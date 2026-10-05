Singh Rashifal Today: 5 अक्टूबर 2026, सोमवार के दिन संपूर्ण दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि (दशमी श्राद्ध) रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 11:09 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा, जिसके उपरांत आश्लेषा नक्षत्र आरंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, शिव योग, लक्ष्मी योग, गजकेसरी योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन कर्क राशि में, यानी आपकी राशि से 12वें भाव (द्वादश भाव यानी व्यय, कष्ट, सतर्कता, आंतरिक चुनौतियां, विवेक व व्यावसायिक निगरानी स्थान) में संचरण करेंगे. 12वें भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण दिन के दौरान कुछ शारीरिक कष्टों, मानसिक उलझनों और अनपेक्षित चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है; इसलिए हर कदम पर अत्यंत सतर्क और सकारात्मक बने रहने की आवश्यकता है. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन सिंह राशि के कारोबारियों के लिए लेन-देन में सतर्कता, शुभचिंतकों से सलाह और पब्लिक रिलेशन मजबूत करने का रहेगा.

बड़ी डील व लेन-देन में सतर्कता: कारोबारियों को अपने व्यापार पर विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी; किसी भी बड़ी व्यावसायिक डील को फाइनल करने से पहले अपने अनुभवी शुभचिंतकों की राय जरूर लें और धन का लेन-देन करते समय पूरी कागजी सतर्कता बरतें.

नकारात्मकता से बचें व ऊर्जावान रहें: बाजार में कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां आपको घेर सकती हैं; घबराने या हताश होने के बजाय खुद को ऊर्जावान बनाए रखें और सूझबूझ से इन मुश्किलों से बाहर निकलें.

पब्लिक रिलेशन मजबूत करें: व्यवसाय में जनसंपर्क (Public Relations) को और अधिक सुदृढ़ बनाएं; संपर्कों में कमी आने से व्यापार की ग्रोथ नीचे आ सकती है.

स्टाफ पर अत्यधिक विश्वास न करें: व्यावसायिक स्थल पर आपकी स्वयं की प्रत्यक्ष उपस्थिति बेहद आवश्यक है; अधीनस्थों या स्टाफ पर आंख मूंदकर भरोसा करना वित्तीय नुकसान का कारण बन सकता है.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्य पूर्ण होने पर तारीफ पाने, चुनौतियों के बीच रास्ता खोजने और कार्यस्थल पर उपस्थिति बनाए रखने का रहेगा.

सीनियर्स का सपोर्ट व जमकर तारीफ: ऑफिस में परिस्थितियां काफी हद तक आपके पक्ष में बनेंगी; कोवर्कर्स और सीनियर्स के भरपूर सहयोग से आपके जरूरी काम समय पर पूरे होंगे और संस्थान में आपकी कार्यशैली की जमकर तारीफ होगी.

चुनौतियों के बीच रास्ता खोजना: वर्कस्पेस पर कुछ नई विभागीय चुनौतियों और कठिनाइयों के बीच आपको अपनी कार्यकुशलता से सही रास्ता खोजने की आवश्यकता होगी; दबाव में धैर्य बनाए रखें.

कार्यस्थल पर उपस्थिति अनिवार्य: ऑफिस के कार्यों में अपनी व्यक्तिगत निगरानी बनाए रखें, ताकि कोई काम अधूरा न छूटे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से 12वें चंद्रमा का प्रभाव घर की गोपनीयता बनाए रखने और आपसी विश्वास की मांग कर रहा है.

पारिवारिक बातों को सार्वजनिक न करें: परिवार के किसी भी सदस्य की निजी बातों या अंदरूनी मसलों को बाहर किसी के सामने बिल्कुल सार्वजनिक न करें; एक-दूसरे के राज को राज ही रहने दें ताकि घर की मर्यादा और प्रेम बना रहे.

आपसी तालमेल: परिजनों के साथ बैठकर बातचीत करें और एक-दूसरे की भावनाओं का पूरा आदर करें.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन अपनी पिछली गलतियों से सीख लेने का है. छात्र, कलाकार और खिलाड़ी अतीत में की गई किसी लापरवाही या गलती का खामियाजा अपने-अपने क्षेत्र में भुगत सकते हैं; इस तात्कालिक झटके से निराश होने के बजाय अपनी गलतियों को सुधारें और नए सिरे से अभ्यास में जुटें. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 12वें भाव के चंद्रमा और मानसिक तनाव के कारण आंखों में जलन, अनिद्रा, सिरदर्द या शारीरिक थकान रह सकती है. हल्का व सुपाच्य भोजन लें, काम के बीच विश्राम करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

शुभ रंग: ब्लैक (काला)

शुभ अंक: 7

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: सोमवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के पावन अवसर पर भगवान शिव का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल, अक्षत व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र से अभिषेक करें और बेलपत्र अर्पित करें. इसके साथ ही भगवान लक्ष्मीनारायण जी का स्मरण करें.

दशमी श्राद्ध के उपलक्ष्य में परिवार के पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद कन्या, भिक्षुक या निर्धन व्यक्ति को भोजन, फल अथवा वस्त्र का दान करें; इससे 12वें भाव के चंद्रमा से मिलने वाले कष्ट व मानसिक अशांति दूर होगी, सर्वार्थ सिद्धि योग से व्यापारिक लेन-देन सुरक्षित रहेगा, ऑफिस में सम्मान बढ़ेगा और पारिवारिक शांति स्थापित होगी.

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