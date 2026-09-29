Singh Rashifal: 29 सितंबर 2026, मंगलवार के दिन शाम 05:11 तक आश्विन कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि रहेगी, जिसके उपरांत चतुर्थी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, सुबह 09:04 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात भरणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, हर्षण योग और सर्वाअमृत योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन मेष राशि में, यानी आपकी राशि से 9वें भाव (नवम भाव यानी भाग्य, धर्म, दान-पुण्य, व्यावसायिक यात्राएं, उच्च शिक्षा व आध्यात्मिक उत्थान स्थान) में संचरण करेंगे. नवम भाव में चंद्रमा के रहने से आज आपके मन में धार्मिकता, परोपकार और दान-पुण्य की विशेष भावना जागृत होगी; भाग्य का साथ मिलने से आपके कार्य सरल होंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन सिंह राशि के कारोबारियों के लिए लाभदायक यात्राओं, दोपहर बाद अप्रत्याशित आर्डर्स और प्रमोशनल कैंपेन से मुनाफे का रहेगा.

व्यावसायिक यात्राओं की योजना: आज बिजनेस के विस्तार या क्लाइंट्स से मिलने के लिए व्यावसायिक यात्राओं संबंधी नए प्रोग्राम बन सकते हैं; यदि आप यात्रा पर जाने की प्लानिंग बना रहे हैं तो यह समय अनुकूल साबित होगा.

दोपहर बाद बड़ा ऑर्डर: बिजनेस में दोपहर बाद अचानक से स्थितियां आपके पूर्णतः अनुकूल हो जाएंगी और आपको बाजार से कोई बहुत बड़ा व बेहतरीन ऑर्डर हाथ लग सकता है.

प्रमोशनल कैंपेन से लाभ: बिजनेसमैन को मार्केट में अपने किसी खास प्रोडक्ट या सर्विस के लिए किसी प्रतिष्ठित पार्टी के साथ मिलकर प्रमोशनल कैंपेन चलाने से जबर्दस्त वित्तीय फायदा और ब्रांड पहचान हासिल हो सकती है.

वित्तीय सतर्कता: फाइनेंस संबंधी कार्यों, भुगतान और लेन-देन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बिल्कुल न बरतें; क्योंकि बाजार में हल्की आर्थिक कशमकश बनी रह सकती है, इसलिए बजट पर नियंत्रण रखें.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि, रिजल्ट-ओरिएंटेड अप्रोच और अहंकार से बचने का रहेगा.

ऑफिस में उन्नति व मान-सम्मान: एंप्लॉयड पर्सन को आज कार्यस्थल पर अपनी लगन और मेहनत के दम पर पदोन्नति, विशेष अधिकार और भरपूर मान-सम्मान प्राप्त होगा.

अहंकार (Ego) से बनाएं दूरी: उन्नति मिलने पर अपने भीतर अहंकार या घमंड को कतई स्थान न दें; विनम्रता बनाए रखें, अन्यथा सहकर्मियों से दूरियां बढ़ सकती हैं.

ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी: कार्यक्षेत्र में होने वाली आंतरिक राजनीति (ऑफिस पॉलिटिक्स) से पूरी तरह दूरी बनाए रखें; किसी की बातों में न आकर केवल और केवल अपने परफॉर्मेंस और रिजल्ट पर फोकस करना ही आपको असली सफलता दिलाएगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से 9वें चंद्रमा का संचरण गृहस्थ सुख और सुकून भरा दिन लेकर आया है.

गृहस्थ जीवन में आनंद: आज आपका गृहस्थ जीवन खुशियों, आपसी प्रेम और सुकून से भरा रहेगा; पारिवारिक स्तर पर दिन बेहद आसान, सहज और सुखद बीतेगा.

दान-पुण्य और धर्म: मन में परोपकार की भावना प्रबल रहेगी; परिवार के साथ मिलकर किसी धार्मिक स्थल पर दर्शन या जरूरतमंदों की सेवा करने से घर में असीम शांति का संचार होगा.

शिक्षा, स्टूडेंट और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

उच्च शिक्षा (Higher Education) के क्षेत्र में प्रयासरत विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन संपूर्ण समर्पण का है. छात्र अपने संबंधित कोर सब्जेक्ट्स की गहराई से तैयारी करने पर पूरा फोकस रखें; लगातार और सुनियोजित अध्ययन करने से ही आप उच्च शिक्षा की कठिन प्रवेश परीक्षा या सेमेस्टर टेस्ट को सफलतापूर्वक पास कर सकेंगे. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, नवम चंद्रमा के प्रभाव से मानसिक ताजगी और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. हालांकि, व्यावसायिक यात्राओं और भागदौड़ के कारण जांघों या पैरों में हल्की थकान और जोड़ों में दर्द महसूस हो सकता है. खान-पान में सात्विकता रखें, पर्याप्त जल पिएं और खुद को मानसिक रूप से तनावमुक्त रखें.

शुभ रंग: ब्लैक (काला)

शुभ अंक: 7

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: मंगलवार और पितृ पक्ष के पावन अवसर पर हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें और सिंदूर का तिलक लगाएं. इसके साथ ही शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व लाल पुष्प अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें. पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्ति को भोजन या वस्त्र दान करें; इससे 9वें चंद्रमा से भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा, दोपहर बाद बिजनेस में बड़ा ऑर्डर मिलेगा, ऑफिस में मान-सम्मान बढ़ेगा और उच्च शिक्षा में सफलता हासिल होगी.

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