तनाव के बाद आपका जीवनसाथी आपको भरपूर मानसिक शांति, प्यार और आराम पहुंचाएगा; दांपत्य जीवन में सुखद तालमेल रहेगा.

गंभीर मुद्दों को सुलझाने में लाजवाब: घर-परिवार या निजी जीवन के किसी भी अन्य गंभीर और पेचीदा मसले को सुलझाने में आज आपकी समझदारी और बौद्धिक क्षमता का कोई जवाब नहीं होगा; सभी आपकी बात का आदर करेंगे.

शिक्षा, आर्ट्स, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन अपनी कठिन मेहनत का सुखद फल प्राप्त करने का है. छात्र, कलाकार और खिलाड़ी पिछले कई दिनों से अपने-अपने संबंधित क्षेत्रों में जो जी-तोड़ परिश्रम कर रहे थे, आज उन्हें उस कड़ी मेहनत का पूरा और सकारात्मक परिणाम मिलेगा, जिससे आत्मविश्वास चरम पर रहेगा. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 1st हाउस के चंद्रमा और शुक्ल योग के प्रभाव से शारीरिक ऊर्जा अच्छी रहेगी. हालांकि, ओवरटाइम और ग्रहण दोष के प्रभाव से शाम को सिर में हल्का भारीपन या आंखों में थकान महसूस हो सकती है. गरिष्ठ भोजन से परहेज करें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिन के अंत में कुछ मिनट ध्यान (Meditation) अवश्य करें.

शुभ रंग: नेवी ब्लू (गहरा नीला)

शुभ अंक: 8

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: गुरुवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि (प्रदोष व्रत व त्रयोदशी श्राद्ध) के पावन अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर जल में थोड़ा कच्चा दूध, काले तिल और शहद मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र से अभिषेक करें. इसके साथ ही भगवान लक्ष्मीनारायण जी को पीले पुष्प और चने की दाल-गुड़ अर्पित करें. चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के शमन हेतु महामृत्युंजय मंत्र का जप करें. त्रयोदशी श्राद्ध के उपलक्ष्य में परिवार के पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल मिले जल से तर्पण करें.

किसी जरूरतमंद कन्या, वृद्ध या निर्धन व्यक्ति को पीले फल, अन्न अथवा भोजन का दान करें; इससे आपकी राशि में स्थित चंद्रमा और ग्रहण दोष के प्रभाव शांत होंगे, कार्यकुशलता में निखार आएगा, कॉर्पोरेट मीटिंग में सफलता मिलेगी, ऑफिस में विवाद टलेंगे और पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 08 Oct 2026 06:39 AM (IST)
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