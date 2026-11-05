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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Singh Rashifal 5 November 2026: 2nd चंद्रमा से आमदनी में जोरदार उछाल, बिजनेस में मनोनुकूल मुनाफा व जॉब में कार्यभार के साथ उन्नति

Aaj Ka Singh Rashifal 5 November 2026: 2nd चंद्रमा से आमदनी में जोरदार उछाल, बिजनेस में मनोनुकूल मुनाफा व जॉब में कार्यभार के साथ उन्नति

Aaj Ka Singh Rashifal 5 November 2026: सिंह राशि का दैनिक राशिफल! दूसरे चंद्रमा का प्रभाव, रमा एकादशी, व्यापार में मुनाफा, कार्यभार के साथ उन्नति, लव लाइफ व अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 05 Nov 2026 08:09 AM (IST)
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Aaj Ka Singh Rashifal 5 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज सुबह 09:34 के बाद आपकी राशि से दूसरे भाव यानी द्वितीय भाव (धन, संचित कोष, वाणी, पैतृक संपत्ति व कुटुंब स्थान) में कन्या राशि में संचरण करेंगे. द्वितीय भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के शुभ प्रभाव से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, संचित धन में वृद्धि होगी और आय के नए स्रोत बनेंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 5 November 2026)

  • दिनांक: 5 नवंबर 2026, गुरुवार
  • तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष रमा एकादशी तिथि सुबह 10:36 बजे तक, तत्पश्चात द्वादशी तिथि
  • नक्षत्र: पूरे दिन-रात उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग और बुधादित्य योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा सुबह 09:34 के बाद कन्या राशि (आपकी राशि से दूसरे भाव) में संचरण करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • प्रातः काल: सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • सायंकाल: शाम 05:00 से 06:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नए वित्तीय सौदे या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: दक्षिण दिशा

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Expansion)

व्यापार में मनोनुकूल लाभ, बनेंगी नई योजनाएं: आगामी त्योहारी सीजन (Festive Season) को देखते हुए कारोबारियों के लिए बेहतरीन मुनाफा कमाने की मजबूत स्थितियां बनती दिखाई दे रही हैं; अपने मूल व्यवसाय पर पूरा ध्यान केंद्रित रखें. बाजार में आपको अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप लाभ मिलेगा और व्यापार विस्तार की नई योजनाएं तैयार होंगी.

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न्यू बिजनेसमैन नजरिए में लाएं बदलाव: नए स्टार्टअप और कारोबार की शुरुआत करने वाले उद्यमियों (New Businessmen) को वर्तमान समय और बाजार की मांग के अनुसार अपनी कार्यशैली व दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाना होगा; तभी आप अपने ब्रांड को बाजार में मजबूती से स्थापित कर सकेंगे.

2. करियर और नौकरी (Career & Workplace Caution)

जॉब में बढ़ेगा कार्यभार, साथ ही मिलेगी उन्नति: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) पर दफ्तर में काम का अतिरिक्त बोझ बढ़ सकता है. हालांकि, राहत की बात यह है कि इस कार्यभार के साथ-साथ आपको करियर में उन्नति और पदोन्नति (Career Growth) के बेहतरीन अवसर भी प्राप्त होंगे, जो आपको आगे बढ़ने के लिए नई ऊर्जा से भर देंगे.

दोपहर में सामान्य काम अटका सकता है, वाणी पर रखें नियंत्रण: कार्यस्थल (Workspace) पर दोपहर समाप्त होने तक कोई साधारण या रूटीन काम अप्रत्याशित रूप से अटक कर आपको थोड़ा परेशान कर सकता है. ऐसे समय में अपने गुस्से पर पूरा काबू रखें और किसी भी सहकर्मी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करने से बचें; संयम से ही बात बनेगी.

3. लव, फैमिली, छात्र-खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Family, Love & Health)

जीवनसाथी के सहयोग से पूरे होंगे काम, याद आएंगे हसीन पल: पारिवारिक जीवन में खुशहाली और सुख-शांति बनी रहेगी. जीवनसाथी (Spouse) के सक्रिय सहयोग और सलाह से आपके कई जरूरी घरेलू व निजी कार्य सफलतापूर्वक पूरे होंगे. वहीं, लव लाइफ में पार्टनर के साथ बीते खूबसूरत और यादगार लम्हों की यादें मन को भावुक व प्रसन्न रखेंगी.

छात्रों व खिलाड़ियों की सेहत दुरुस्त: विद्यार्थी वर्ग, कला से जुड़े जातक और खिलाड़ी (Students, Artists & Sports Persons) शारीरिक रूप से पूरी तरह चुस्त-दुरुस्त और स्वस्थ महसूस करेंगे, जिससे वे बिना किसी अड़चन के अपने संबंधित फील्ड और पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगा पाएंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: द्वितीय चंद्रमा से शारीरिक ऊर्जा और स्फूर्ति बनी रहेगी. खान-पान में पौष्टिक आहार लें, गले का ख्याल रखें और दोपहर के समय तनाव से बचने के लिए पर्याप्त जल पिएं.

लकी कलर: पर्पल (बैंगनी)

लकी नंबर: 3

अनलकी नंबर: 5

गुरुवार व रमा एकादशी विशेष अचूक उपाय: आज रमा एकादशी और उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र के पावन संयोग पर द्वितीय भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि हेतु प्रातः काल भगवान श्रीहरि विष्णु और माता महालक्ष्मी की संयुक्त पूजा करें. भगवान विष्णु को तुलसी दल, पीले पुष्प और केसर मिश्रित चंदन अर्पित करें तथा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' और 'कनकधारा स्तोत्र' का पाठ करें. शिवलिंग पर तांबे के लोटे से शुद्ध जल, कच्चा गाय का दूध और थोड़ा सा पीला चंदन मिलाकर अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद या मंदिर में चना दाल, गुड़, पीले फल अथवा बेसन की मिठाई का दान करें. इससे कार्यक्षेत्र में क्रोध व तनाव शांत होगा, संचित धन में निरंतर बढ़ोतरी होगी और करियर में उन्नति के नए मार्ग प्रशस्त होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 05 Nov 2026 08:09 AM (IST)
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