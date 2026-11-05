Aaj Ka Singh Rashifal 5 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज सुबह 09:34 के बाद आपकी राशि से दूसरे भाव यानी द्वितीय भाव (धन, संचित कोष, वाणी, पैतृक संपत्ति व कुटुंब स्थान) में कन्या राशि में संचरण करेंगे. द्वितीय भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के शुभ प्रभाव से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, संचित धन में वृद्धि होगी और आय के नए स्रोत बनेंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 5 November 2026)

दिनांक: 5 नवंबर 2026, गुरुवार

5 नवंबर 2026, गुरुवार तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष रमा एकादशी तिथि सुबह 10:36 बजे तक, तत्पश्चात द्वादशी तिथि

कार्तिक कृष्ण पक्ष सुबह 10:36 बजे तक, तत्पश्चात द्वादशी तिथि नक्षत्र: पूरे दिन-रात उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा

पूरे दिन-रात रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग और बुधादित्य योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग और बुधादित्य योग चंद्र गोचर: चंद्रमा सुबह 09:34 के बाद कन्या राशि (आपकी राशि से दूसरे भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा सुबह 09:34 के बाद कन्या राशि (आपकी राशि से दूसरे भाव) में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक ( ) सायंकाल: शाम 05:00 से 06:00 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

शाम 05:00 से 06:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नए वित्तीय सौदे या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें)

दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नए वित्तीय सौदे या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: दक्षिण दिशा

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Expansion)

व्यापार में मनोनुकूल लाभ, बनेंगी नई योजनाएं: आगामी त्योहारी सीजन (Festive Season) को देखते हुए कारोबारियों के लिए बेहतरीन मुनाफा कमाने की मजबूत स्थितियां बनती दिखाई दे रही हैं; अपने मूल व्यवसाय पर पूरा ध्यान केंद्रित रखें. बाजार में आपको अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप लाभ मिलेगा और व्यापार विस्तार की नई योजनाएं तैयार होंगी.

न्यू बिजनेसमैन नजरिए में लाएं बदलाव: नए स्टार्टअप और कारोबार की शुरुआत करने वाले उद्यमियों (New Businessmen) को वर्तमान समय और बाजार की मांग के अनुसार अपनी कार्यशैली व दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाना होगा; तभी आप अपने ब्रांड को बाजार में मजबूती से स्थापित कर सकेंगे.

2. करियर और नौकरी (Career & Workplace Caution)

जॉब में बढ़ेगा कार्यभार, साथ ही मिलेगी उन्नति: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) पर दफ्तर में काम का अतिरिक्त बोझ बढ़ सकता है. हालांकि, राहत की बात यह है कि इस कार्यभार के साथ-साथ आपको करियर में उन्नति और पदोन्नति (Career Growth) के बेहतरीन अवसर भी प्राप्त होंगे, जो आपको आगे बढ़ने के लिए नई ऊर्जा से भर देंगे.

दोपहर में सामान्य काम अटका सकता है, वाणी पर रखें नियंत्रण: कार्यस्थल (Workspace) पर दोपहर समाप्त होने तक कोई साधारण या रूटीन काम अप्रत्याशित रूप से अटक कर आपको थोड़ा परेशान कर सकता है. ऐसे समय में अपने गुस्से पर पूरा काबू रखें और किसी भी सहकर्मी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करने से बचें; संयम से ही बात बनेगी.

3. लव, फैमिली, छात्र-खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Family, Love & Health)

जीवनसाथी के सहयोग से पूरे होंगे काम, याद आएंगे हसीन पल: पारिवारिक जीवन में खुशहाली और सुख-शांति बनी रहेगी. जीवनसाथी (Spouse) के सक्रिय सहयोग और सलाह से आपके कई जरूरी घरेलू व निजी कार्य सफलतापूर्वक पूरे होंगे. वहीं, लव लाइफ में पार्टनर के साथ बीते खूबसूरत और यादगार लम्हों की यादें मन को भावुक व प्रसन्न रखेंगी.

छात्रों व खिलाड़ियों की सेहत दुरुस्त: विद्यार्थी वर्ग, कला से जुड़े जातक और खिलाड़ी (Students, Artists & Sports Persons) शारीरिक रूप से पूरी तरह चुस्त-दुरुस्त और स्वस्थ महसूस करेंगे, जिससे वे बिना किसी अड़चन के अपने संबंधित फील्ड और पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगा पाएंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: द्वितीय चंद्रमा से शारीरिक ऊर्जा और स्फूर्ति बनी रहेगी. खान-पान में पौष्टिक आहार लें, गले का ख्याल रखें और दोपहर के समय तनाव से बचने के लिए पर्याप्त जल पिएं.

लकी कलर: पर्पल (बैंगनी)

लकी नंबर: 3

अनलकी नंबर: 5

गुरुवार व रमा एकादशी विशेष अचूक उपाय: आज रमा एकादशी और उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र के पावन संयोग पर द्वितीय भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि हेतु प्रातः काल भगवान श्रीहरि विष्णु और माता महालक्ष्मी की संयुक्त पूजा करें. भगवान विष्णु को तुलसी दल, पीले पुष्प और केसर मिश्रित चंदन अर्पित करें तथा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' और 'कनकधारा स्तोत्र' का पाठ करें. शिवलिंग पर तांबे के लोटे से शुद्ध जल, कच्चा गाय का दूध और थोड़ा सा पीला चंदन मिलाकर अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद या मंदिर में चना दाल, गुड़, पीले फल अथवा बेसन की मिठाई का दान करें. इससे कार्यक्षेत्र में क्रोध व तनाव शांत होगा, संचित धन में निरंतर बढ़ोतरी होगी और करियर में उन्नति के नए मार्ग प्रशस्त होंगे.

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