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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का सिंह राशिफल 3 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा से इनकम में ख्याति, सिद्धि व वरियान योग से धन लाभ, बॉस से सराहना व एडमिशन के योग

आज का सिंह राशिफल 3 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा से इनकम में ख्याति, सिद्धि व वरियान योग से धन लाभ, बॉस से सराहना व एडमिशन के योग

आज का सिंह राशिफल 3 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा से इनकम में ख्याति, सिद्धि योग से धन लाभ, बॉस से सराहना व एडमिशन के योग! पढ़ें करियर, जॉब व पारिवारिक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 03 Oct 2026 06:31 AM (IST)
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Singh Rashifal Today: 3 अक्टूबर 2026, शनिवार के दिन सुबह 08:00 बजे तक आश्विन कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि रहेगी, जिसके उपरांत अष्टमी तिथि (श्राद्ध पक्ष की अष्टमी) आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज संपूर्ण दिन आर्द्रा नक्षत्र प्रभावी रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, वरियान योग और सिद्धि योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन मिथुन राशि में, यानी आपकी राशि से 11वें भाव (एकादश भाव यानी लाभ, आय, प्रसिद्धि, वरिष्ठ जन, इच्छापूर्ति व नेटवर्क स्थान) में संचरण करेंगे. 11वें भाव में चंद्रमा के संचरण से आज आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और आमदनी (Income) के नए आयाम स्थापित होने से समाज में आपकी ख्याति व साख में वृद्धि होगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ मुहूर्त हैं, दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन सिंह राशि के कारोबारियों के लिए मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा लाभ, सिद्धि योग से शुभ समाचार और गैर-जरूरी खर्चों से बचने का रहेगा.

मैन्युफैक्चरिंग में बंपर फायदा: मैन्युफैक्चरिंग, उत्पादन और प्रॉडक्शन से जुड़े कारोबारियों के लिए समय अत्यधिक फायदेमंद बना रहेगा; व्यावसायिक नजरिये से परिस्थितियां पूरी तरह आपके अनुकूल हैं.

सिद्धि योग से धन संबंधी शुभ समाचार: शुभ सिद्धि योग के निर्माण से बिजनेसमैन को फंसा हुआ धन मिलने या आय में वृद्धि से जुड़े सकारात्मक व शुभ समाचार प्राप्त होंगे.

अनावश्यक खर्च पर लगाएं रोक: कारोबारियों को आज अपने खर्चों पर सख्त नियंत्रण रखना होगा; आपका धन किसी ऐसी वस्तु या सेवा पर बर्बाद हो सकता है जिसकी वर्तमान में आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, अतः फिजूलखर्ची से बचें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन बॉस से सराहना, ईमेल से महत्वपूर्ण सूचना, ओवरटाइम और क्लाइंट सपोर्ट से राहत पाने का रहेगा.

बॉस से सराहना व महत्वपूर्ण सूचना: वर्कप्लेस पर आपकी उत्कृष्ट कार्यशैली और समर्पण की बॉस द्वारा खुले दिल से सराहना की जाएगी. फोन कॉल या आधिकारिक ईमेल के जरिए आपको कोई महत्वपूर्ण सूचना या शुभ संकेत मिल सकता है.

काम की अधिकता से ओवरटाइम: ऑफिशियल जिम्मेदारियों और तय डेडलाइन्स की अधिकता की वजह से एंप्लॉयड पर्सन को आज ऑफिस में ओवरटाइम (Overtime) करना पड़ सकता है.

लास्ट मोमेंट में क्लाइंट सपोर्ट से राहत: नौकरीपेशा जातकों पर तय समय सीमा में टारगेट कंप्लीट करने का भारी दबाव जरूर रहेगा; किंतु अंतिम क्षणों में किसी अच्छी डील या क्लाइंट के मजबूत सहयोग से आपका काम बन जाएगा और बड़ी राहत मिलेगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से आज का दिन सुखद माहौल और संवाद में संयम बरतने का रहेगा.

उत्तम पारिवारिक जीवन: आपका पारिवारिक जीवन कुल मिलाकर उत्तम, सुखद और शांतिपूर्ण बना रहेगा.

बहसबाजी से बचें: परिवार के सदस्यों या संबंधियों के साथ किसी भी घरेलू मुद्दे पर व्यर्थ की बहस में न उलझें; शांतिपूर्ण दृष्टिकोण बनाए रखने से आपसी प्रेम सुरक्षित रहेगा.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है. छात्रों को किसी प्रतिष्ठित कॉलेज या मनचाहे वोकेशनल/एकेडमिक कोर्स में एडमिशन (प्रवेश) मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं; प्रवेश के बाद अब आपको पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई में जुटना होगा. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, दिनभर की अत्यधिक व्यस्तता और ओवरटाइम के कारण शाम को आंखों में थकान, गर्दन में खिंचाव या हल्का सिरदर्द हो सकता है. संतुलित आहार लें, काम के बीच छोटे-छोटे ब्रेक लें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

शुभ रंग: नेवी ब्लू (Navy Blue)

शुभ अंक: 3

अशुभ अंक: 9

आज का उपाय: शनिवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के पावन अवसर पर भगवान श्री शनिदेव के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं और काले तिल अर्पित करें. इसके साथ ही भगवान लक्ष्मीनारायण जी का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र से अभिषेक करें. पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्ति को भोजन अथवा वस्त्र दान करें; इससे 11वें चंद्रमा से आय में निरंतरता बनी रहेगी, सिद्धि योग से अटका धन प्राप्त होगा, ऑफिस में सम्मान बढ़ेगा और विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 03 Oct 2026 06:31 AM (IST)
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