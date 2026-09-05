Singh Rashifal 5 September 2026: 11वें चंद्रमा से बढ़ेगी सामाजिक लोकप्रियता, वज्र व लक्ष्मी योग से व्यापारिक यात्रा में बड़ा लाभ
Singh Rashifal 5 September 2026: 11वें चंद्रमा से सिंह राशि की बढ़ेगी लोकप्रियता, लक्ष्मी योग से व्यापारिक यात्रा में लाभ! पढ़ें 5 सितंबर राशिफल.
Singh Rashifal 5 September 2026: 5 सितंबर 2026, शनिवार के दिन रात्रि 09:54 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रहेगी, जिसके बाद दशमी तिथि आरंभ होगी. आज देश भर में शिक्षक दिवस (Teachers' Day) का पावन पर्व भी मनाया जा रहा है. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज रात्रि 09:31 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत आर्द्रा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग और वज्र योग का विशेष शुभ प्रभाव मिलेगा.
चंद्रमा सुबह 10:18 बजे के बाद आपकी राशि से 11वें भाव (एकादश भाव यानी लाभ, आय, सामाजिक लोकप्रियता, नेटवर्किंग व राजकीय सफलता स्थान) में संचार करेंगे (मिथुन राशि में गोचर करेंगे). 11वें चंद्रमा के प्रभाव से आज समाज और जनसंपर्क के क्षेत्र में आपकी लोकप्रियता और साख में भारी इजाफा होगा. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे—पहला दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त तथा दूसरा दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.
बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए सरकारी लाभ भुनाने और लाभदायक यात्राओं का रहेगा. वज्र योग और लक्ष्मी योग के प्रभाव से आज कोई महत्वपूर्ण व्यापारिक यात्रा संभव है, जो आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी. लंबे समय से अटके राजकीय (सरकारी) कार्य अब तेजी से गति पकड़ेंगे. बिजनेसमैन अपनी कार्यकुशलता तथा दैनिक कार्यप्रणाली को और अधिक आधुनिक व बेहतर बनाने के लिए विशेष प्रयास जारी रखेंगे. सरकारी व निजी क्षेत्रों के उच्च अधिकारियों के साथ आपके संबंध बेहद मधुर बनेंगे, जो आने वाले समय में आपकी व्यावसायिक गतिविधियों और टेंडर्स के लिए बड़े लाभदायक साबित होंगे.
करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन बॉस की प्रशंसा हासिल करने और अटके कार्यों को पूरा करने का रहेगा. कार्यक्षेत्र में बॉस आपके बेहतरीन प्रदर्शन से बेहद खुश हो सकते हैं और वर्कस्पेस पर आपके उत्कृष्ट कार्यों की भरपूर वाह-वाही होगी. हालांकि, दफ्तर में कुछ छुपे हुए भितरघातियों (आंतरिक विरोधियों) द्वारा आपका पीठ पीछे विरोध भी हो सकता है, इसलिए सजग रहें. एंप्लॉयड पर्सन को आज सीनियर और जूनियर दोनों का पूरा सपोर्ट मिलेगा, जिसकी मदद से आपके लंबे समय से पेंडिंग पड़े सभी प्रोजेक्ट्स व कार्य सफलतापूर्वक कंप्लीट हो जाएंगे.
लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)
पारिवारिक और प्रेम जीवन के लिहाज से आज का दिन भावनात्मक जुड़ाव का रहेगा. जो जातक काम या पढ़ाई के सिलसिले में घर से दूर रह रहे हैं, वे इस वीकेंड पर अपने परिजनों से मोबाइल पर लंबी बातचीत करके मन को हल्का करेंगे और बहुत अच्छा महसूस करेंगे. लव लाइफ में आप सोशल मीडिया या डिजिटल माध्यमों से अपने साथी से गहराई से जुड़े रहेंगे. हालांकि, माता-पिता की सेहत को लेकर मन में थोड़ी चिंता रह सकती है, इसलिए उनका नियमित हाल-चाल लेते रहें.
शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)
खिलाड़ियों और विद्यार्थियों (Sports Persons & Students) के लिए आज का दिन सेहत के प्रति सजग रहने का है. मौसमी बदलाव या खेल के दौरान खिंचाव के चलते आपकी सेहत पर कुछ मेडिकल खर्च हो सकता है; खान-पान और दिनचर्या को अनुशासित रखें ताकि अध्ययन व अभ्यास में बाधा न आए.
स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)
एकादश भाव में चंद्रमा के संचरण से आपकी अपनी मानसिक व शारीरिक ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन माता-पिता के स्वास्थ्य की चिंता और खुद पर होने वाले चिकित्सीय खर्चों से मानसिक तनाव हो सकता है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, बाहर के गरिष्ठ भोजन से परहेज करें, नियमित प्राणायाम करें और शिक्षक दिवस के अवसर पर गुरुओं के आशीर्वाद से मन को शांत रखें.
शुभ रंग: नेवी ब्लू (Navy Blue)
शुभ अंक: 3
अशुभ अंक: 9
आज का उपाय: शनिवार और शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल, शहद व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ घृणिः सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. अपने शिक्षकों, गुरुजनों और पिता के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें. किसी जरूरतमंद को फल, भोजन या अन्न का दान करें; इससे 11वें चंद्रमा का पूर्ण शुभ फल मिलेगा, वज्र व लक्ष्मी योग से व्यापारिक यात्रा सफल होगी और दफ्तर में विरोधियों की चालें विफल होंगी.
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