Singh Rashifal 7 September 2026: 7 सितंबर 2026, सोमवार के दिन शाम 05:05 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी तिथि रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज शाम 06:14 बजे तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत पुष्य नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, गजकेसरी योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और वरीयान योग का प्रभाव रहेगा. बुध दोपहर 01:32 के बाद कन्या राशि में प्रवेश करेंगे.

चंद्रमा दोपहर 12:38 बजे के बाद आपकी राशि से 12वें भाव (द्वादश भाव यानी कानूनी अड़चनें, अनचाहे खर्चे, गुप्त शत्रु, मानसिक बेचैनी व सतर्कता स्थान) में संचार करेंगे (कर्क राशि में गोचर करेंगे). 12वें चंद्रमा के प्रभाव से आज अदालती और कानूनी मामलों में कुछ अप्रत्याशित अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया तथा दूसरा दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज सिंह राशि के जातकों को अत्यधिक सावधानी बरतने और शॉर्टकट से दूर रहने की जरूरत है. व्यापारियों को जोखिम भरे कामों में तात्कालिक फायदा जरूर नजर आ सकता है, लेकिन यह लाभ भविष्य में किसी बड़ी कानूनी या आर्थिक मुसीबत को न्योता भी दे सकता है; इसलिए जोखिम भरे सौदों से बचें. बाजार में आपके व्यावसायिक विरोधी आपको नुकसान पहुंचाने की फिराक में सक्रिय रहेंगे, ऐसे में बिजनेसमैन हर सौदे और कागजी कार्रवाई पर पैनी नजर रखें और पूर्ण रूप से सजग रहें. नए कारोबारियों (New Businessmen) के लिए हड़बड़ाहट और जल्दबाजी उनके बनते कार्यों को बिगाड़ सकती है; हर कदम धैर्यपूर्वक उठाएं.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में अनुशासन और पेशेवर रवैया बनाए रखने का रहेगा. ऑफिस में फालतू की गपशप और राजनीति में अपना कीमती समय बिल्कुल बर्बाद न करें. कामकाज के मोर्चे पर आपको अपनी नियमित गतिविधियों को पूरा करने के लिए भी अतिरिक्त प्रयास (Extra Efforts) करने होंगे. वर्कप्लेस पर किसी भी विवादित बयान या तीखी टिप्पणी से बचें. इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी सहकर्मी या उच्चाधिकारी की पीठ पीछे चुगली या बुराई न करें, अन्यथा यह बात आपके ही खिलाफ जा सकती है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और प्रेम जीवन के लिहाज से 12वें चंद्रमा का संचरण मानसिक तनाव दे सकता है. प्रेम संबंधों में किसी गलतफहमी के चलते कुछ परेशानियां आ सकती हैं. घरेलू मोर्चे पर लाइफ पार्टनर की किसी बात पर आपको अचानक तीव्र क्रोध आ सकता है; अपने गुस्से पर संयम रखें और साथी के साथ केवल शांति व विनम्रता से ही संवाद करें ताकि घर का वातावरण कलह से बचा रहे.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन अपने व्यवहार और मानसिक स्थिति को संभालने का है. ग्रह प्रभाव के कारण छात्र स्वभाव से उग्र और चिड़चिड़े रह सकते हैं, जिससे पढ़ाई में मन नहीं लगेगा. अपने इस चिड़चिड़ेपन और गुस्से को नियंत्रित करने का गंभीर प्रयास करें; शांत रहकर ही आप अध्ययन में बेहतर परिणाम दे पाएंगे.

द्वादश भाव में चंद्रमा के संचरण और कानूनी व व्यावसायिक चिंताओं के कारण अनिद्रा, आंखों में जलन, सिरदर्द या रक्तचाप में उतार-चढ़ाव हो सकता है. स्वभाव का उग्रपन शारीरिक कमजोरी ला सकता है. अजा एकादशी के दिन पूर्ण सात्विक आहार लें, भरपूर मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से ध्यान (Meditation) करें और मन को शांत रखने के लिए प्राणायाम का सहारा लें.

शुभ रंग: ब्लैक (काला)

शुभ अंक: 7

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: अजा एकादशी और सोमवार के पावन अवसर पर तांबे के लोटे में जल, रोली, अक्षत व लाल पुष्प डालकर 'ॐ घृणिः सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें. शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद व गंगाजल अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें. साथ ही भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाकर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें. किसी जरूरतमंद को फल, अन्न या भोजन का दान करें; इससे 12वें चंद्रमा के अशुभ प्रभाव दूर होंगे, कानूनी अड़चनों से राहत मिलेगी, विरोधियों के षड्यंत्र निष्फल होंगे और स्वभाव में शांति आएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.