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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Singh Rashifal 8 November 2026: तीसरे चंद्रमा से धार्मिक यश, पुश्तैनी प्रॉपर्टी से बंपर मुनाफा व पेरेंटल बिजनेस में बुधादित्य योग का लाभ

Aaj Ka Singh Rashifal 8 November 2026: तीसरे चंद्रमा से धार्मिक यश, पुश्तैनी प्रॉपर्टी से बंपर मुनाफा व पेरेंटल बिजनेस में बुधादित्य योग का लाभ

Aaj Ka Singh Rashifal 8 November 2026: सिंह राशि का दैनिक राशिफल! 3rd चंद्रमा, बुधादित्य योग, पुश्तैनी प्रॉपर्टी से लाभ, प्रमोशन का इंतजार, लव लाइफ रोमांस व आज के अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 08 Nov 2026 08:06 AM (IST)
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Aaj Ka Singh Rashifal 8 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से तीसरे भाव यानी तृतीय भाव (पराक्रम, धर्म-कर्म, संचार, पराक्रम, भाई-बहन व सामाजिक साख स्थान) में तुला राशि में संचरण कर रहे हैं. तृतीय भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के चलते धार्मिक आयोजनों, पूजा-अनुष्ठान और आध्यात्मिक गतिविधियों के माध्यम से आपको विशेष सम्मान और प्रसिद्धि प्राप्त होगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 8 November 2026)

  • दिनांक: 8 नवंबर 2026, रविवार
  • तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि सुबह 11:28 बजे तक, तत्पश्चात अमावस्या तिथि (दीपावली महापर्व आरंभ)
  • नक्षत्र: पूरे दिन-रात स्वाति नक्षत्र रहेगा
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और आयुष्मान योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात तुला राशि (आपकी राशि से तीसरे भाव) में संचरण करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • प्रातः काल: सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • दोपहर काल: दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): शाम 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Ancestral Property)

पुश्तैनी प्रॉपर्टी से बड़ा मुनाफा: पैतृक या पुश्तैनी कारोबार (Ancestral Business) से जुड़ी प्रॉपर्टी के क्रय-विक्रय (Sale & Purchase) में लंबे समय से आ रही कानूनी व कागजी अड़चनें पूरी तरह दूर होंगी; इस सौदे से हाथ में बड़ा मुनाफा लगने के मजबूत योग हैं.

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बुधादित्य, वाशि व सुनफा योग से पेरेंटल बिजनेस में लाभ: बुधादित्य योग, वाशि योग और सुनफा योग के संयुक्त शुभ प्रभाव से पेरेंटल बिजनेस में आशातीत वित्तीय लाभ हासिल होगा. अपने कारोबार को टॉप पर पहुंचाने के लिए आप अधिक समय निकालेंगे, अपने व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाएंगे और कार्यप्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए नया प्रोफेशनल स्टाफ भी हायर कर सकते हैं.

2. करियर और नौकरी (Career & Workplace Advice)

बॉस या पिता की सलाह साबित होगी रामबाण: कार्यस्थल (Workspace) पर किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या रणनीति को लेकर आपको अपने बॉस या पिता से मार्गदर्शन और सलाह लेने के बारे में सोचना चाहिए; उनकी व्यावहारिक सलाह के बेहद सकारात्मक और लाभकारी परिणाम सामने आएंगे.

प्रमोशन के लिए अभी और इंतजार: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को पदोन्नति (Promotion) या वेतन वृद्धि के लिए अभी थोड़ा और धैर्य रखना होगा तथा अपनी कार्यकुशलता साबित करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी होगी; जल्दबाजी में कोई फैसला न लें.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Love & Education)

दोपहर तक पारिवारिक तनाव, फिर सुधरेंगे हालात: घर-परिवार में दोपहर तक परिस्थितियां थोड़ी तनावपूर्ण बनी रह सकती हैं. ऐसे में दूसरों द्वारा की गई गलतियों पर विवाद बढ़ाने के बजाय सुधारात्मक तरीके खोजना ही समझदारी होगी.

लव लाइफ में बनेगा रोमांटिक मौसम: प्रेम संबंधों (Love Life) में आज बेहद सुखद और रोमांटिक मौसम बन सकता है; पार्टनर के साथ आपसी समझ और आत्मीयता बढ़ेगी, जिससे दिन यादगार बनेगा.

दूर-दराज के छात्रों की समस्याएं होंगी हल: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र (Competitive Students) जो घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें ऑनलाइन स्टडी से जुड़ी तकनीकी व अध्ययन संबंधी जटिल समस्याओं को सुलझाने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन अपनी लगन से वे इन सभी बाधाओं को सफलता से निपटा लेंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: तृतीय चंद्रमा से शारीरिक स्फूर्ति और पराक्रम उत्तम बना रहेगा. भागदौड़ और दीपोत्सव की तैयारियों के बीच पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और खान-पान में संयम बरतें.

लकी कलर: रेड (लाल)

लकी नंबर: 9

अनलकी नंबर: 1

रविवार व रूप चौदस/अमावस्या विशेष अचूक उपाय: आज चतुर्दशी और अमावस्या तिथि के पावन संयोग पर तृतीय भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि और भगवान सूर्य व मां लक्ष्मी की कृपा पाने हेतु प्रातः काल तांबे के लोटे में शुद्ध जल, लाल पुष्प, अक्षत और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें. शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा केसर, शहद और लाल चंदन मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें. सायंकाल के समय घर के मुख्य द्वार पर यमराज और पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके चौमुखा दीपक जलाएं तथा महालक्ष्मी के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक जलाकर 'कनकधारा स्तोत्र' या 'आदित्य हृदय स्तोत्र' का पाठ करें. किसी जरूरतमंद या दिव्यांग को गुड़, लाल फल अथवा भोजन का दान करें. इससे पारिवारिक मतभेद दूर होंगे, प्रॉपर्टी के सौदों में लाभ होगा और करियर में प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 08 Nov 2026 08:06 AM (IST)
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