Singh Rashifal Today: 4 अक्टूबर 2026, रविवार के दिन संपूर्ण दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि (मातृ नवमी श्राद्ध) रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज संपूर्ण दिन पुनर्वसु नक्षत्र प्रभावी रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से आनन्दादि योग, बुधादित्य योग, वाशि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और परिध योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज शाम 06:32 तक मिथुन राशि में, यानी आपकी राशि से 11वें भाव (एकादश भाव यानी लाभ, आमदनी, इच्छापूर्ति, वरिष्ठ जन, चंचलता व विदेशी संपर्क स्थान) में रहेंगे, जिसके उपरांत वे कर्क राशि (12वें भाव) में प्रवेश करेंगे. 11वें भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपके स्वभाव और बातचीत में थोड़ी चंचलता व उत्साह देखने को मिलेगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन सिंह राशि के कारोबारियों के लिए त्वरित निर्णय लेने, विदेशी सौदों में बड़ा मुनाफा कमाने और मार्केटिंग रणनीति से ब्रांड वैल्यू बढ़ाने का रहेगा.

त्वरित निर्णय लें, देर न करें: बिजनेस में किसी भी महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णय (Decision) को लेने में अत्यधिक सोच-विचार या असमंजस में ज्यादा समय बिल्कुल न गंवाएं; तनिक भी देरी करने से कोई बड़ा अनुबंध या ऑर्डर रद्द हो सकता है अथवा वह मौका प्रतिस्पर्धी के हाथ लग सकता है.

बुधादित्य व वाशि योग से विदेशी डील: बुधादित्य, वाशि और सुनफा योग के शुभ संयोग से कारोबारियों को किसी विदेशी पार्टी या अंतरराष्ट्रीय क्लाइंट से बहुत बड़ा ऑर्डर या नई डील हासिल हो सकती है; यह बड़ी उपलब्धि आगामी त्योहारी सीजन से पहले ही आपके लिए दिवाली जैसा उत्सव साबित होगी.

नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से लाभ: बिजनेसमैन द्वारा अपने ब्रांड और उत्पादों की पहुंच बढ़ाने के लिए बनाई गई नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी (प्रचार रणनीति) बाजार में अत्यंत लाभकारी और सफल सिद्ध होगी.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्य शांतिपूर्ण ढंग से पूरा करने, सहयोगी से विवाद टालने और करियर में नए विकल्प तलाशने का रहेगा.

शांतिपूर्ण कार्य व प्रोजेक्ट विवाद से बचाव: ऑफिस में ज्यादातर नियमित कार्य शांतिपूर्ण और सुचारू तरीके से संपन्न होते चले जाएंगे; हालांकि, किसी विशेष प्रोजेक्ट या कार्यभार को लेकर किसी सहकर्मी (Colleague) के साथ तीखा वाद-विवाद होने की आशंका बन सकती है, अतः वाणी पर नियंत्रण रखें और बहस से बचें.

पॉजिटिव थिंकिंग से नए विकल्प: एंप्लॉयड पर्सन अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सकारात्मक सोच (Positive Thinking) के साथ नए करियर विकल्प और रास्ते तलाशने की दिशा में आगे बढ़ेंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से आज का दिन घर में उत्सव का वातावरण और संतान सुख लेकर आया है.

संतान से खुशखबरी: वीकेंड के पावन अवसर पर संतान की शिक्षा, करियर या किसी निजी उपलब्धि से जुड़ी कोई बहुत बड़ी 'खुशखबरी' मिल सकती है, जिससे पूरे परिवार में खुशी और उल्लास छा जाएगा.

पारिवारिक सामंजस्य: घर के सदस्यों के साथ रविवार का दिन आनंद और आपसी प्रेम के साथ व्यतीत होगा.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive Exam Students) के लिए आज का दिन अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने का है. यह समय कठिन अध्ययन, गहन स्वाध्याय और अतिरिक्त प्रयास करने का सबसे सही और अनुकूल अवसर है; आपकी आज की मेहनत आगे चलकर शानदार परिणाम दिलाएगी. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 11वें भाव के चंद्रमा के कारण शारीरिक ऊर्जा और मानसिक स्फूर्ति बनी रहेगी. दिनभर के उत्साह के बाद शाम को स्वभाव की चंचलता के कारण ध्यान थोड़ा भटक सकता है. खान-पान में सात्विकता बनाए रखें, समय पर हल्का भोजन लें और पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करें.

शुभ रंग: व्हाइट (सफेद)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: रविवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की नवमी (मातृ नवमी) के पावन अवसर पर भगवान श्री सूर्यनारायण को तांबे के पात्र से जल में रोली, अक्षत व लाल पुष्प मिलाकर 'ॐ सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य दें. इसके साथ ही भगवान लक्ष्मीनारायण जी का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल व गंगाजल मिलाकर अभिषेक करें. मातृ नवमी के उपलक्ष्य में परिवार की दिवंगत माताओं व पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद कन्या, वृद्ध महिला या भिक्षुक को भोजन अथवा सफेद वस्त्र का दान करें; इससे 11वें चंद्रमा से स्वभाव में स्थिरता आएगी, बुधादित्य व परिध योग से विदेशी व्यापार में बड़ा लाभ मिलेगा और करियर में प्रगति के मार्ग खुलेंगे.

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