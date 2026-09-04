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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलSingh Rashifal 4 September 2026: जन्माष्टमी पर 10वें चंद्रमा व हर्षण योग से सिंह राशि को मिलेगा अचानक बड़ा सौदा, बुजुर्गों के आदर्श दिखाएंगे राह

Singh Rashifal 4 September 2026: जन्माष्टमी पर 10वें चंद्रमा व हर्षण योग से सिंह राशि को मिलेगा अचानक बड़ा सौदा, बुजुर्गों के आदर्श दिखाएंगे राह

Singh Rashifal 4 September 2026: जन्माष्टमी पर 10वें चंद्रमा व हर्षण योग से सिंह राशि को मिलेगा अचानक बड़ा सौदा, बुजुर्गों का साथ! पढ़ें 4 सितंबर राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 04 Sep 2026 03:20 AM (IST)
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Singh Rashifal 4 September 2026: 4 सितंबर 2026, शुक्रवार के दिन पूरे दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी तथा आज भगवान श्री कृष्ण का पावन जन्मोत्सव यानी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व है. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज रात्रि 11:04 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत मृगशिरा नक्षत्र आरंभ होगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और हर्षण योग का अत्यंत शुभ प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज वृषभ राशि में संचार करेंगे.

चंद्रमा आपकी राशि से 10वें भाव (दशम भाव यानी कर्म, कार्यक्षेत्र, पिता व बुजुर्गों का मार्गदर्शन, प्रतिष्ठा व व्यावसायिक सफलता स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 10वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आपको घर के बड़े-बुजुर्गों के बताए आदर्शों और पदचिह्नों पर चलने की सलाह दी जाती है; उनका आशीर्वाद आपके जीवन में तरक्की के नए द्वार खोलेगा. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया तथा दूसरा दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए अप्रत्याशित आर्थिक लाभ और मजबूत साझेदारियां बनाने का रहेगा. हर्षण योग बनने से बिजनेस में आपके हाथ अचानक कोई बहुत बड़ा और लाभदायक सौदा लग सकता है, जिससे धन की जोरदार आवक होगी और व्यावसायिक स्थिति मजबूत बनेगी. बिजनेसमैन की मार्केट में नई पार्टी या क्लाइंट्स के साथ बहुत शानदार और सकारात्मक बैठक हो सकती है, जो आने वाले दिनों में आपके लिए बेहतरीन रास्ते खोलेगी. सामाजिक और राजनीतिक स्तर (Social & Political Level) पर आपको अपने आसपास कड़ी नजर रखने की जरूरत है; पूर्व में किए गए संपर्कों और प्रयासों के कारण आज आपके हाथ बड़ा लाभ लग सकता है. हालांकि, यदि आप किसी नई वित्तीय योजना (Financial Schemes/Mutual Funds/Investments) में धन लगाने का सोच रहे हैं, तो फिलहाल इस विचार को टाल देना ही समझदारी होगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन निरंतर ऊर्जा बनाए रखने और नए अवसरों को भुनाने का रहेगा. वर्कस्पेस पर कार्य की शुरुआत में जिस प्रकार से आप भरपूर उत्साह और जोश दिखाते हैं, उसी उत्साह को कार्य के समापन तक टिकाए रखना आपके लिए बेहद जरूरी होगा; बीच में ढिलाई बरतने से काम की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है. विशेष रूप से मीडिया, पत्रकारिता और पीआर (Public Relations) से जुड़े लोग पूरी तरह एक्टिव रहें; आपको करियर में आगे बढ़ने के कुछ बेहतरीन और नए ऑफर्स प्राप्त हो सकते हैं.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और प्रेम जीवन के लिहाज से आज जन्माष्टमी का दिन रिश्तों में मिठास और सौहार्द लेकर आया है. घर-परिवार में बड़ों के प्रति आदर का भाव रखें. प्रेम जीवन (Love Life) में जुड़े जातकों के लिए दिन विशेष रहेगा; यदि आपका प्रेमी साथी किसी बात को लेकर नाराज चल रहा था, तो आज आप अपने प्यार, सूझबूझ और मीठी बातों से अपने रूठे हुए प्रिय को मनाने में पूरी तरह सफल हो जाएंगे, जिससे रिश्ते में फिर से खुशहाली लौटेगी.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन बेहद प्रेरणादायी रहेगा. छात्रों की अपने गुरुओं और टीचर्स के साथ बॉन्डिंग बहुत शानदार रहेगी; शिक्षकों के अमूल्य मार्गदर्शन से आपके विषय संबंधी कठिन संशय दूर होंगे और ज्ञान में वृद्धि होगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

दशम भाव में चंद्रमा के संचरण के दौरान बिजनेसमैन और कामकाजी जातकों को अपनी सेहत को लेकर थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए. अपनी दिनचर्या में सकारात्मक परिवर्तन लाएं; सुबह जल्दी उठने की आदत डालें, हल्की-फुल्की एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग करें. यदि कोई शारीरिक समस्या न हो, तो सुबह-शाम थोड़ी दूरी तक टहलने की आदत जरूर बनाएं. जन्माष्टमी के उपवास के दौरान संतुलित फलाहार लें और पर्याप्त मात्रा में जल पिएं.

शुभ रंग: स्काई ब्लू (आसमानी)

शुभ अंक: 7

अशुभ अंक: 2

आज का उपाय: श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का पंचामृत, शहद व गंगाजल से अभिषेक करें. उन्हें माखन-मिश्री, तुलसी दल व पीले पुष्प अर्पित कर 'ॐ क्लीं कृष्णाय नमः' और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें. शिवलिंग पर कच्चा दूध व लाल चंदन अर्पित करें और घर के बड़े-बुजुर्गों के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें. किसी जरूरतमंद को पीले फल, मिष्ठान या भोजन का दान करें; इससे 10वें चंद्रमा का पूर्ण शुभ फल मिलेगा, हर्षण योग से व्यापार में बड़ा सौदा हाथ लगेगा और कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा.

FAQs 

Q1. 4 सितंबर 2026 को सिंह राशि के कारोबारियों को हर्षण योग से क्या बड़ा अवसर मिलेगा? Ans. अचानक कोई बहुत बड़ा व्यापारिक सौदा हाथ लग सकता है जिससे भरपूर धन लाभ होगा और मार्केट में नई पार्टी से संबंध मजबूत होंगे.

Q2. आज सिंह राशि के नौकरीपेशा व मीडिया कर्मियों को क्या सावधानी और लाभ मिलेगा? Ans. काम की शुरुआत जैसा उत्साह अंत तक बनाए रखें और मीडिया से जुड़े लोगों को नए जॉब या प्रोजेक्ट ऑफर्स मिल सकते हैं.

Q3. आज सिंह राशि के बिजनेसमैन को सेहत सुधारने के लिए क्या निर्देश हैं? Ans. सुबह जल्दी उठें, हल्की एक्सरसाइज करें, नियमित टहलें और अपनी दिनचर्या को अनुशासित बनाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 04 Sep 2026 03:20 AM (IST)
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