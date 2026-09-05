धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलSingh Rashifal 5 September 2026: 11वें चंद्रमा से बढ़ेगी सामाजिक लोकप्रियता, वज्र व लक्ष्मी योग से व्यापारिक यात्रा में बड़ा लाभ

Singh Rashifal 5 September 2026: 11वें चंद्रमा से बढ़ेगी सामाजिक लोकप्रियता, वज्र व लक्ष्मी योग से व्यापारिक यात्रा में बड़ा लाभ

Singh Rashifal 5 September 2026: 11वें चंद्रमा से सिंह राशि की बढ़ेगी लोकप्रियता, लक्ष्मी योग से व्यापारिक यात्रा में लाभ! पढ़ें 5 सितंबर राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 05 Sep 2026 07:03 AM (IST)
Preferred Sources

Singh Rashifal 5 September 2026: 5 सितंबर 2026, शनिवार के दिन रात्रि 09:54 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रहेगी, जिसके बाद दशमी तिथि आरंभ होगी. आज देश भर में शिक्षक दिवस (Teachers' Day) का पावन पर्व भी मनाया जा रहा है. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज रात्रि 09:31 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत आर्द्रा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग और वज्र योग का विशेष शुभ प्रभाव मिलेगा.

चंद्रमा सुबह 10:18 बजे के बाद आपकी राशि से 11वें भाव (एकादश भाव यानी लाभ, आय, सामाजिक लोकप्रियता, नेटवर्किंग व राजकीय सफलता स्थान) में संचार करेंगे (मिथुन राशि में गोचर करेंगे). 11वें चंद्रमा के प्रभाव से आज समाज और जनसंपर्क के क्षेत्र में आपकी लोकप्रियता और साख में भारी इजाफा होगा. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे—पहला दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त तथा दूसरा दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए सरकारी लाभ भुनाने और लाभदायक यात्राओं का रहेगा. वज्र योग और लक्ष्मी योग के प्रभाव से आज कोई महत्वपूर्ण व्यापारिक यात्रा संभव है, जो आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी. लंबे समय से अटके राजकीय (सरकारी) कार्य अब तेजी से गति पकड़ेंगे. बिजनेसमैन अपनी कार्यकुशलता तथा दैनिक कार्यप्रणाली को और अधिक आधुनिक व बेहतर बनाने के लिए विशेष प्रयास जारी रखेंगे. सरकारी व निजी क्षेत्रों के उच्च अधिकारियों के साथ आपके संबंध बेहद मधुर बनेंगे, जो आने वाले समय में आपकी व्यावसायिक गतिविधियों और टेंडर्स के लिए बड़े लाभदायक साबित होंगे.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन बॉस की प्रशंसा हासिल करने और अटके कार्यों को पूरा करने का रहेगा. कार्यक्षेत्र में बॉस आपके बेहतरीन प्रदर्शन से बेहद खुश हो सकते हैं और वर्कस्पेस पर आपके उत्कृष्ट कार्यों की भरपूर वाह-वाही होगी. हालांकि, दफ्तर में कुछ छुपे हुए भितरघातियों (आंतरिक विरोधियों) द्वारा आपका पीठ पीछे विरोध भी हो सकता है, इसलिए सजग रहें. एंप्लॉयड पर्सन को आज सीनियर और जूनियर दोनों का पूरा सपोर्ट मिलेगा, जिसकी मदद से आपके लंबे समय से पेंडिंग पड़े सभी प्रोजेक्ट्स व कार्य सफलतापूर्वक कंप्लीट हो जाएंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और प्रेम जीवन के लिहाज से आज का दिन भावनात्मक जुड़ाव का रहेगा. जो जातक काम या पढ़ाई के सिलसिले में घर से दूर रह रहे हैं, वे इस वीकेंड पर अपने परिजनों से मोबाइल पर लंबी बातचीत करके मन को हल्का करेंगे और बहुत अच्छा महसूस करेंगे. लव लाइफ में आप सोशल मीडिया या डिजिटल माध्यमों से अपने साथी से गहराई से जुड़े रहेंगे. हालांकि, माता-पिता की सेहत को लेकर मन में थोड़ी चिंता रह सकती है, इसलिए उनका नियमित हाल-चाल लेते रहें.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ियों और विद्यार्थियों (Sports Persons & Students) के लिए आज का दिन सेहत के प्रति सजग रहने का है. मौसमी बदलाव या खेल के दौरान खिंचाव के चलते आपकी सेहत पर कुछ मेडिकल खर्च हो सकता है; खान-पान और दिनचर्या को अनुशासित रखें ताकि अध्ययन व अभ्यास में बाधा न आए.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

एकादश भाव में चंद्रमा के संचरण से आपकी अपनी मानसिक व शारीरिक ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन माता-पिता के स्वास्थ्य की चिंता और खुद पर होने वाले चिकित्सीय खर्चों से मानसिक तनाव हो सकता है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, बाहर के गरिष्ठ भोजन से परहेज करें, नियमित प्राणायाम करें और शिक्षक दिवस के अवसर पर गुरुओं के आशीर्वाद से मन को शांत रखें.

शुभ रंग: नेवी ब्लू (Navy Blue)

शुभ अंक: 3

अशुभ अंक: 9

आज का उपाय: शनिवार और शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल, शहद व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ घृणिः सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. अपने शिक्षकों, गुरुजनों और पिता के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें. किसी जरूरतमंद को फल, भोजन या अन्न का दान करें; इससे 11वें चंद्रमा का पूर्ण शुभ फल मिलेगा, वज्र व लक्ष्मी योग से व्यापारिक यात्रा सफल होगी और दफ्तर में विरोधियों की चालें विफल होंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 05 Sep 2026 07:03 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Singh Rashifal Leo Horoscope Today Singh Rashifal 5 September 2026:
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Mithun Rashifal 5 September 2026: लग्न के चंद्रमा से चमकेगा व्यक्तित्व, वज्र व लक्ष्मी योग से मिथुन राशि को बिजनेस में होगी एक्स्ट्रा इनकम
Mithun Rashifal 5 September 2026: लग्न के चंद्रमा से चमकेगा व्यक्तित्व, वज्र व लक्ष्मी योग से मिथुन राशि को बिजनेस में होगी एक्स्ट्रा इनकम
राशिफल
Vrishabh Rashifal 5 September 2026: 2रे चंद्रमा से आर्थिक मामलों में सतर्कता, फेस्टिव सीजन बिजनेस विस्तार व ट्रांसफर आर्डर के योग
Vrishabh Rashifal 5 September 2026: 2रे चंद्रमा से आर्थिक मामलों में सतर्कता, फेस्टिव सीजन बिजनेस विस्तार व ट्रांसफर आर्डर के योग
राशिफल
Saptahik Rashifal 6 to 12 September 2026: संभलकर रहें ये 3 राशियां, हो सकता है बड़ा नुकसान; जानें 6 से 12 सितंबर तक का अपना भाग्यफल
साप्ताहिक राशिफल (6 से 12 सितंबर 2026): मेष से मीन तक, जानें किस राशि के खुलेंगे तरक्की के द्वार और किन्हें बरतनी होगी सावधानी
राशिफल
Mesh Rashifal 5 September 2026: 3रे चंद्रमा व मालव्य योग से बढ़ेगी मेष राशि की इच्छाशक्ति, कठिन काम होंगे पूरे, शेयर बाजार में निवेश की प्लानिंग
Mesh Rashifal 5 September 2026: 3रे चंद्रमा व मालव्य योग से बढ़ेगी मेष राशि की इच्छाशक्ति, कठिन काम होंगे पूरे, शेयर बाजार में निवेश की प्लानिंग
Advertisement

वीडियोज

Sansani: पापा की ठग परियों का 'जबरा गैंग' ! Crime News
Janhit With Chitra Tripathi: Aniruddhacharya के बिगड़े बोल.. दिया हिंदू- मु्स्लिम पर ज्ञान !
Tamilnadu Road Accident: टर्न लेते वक्त हादसा, चार बहनों का आखिरी सफर! Viral Video
Nishu Azad Controversy: निशु का आरोपी गिरफ्तार..अब होगी 'स्वतंत्र' जांच!।Janhit With Chitra Tripathi
Nishu Azad Controversy: जहां लगनी थी हत्या की धारा.. वहां 73 दिन बाद कार्रवाई पर उठ रहे सवाल !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
Environment
ग्लेशियर पिघलने की वजह है इंसानी पेशाब? रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा
ग्लेशियर पिघलने की वजह है इंसानी पेशाब? रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा
महाराष्ट्र
आमिर खान को धमकी से लेकर लॉरेंस बिश्नोई तक, मुंबई पुलिस का बड़ा खुलासा
आमिर खान को धमकी से लेकर लॉरेंस बिश्नोई तक, मुंबई पुलिस का बड़ा खुलासा
क्रिकेट
लुहान-ड्रे प्रेटोरियस ने रचा इतिहास, सबसे कम उम्र में शतक जड़ने का बनाया रिकॉर्ड 
लुहान-ड्रे प्रेटोरियस ने रचा इतिहास, सबसे कम उम्र में शतक जड़ने का बनाया रिकॉर्ड 
टेलीविजन
Bigg Boss 20 के सेट पर पैप्स पर भड़के सलमान खान, कहा- 'ये तेरा काम नहीं...'
Bigg Boss 20 के सेट पर पैप्स पर भड़के सलमान खान, कहा- 'ये तेरा काम नहीं...'
विश्व
पीएम मोदी ने दी बधाई तो जॉर्जिया मेलोनी का आया रिप्लाई, कहा- 'आपकी दोस्ती...'
पीएम मोदी ने दी बधाई तो जॉर्जिया मेलोनी का आया रिप्लाई, कहा- 'आपकी दोस्ती...'
इंडिया
स्वतंत्र भारद्वाज पर कांग्रेस ने चिराग पासवान को घेरा, देखें वीडियो
स्वतंत्र भारद्वाज पर कांग्रेस ने चिराग पासवान को घेरा, देखें वीडियो
दिल्ली NCR
जंतर-मंतर पर थे या जेल में? पुलिस के फेस रिकग्निशन सिस्टम पर सवाल, 25 आरोपी निकले जेल में बंद
जंतर-मंतर पर थे या जेल में? पुलिस के फेस रिकग्निशन सिस्टम पर सवाल, 25 आरोपी निकले जेल में बंद
इंडिया
बर्मिंघम मेयर को दो टूक नसीहत, कश्मीर वाले बयान पर भड़का भारत
बर्मिंघम मेयर को दो टूक नसीहत, कश्मीर वाले बयान पर भड़का भारत
ENT LIVE
Mirzapur: The Movie Review! Guddu, Munna और Kaleen Bhaiya के भौकाल ने जीता दिल
Mirzapur: The Movie Review! Guddu, Munna और Kaleen Bhaiya के भौकाल ने जीता दिल
ENT LIVE
Salman Khan की Monster से Details Leak! Afghan Village Set और KGF जैसी Entry का दावा
Salman Khan की Monster से Details Leak! Afghan Village Set और KGF जैसी Entry का दावा
ENT LIVE
Swara Bhasker ने Padmaavat के Jauhar Scene पर उठाए सवाल, फिर छिड़ी नई Controversy
Swara Bhasker ने Padmaavat के Jauhar Scene पर उठाए सवाल, फिर छिड़ी नई Controversy
ENT LIVE
Asim Riaz ने Rubina Dilaik और Hina Khan को कहा ‘Aunties’, अब हो रहे हैं जमकर Troll!
Asim Riaz ने Rubina Dilaik और Hina Khan को कहा ‘Aunties’, अब हो रहे हैं जमकर Troll!
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में Aamir Khan के भाई Faissal Khan की Entry? Salman Khan के शो में बड़ा Twist!
Bigg Boss 20 में Aamir Khan के भाई Faissal Khan की Entry? Salman Khan के शो में बड़ा Twist!
Embed widget