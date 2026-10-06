Singh Rashifal: 6 अक्टूबर 2026, मंगलवार के दिन संपूर्ण दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि (इंदिरा एकादशी / एकादशी श्राद्ध) रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 10:18 तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा, जिसके उपरांत मघा नक्षत्र आरंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, लक्ष्मी योग, गजकेसरी योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, सिद्ध योग और साध्य योग का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा आज रात्रि 10:18 तक कर्क राशि में, यानी आपकी राशि से 12वें भाव (द्वादश भाव यानी व्यय, विदेश, मानसिक सतर्कता, आत्ममंथन, विरोधियों की सक्रियता व आंतरिक चुनौतियां स्थान) में रहेंगे, जिसके उपरांत वे आपकी ही राशि सिंह (लग्न भाव) में प्रवेश करेंगे. 12वें भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण दिन के दौरान स्वभाव में अकारण ईर्ष्या, आलस्य, मानसिक परेशानी या अपमान का भय महसूस हो सकता है; इसलिए आज नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण रखना और शांत बने रहना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए. शुभ कार्यों के लिए आज का श्रेष्ठ समय नोट कीजिए, दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन सिंह राशि के कारोबारियों के लिए इंपोर्ट-एक्सपोर्ट में अत्यधिक सावधानी, अनुभवी मार्गदर्शन और विरोधियों की रुकावटों से निपटने का रहेगा.

इंपोर्ट-एक्सपोर्ट में जल्दबाजी से बचें: आयात-निर्यात (Import-Export) या दूरस्थ व्यापार से जुड़े किसी भी बड़े निर्णय को लेते समय पूरी जांच-पड़ताल करें; जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला बड़े आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है.

अनुभवी की सलाह से हल होंगी समस्याएं: व्यवसाय में किसी भी तरह की कानूनी या व्यावहारिक परेशानी आने पर किसी अनुभवी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह लें; उनकी युक्ति आपकी उलझन को सुलझाएगी, क्योंकि विरोधी पक्ष आपके कार्यों में अड़चनें और रुकावटें खड़ी करने की चेष्टा कर सकता है.

मुनाफे की कमी व पिता का मार्गदर्शन: वर्तमान में व्यवसाय में मुनाफेदायक परिस्थितियां न के बराबर बनती दिखाई देंगी; ऐसे नाजुक समय में अपने पिता या पिता तुल्य किसी मार्गदर्शक से विचार-विमर्श करके ही व्यावसायिक कदम आगे बढ़ाएं.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन संयम बनाए रखने, आत्मनिर्भर रहने और नई स्किल सीखने का रहेगा.

ऑफिस में असामान्य हालात, रखें संयम: वर्कप्लेस पर स्थितियां बहुत सामान्य या सहज नहीं रहेंगी; सहकर्मियों के साथ किसी भी बहस में उलझने के बजाय दिन को पूरी तरह शांति, धैर्य और संयम के साथ बिताना ही आपके हित में होगा.

दूसरों पर न रहें निर्भर: आधिकारिक जिम्मेदारियों के लिए सहकर्मियों या अधीनस्थों पर निर्भर रहने के बजाय स्वयं अपनी मेहनत और लगन से काम निपटाने का प्रयास करें; दूसरों के भरोसे रहने से काम अटक सकता है.

नया सीखने का अद्भुत अनुभव: एंप्लॉयड पर्सन आज अपने कार्यक्षेत्र में कोई नई तकनीक, सॉफ्टवेयर या स्किल सीखने का प्रयास करेंगे, जो आपको एक अद्भुत और संतुष्टिदायक अहसास कराएगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से आज का दिन जीवनसाथी के साथ प्रगाढ़ प्रेम और आपसी संबल का रहेगा.

जीवनसाथी से प्रेम व तालमेल में वृद्धि: बाहरी तनाव और कार्यक्षेत्र की चिंताओं के बावजूद वैवाहिक जीवन में सुखद स्थिति रहेगी; जीवनसाथी के साथ आपका प्रेम, समझदारी और तालमेल पहले से अधिक गहरा होगा.

भावनात्मक संबल: जीवनसाथी का सहयोगात्मक रवैया आपको मानसिक शांति देगा और दिनभर की नकारात्मकता से बाहर निकालने में मदद करेगा.

शिक्षा, आर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों और कलाकारों (Students & Artists) के लिए आज का दिन धैर्य रखने और मनोबल न गिरने देने का है. संगीत, कला, साहित्य, डिजाइनिंग आदि से जुड़े छात्रों और कलाकारों द्वारा अपनी ओर से बेहतरीन कार्य और अथक प्रयास करने के बावजूद तात्कालिक रूप से असफलता या अपेक्षित प्रशंसा न मिलने का सामना करना पड़ सकता है; इस परिणाम से निराश न हों और अपने अभ्यास को जारी रखें. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 12वें भाव के चंद्रमा और मानसिक दबाव के कारण अनिद्रा, सुस्ती, आंखों में भारीपन या सिरदर्द की शिकायत हो सकती है. गरिष्ठ भोजन से परहेज करें, दिन में पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, नकारात्मक विचारों से दूर रहें और योग व प्राणायाम का सहारा लें.

शुभ रंग: ऑरेंज (नारंगी)

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: मंगलवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी (इंदिरा एकादशी / एकादशी श्राद्ध) के पावन अवसर पर भगवान श्री लक्ष्मीनारायण जी का ध्यान करते हुए उन्हें पीले पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें. इसके साथ ही संकटमोचन हनुमान जी के सम्मुख चमेली के तेल का दीपक जलाकर 'हनुमान चालीसा' या 'संकटमोचन हनुमानाष्टक' का पाठ करें. एकादशी श्राद्ध के उपलक्ष्य में परिवार के पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल में काले तिल मिलाकर तर्पण करें.

किसी जरूरतमंद कन्या, वृद्ध या निर्धन व्यक्ति को भोजन, फल अथवा अन्न का दान करें; इससे 12वें भाव के चंद्रमा से मिलने वाली मानसिक अशांति, अपमान का भय व आलस्य दूर होगा, विरोधियों की रुकावटें शांत होंगी, इंपोर्ट-एक्सपोर्ट में गलतियों से बचाव होगा और दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.