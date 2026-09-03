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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलSingh Rashifal 3 September 2026: 10वें चंद्रमा से बनेंगे वर्कोहोलिक, व्याघात योग से बीमा व कमीशन के बिजनेस में अचानक बड़ा फायदा

Singh Rashifal 3 September 2026: 10वें चंद्रमा से बनेंगे वर्कोहोलिक, व्याघात योग से बीमा व कमीशन के बिजनेस में अचानक बड़ा फायदा

Singh Rashifal 3 September 2026: 10वें चंद्रमा से बनेंगे वर्कोहोलिक, बीमा व कमीशन बिजनेस में मिलेगा अचानक बड़ा लाभ! पढ़ें 3 सितंबर राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 03 Sep 2026 08:07 AM (IST)
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Singh Rashifal 3 September 2026: 3 सितंबर 2026, गुरुवार के दिन पूरे दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन कृत्तिका नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और व्याघात योग का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा सुबह 07:26 बजे के बाद आपकी राशि से 10वें भाव (दशम भाव यानी कर्म, कार्यक्षेत्र, वर्कोहोलिक स्वभाव, सामाजिक दायरा, सरकारी संपर्क व प्रतिष्ठा स्थान) में संचार करेंगे. 10वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आप पूरी तरह वर्कोहोलिक (कर्मठ और काम के प्रति समर्पित) बने रहेंगे. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया तथा दूसरा शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए घर की समस्याओं से निकलकर कार्यक्षेत्र पर पूर्ण ध्यान केंद्रित करने का है. इस समय केवल घर-परिवार की समस्याओं में ही न उलझे रहें; घर की बातों को घर तक ही रखें और अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूरा फोकस लगाएं. व्याघात योग बनने से बीमा (Insurance) और कमीशन से जुड़े व्यवसाय में अत्यंत फायदेमंद स्थितियां निर्मित हो रही हैं. साथ ही, सरकारी गतिविधियों व टेंडर्स से जुड़े बिजनेस में अचानक बड़ा वित्तीय लाभ होने के मजबूत योग बन रहे हैं. बिजनेसमैन का कुछ प्रतिष्ठित सामाजिक व जनकल्याणकारी संस्थाओं से जुड़ाव होगा, जिससे आपकी बाजार में साख और मान-सम्मान बढ़ेगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यस्थल पर अनुशासन और मौजूदगी बनाए रखने का रहेगा. वर्कप्लेस पर आज उच्चाधिकारियों और सीनियर्स का कामकाज को लेकर थोड़ा दबाव बना रह सकता है. ग्रहों की चाल स्पष्ट संकेत दे रही है कि आज मार्केटिंग और बाहरी यात्रा से जुड़ी गतिविधियों को फिलहाल स्थगित ही रखें; इस समय कार्यक्षेत्र और दफ्तर में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति बेहद जरूरी है. जो युवा प्रतियोगी परीक्षाओं, टेस्ट या जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, वे अपनी तैयारी पूरी तरह मुकम्मल रखें; किसी भी समय कॉल लेटर या ईमेल आ सकता है, पहले से की गई मजबूत तैयारी निश्चित ही सफलता दिलाएगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज का दिन सेवा और जिम्मेदारियों के निर्वहन का रहेगा. घर में किसी बुजुर्ग सदस्य की सेहत को लेकर मन में चिंता रह सकती है, उनकी उचित सेवा और देखभाल करें. आज आप घर की वास्तविक स्थितियों का जायजा लेंगे और पारिवारिक सुख-सुविधाओं के लिए कुछ जरूरी घरेलू खर्चे करेंगे. अपनों के साथ सौहार्दपूर्ण तालमेल बनाए रखें.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन अपनी कला, रियाज और अध्ययन में गहराई से डूबने का है. सभी जातक अपने-अपने फील्ड और प्रोजेक्ट्स में पूरी लगन के साथ व्यस्त रहेंगे, जिससे उनके कौशल में निखार आएगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

दशम भाव में चंद्रमा के संचरण से आपकी अपनी शारीरिक ऊर्जा बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन कार्यभार की अधिकता और बुजुर्गों के स्वास्थ्य की चिंता से हल्का मानसिक तनाव हो सकता है. तनाव को काम पर हावी न होने दें. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से सूर्य नमस्कार व प्राणायाम करें और हल्का व सुपाच्य भोजन लें.

शुभ रंग: व्हाइट (सफेद)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: गुरुवार के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, शहद, गंगाजल व लाल चंदन मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ घृणिः सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. साथ ही भगवान विष्णु को तुलसी दल व पीले पुष्प अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को फल, चने की दाल या भोजन का दान करें. घर के बुजुर्गों के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद अवश्य लें; इससे 10वें चंद्रमा का पूर्ण शुभ फल मिलेगा, व्याघात योग से बीमा व कमीशन के बिजनेस में अचानक बड़ा लाभ होगा और कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

FAQs

Q1. 3 सितंबर 2026 को सिंह राशि के कारोबारियों को व्याघात योग से क्या लाभ होगा?
Ans. बीमा और कमीशन से जुड़े काम में बड़ा फायदा होगा तथा सरकारी गतिविधियों से जुड़े बिजनेस में अचानक लाभ मिलेगा.

Q2. आज सिंह राशि के नौकरीपेशा लोगों को क्या विशेष सावधानी रखनी चाहिए?
Ans. यात्रा और मार्केटिंग की गतिविधियां टालें, ऑफिस में अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति बनाए रखें और उच्चाधिकारियों के दबाव को सहजता से संभालें.

Q3. आज सिंह राशि के युवाओं को जॉब इंटरव्यू के संबंध में क्या सलाह दी जाती है?
Ans. अपनी तैयारी पूरी तरह दुरुस्त रखें, कभी भी कॉल लेटर आ सकता है और वर्तमान में की गई मेहनत से सफलता सुनिश्चित होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 03 Sep 2026 06:25 AM (IST)
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