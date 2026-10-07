Singh Rashifal: 7 अक्टूबर 2026, बुधवार के दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रात्रि 11:17 तक रहेगी, जिसके उपरांत त्रयोदशी तिथि (प्रदोष व्रत व त्रयोदशी श्राद्ध) आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 09:40 तक मघा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और शुभ योग का विशेष फल प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन आपकी ही राशि सिंह में, यानी आपके प्रथम भाव (लग्न भाव यानी मन, स्वभाव, विचार, स्वास्थ्य, आत्मबल व निर्णय क्षमता स्थान) में संचरण करेंगे; वहीं चंद्रमा-केतु की युति से बनने वाले ग्रहण दोष का प्रभाव भी लग्न पर रहेगा. लग्न में चंद्रमा और ग्रहण दोष के प्रभाव से आज मन थोड़ा चंचल, विचलित और मानसिक रूप से अस्थिर रह सकता है; इसलिए महत्वपूर्ण फैसले लेते समय चित्त को शांत रखना बहुत जरूरी होगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन सिंह राशि के कारोबारियों के लिए ऑनलाइन माध्यमों से ज्ञानार्जन, सुबह के समय काम निपटाने और उच्च संपर्कों के निर्माण का रहेगा.

मीडिया व ऑनलाइन एक्टिविटी से लाभ: मीडिया, इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए आपको व्यापार से जुड़ी नई व आधुनिक जानकारियां हासिल होंगी; ये नवीनतम इनपुट्स कारोबारियों के लिए भविष्य में अत्यंत प्रॉफिटेबल साबित होंगे.

शुरुआत में निपटाएं काम, मुनाफे की ज्यादा उम्मीद न रखें: बिजनेस से जुड़े सभी आवश्यक व जरूरी सौदों को दिन की शुरुआत (सुबह के समय) में ही निपटा लेना समझदारी होगी; हालांकि, आज अत्यधिक मुनाफे या अप्रत्याशित वित्तीय उछाल की उम्मीद न रखें, सामान्य लाभ ही मिलेगा.

उच्च प्रतिष्ठित व्यक्तियों से संपर्क: समाज व शासन-प्रशासन में उच्च पदों पर आसीन प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ आपके मजबूत संपर्क बनेंगे; ये नए नेटवर्क आगे चलकर आपको बड़ा व्यावसायिक लाभ देंगे.

दोपहर बाद बेहतर तालमेल: दोपहर बाद शारीरिक और मानसिक स्थितियों का तालमेल सुधरने लगेगा, जिससे बिजनेसमैन ऊर्जावान महसूस करेंगे; व्यर्थ की चिंताओं को दिमाग से निकाल दें.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन बॉस के पूर्ण सहयोग, मनचाहे ट्रांसफर की खुशखबरी और मार्केटिंग में बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स मिलने का रहेगा.

बॉस का फुल सपोर्ट व ऊंचा साहस: वर्कप्लेस पर उच्चाधिकारियों और बॉस का भरपूर सहयोग (Full Support) मिलने से एंप्लॉयड पर्सन का मनोबल और कार्य-साहस काफी ऊंचा रहेगा; आप कठिन चुनौतियों को भी आसानी से पार कर लेंगे.

स्थानांतरण (Transfer) की खुशखबरी: शुभ योग के निर्माण से नौकरीपेशा व्यक्तियों को अपने मनपसंद स्थान पर स्थानांतरण (Transfer) या पदोन्नति से जुड़ी कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है.

मार्केटिंग वालों को कम भागदौड़ में बड़ा टारगेट: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े नौकरीपेशा लोगों को आज अपेक्षाकृत कम भागदौड़ में ही बड़े-बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हासिल हो जाएंगे, जिससे आपका निर्धारित मासिक टारगेट बहुत आसानी से अचीव हो जाएगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से प्रथम चंद्रमा ससुराल पक्ष में मांगलिक प्रसंग और सामाजिक उत्सव का संकेत दे रहा है.

ससुराल पक्ष में मांगलिक कार्यक्रम: ससुराल पक्ष से किसी मांगलिक या शुभ उत्सव (शादी, सगाई या उत्सव) के आयोजन की सुखद सूचना प्राप्त होगी; इस कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर भाग लें, जिससे रिश्तों में मिठास और आत्मीयता बढ़ेगी.

मानसिक अस्थिरता से बचें: परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करते समय अपनी मानसिक चंचलता को हावी न होने दें; शांत रहकर संवाद करने से दांपत्य व घरेलू जीवन सुखमय रहेगा.

शिक्षा, आर्ट्स, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन नए और रचनात्मक विचारों पर काम करने का है. छात्र, कलाकार और खिलाड़ी अपनी पुरानी कार्यशैली को छोड़कर बिल्कुल नए आइडियाज (New Ideas) के साथ आगे बढ़ें; नया दृष्टिकोण आपको अपनी फील्ड में अग्रणी बनाएगा. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, लग्न में चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के प्रभाव से सुबह के समय सिरदर्द, बेचैनी या मानसिक उलझन महसूस हो सकती है. हालांकि, दोपहर बाद शारीरिक व मानसिक तालमेल सुधरने से स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं, नकारात्मक विचारों से दूर रहें और कुछ देर ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें.

शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी)

शुभ अंक: 3

अशुभ अंक: 8

आज का उपाय: बुधवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि के पावन अवसर पर प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए उन्हें 21 दूर्वा दल, सिंदूर और मोदक/लड्डू अर्पित करें. इसके साथ ही चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के निवारण हेतु शिवलिंग पर जल में थोड़ा कच्चा दूध, काले तिल और गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जप करते हुए अभिषेक करें.

द्वादशी श्राद्ध के उपलक्ष्य में परिवार के पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद कन्या, वृद्ध या निर्धन व्यक्ति को हरे फल, हरी मूंग दाल अथवा भोजन का दान करें; इससे आपकी राशि में स्थित चंद्रमा और ग्रहण दोष के अशुभ प्रभाव दूर होंगे, मानसिक अस्थिरता शांत होगी, शुभ योग से नौकरी में ट्रांसफर के अनुकूल मार्ग खुलेंगे और बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स से लाभ प्राप्त होगा.

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