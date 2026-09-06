Singh Rashifal 6 September 2026: 6 सितंबर 2026, रविवार के दिन शाम 07:30 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज शाम 07:53 बजे तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत पुनर्वसु नक्षत्र आरंभ होगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग और सिद्धि योग का विशेष शुभ प्रभाव मिलेगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन मिथुन राशि में संचार करेंगे. चंद्रमा आपकी राशि से 11वें भाव (एकादश भाव यानी आय, लाभ, मजबूत इच्छाशक्ति, नेटवर्किंग, बड़े भाई-बहन व उपलब्धि स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 11वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आपकी मजबूत इच्छाशक्ति और दृढ़ संकल्प के बल पर आय के अनेक नए स्रोत (Multiple Sources of Income) प्राप्त होंगे. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया तथा दूसरा दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए मुनाफा बढ़ाने और कार्यप्रणाली में गति लाने का रहेगा. बिजनेस से संबंधित दैनिक गतिविधियों में छोटे-मोटे उतार-चढ़ाव जरूर बने रह सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का वित्तीय नुकसान नहीं होगा; आपकी साख और कामयाबी में निरंतर वृद्धि होगी. बिजनेसमैन की बिजनेस में कार्यप्रणाली पहले से कहीं अधिक बेहतर और सुव्यवस्थित होने के कारण बड़े ऑर्डर्स समय से पहले ही सफलतापूर्वक कंप्लीट हो जाएंगे. पैतृक व्यवसाय (Parental Business) से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन बेहद फलदायी रहेगा; परिवार के किसी सदस्य (Family Member) की नई एंट्री आपके सिर से वर्कलोड को काफी हद तक कम कर देगी और कारोबार के नेट प्रॉफिट में जबर्दस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल मजबूत करने और व्यावहारिक निर्णय लेने का रहेगा. वर्कस्पेस पर आपके सभी पेंडिंग कार्य सुचारू और अच्छी तरह से आगे बढ़ेंगे, किंतु आधिकारिक निर्णय लेते समय अत्यधिक भावुक होने से बचें; विशुद्ध व्यावहारिक और तार्किक दृष्टिकोण अपनाएं. कार्यक्षेत्र में बॉस के साथ किसी बड़े प्रोजेक्ट पर रणनीतिक चर्चा करते समय मन में थोड़ी हिचकिचाहट महसूस हो सकती है; आत्मविश्वास बनाए रखें और खुलकर अपनी बात रखें. एंप्लॉयड पर्सन के ऑफिस में सीनियर्स के साथ संबंध बेहद मजबूत, विश्वसनीय और आत्मीय बनेंगे, जिससे भविष्य में पदोन्नति की राह आसान होगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और प्रेम जीवन के लिहाज से 11वें चंद्रमा का प्रभाव घर-परिवार में आत्मीयता और प्रेम का संचार करेगा. परिवार के वरिष्ठ लोगों और बड़े-बुजुर्गों के साथ आपके संबंध अत्यंत सौहार्दपूर्ण बने रहेंगे. घर के बड़े सदस्यों का भरपूर स्नेह और मार्गदर्शन मिलेगा. लव लाइफ और वैवाहिक जीवन में आज आप अपने साथी के सामने अपनी गहरी भावनाओं और प्यार का खुलकर इजहार करेंगे, जिससे रिश्तों में नई ताजगी और अपनापन आएगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन प्रगति और सकारात्मक उपलब्धियों का रहेगा. जातक अपने-अपने फील्ड में बिना किसी बड़ी रुकावट के आसानी से आगे बढ़ेंगे और सकारात्मक परिणाम प्राप्त करेंगे. हालांकि, बीच-बीच में आप कभी-कभी अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा में थोड़ी कमी या सुस्ती महसूस कर सकते हैं; पर्याप्त विश्राम और सही खान-पान से ऊर्जा स्तर बनाए रखें.

एकादश भाव में चंद्रमा के संचरण से स्वास्थ्य कुल मिलाकर उत्तम बना रहेगा. कार्यभार के कारण होने वाली सामयिक मानसिक और शारीरिक ऊर्जा की कमी को दूर करने के लिए दिनचर्या में योग व प्राणायाम को शामिल करें. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, पौष्टिक और सुपाच्य भोजन लें तथा अत्यधिक सोच-विचार से बचें.

शुभ रंग: व्हाइट (सफेद)

शुभ अंक: 3

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: रविवार के पावन अवसर पर तांबे के लोटे में शुद्ध जल, रोली, अक्षत, लाल पुष्प व गुड़ डालकर 'ॐ घृणिः सूर्याय नमः' और 'ॐ आदित्याय नमः' मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें. शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद व गंगाजल अर्पित करें और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें. किसी जरूरतमंद को फल, गेहूं या भोजन का दान करें और पिता व घर के वरिष्ठों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें; इससे 11वें चंद्रमा का पूर्ण शुभ फल मिलेगा, आय के नए स्रोत बनेंगे और कार्यक्षेत्र में सीनियर्स का अटूट विश्वास प्राप्त होगा.

FAQs

Q1. 6 सितंबर 2026 को सिंह राशि के कारोबारियों को पैतृक व्यापार में क्या बड़ा लाभ मिलेगा?

Ans. परिवार के सदस्य के जुड़ने से वर्कलोड कम होगा, ऑर्डर्स तेजी से पूरे होंगे और बिजनेस के मुनाफे में जबर्दस्त बढ़ोतरी होगी.

Q2. आज सिंह राशि के नौकरीपेशा लोगों को बॉस और सीनियर्स के साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए?

Ans. बॉस से बात करते समय हिचकिचाहट त्यागकर आत्मविश्वास दिखाएं, सीनियर्स से संबंध मजबूत होंगे और भावुक फैसलों से बचें.

Q3. आज सिंह राशि के छात्रों और खिलाड़ियों को ऊर्जा में कमी से बचने के लिए क्या करना चाहिए?

Ans. निरंतर मेहनत के साथ-साथ संतुलित आहार लें और पर्याप्त विश्राम करें ताकि शारीरिक व मानसिक ऊर्जा बनी रहे.

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