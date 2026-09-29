धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का सिंह राशिफल 29 सितंबर 2026: 9वें चंद्रमा से दान-पुण्य का भाव, दोपहर बाद बिजनेस में बड़ा ऑर्डर, ऑफिस में उन्नति व मान-सम्मान

आज का सिंह राशिफल 29 सितंबर 2026: 9वें चंद्रमा से दान-पुण्य का भाव, दोपहर बाद बिजनेस में बड़ा ऑर्डर, ऑफिस में उन्नति व मान-सम्मान

आज का सिंह राशिफल 29 सितंबर 2026: 9वें चंद्रमा से दान-पुण्य का भाव, दोपहर बाद बिजनेस में बड़ा ऑर्डर, ऑफिस में उन्नति व मान-सम्मान! पढ़ें पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 29 Sep 2026 02:52 AM (IST)
Preferred Sources

Singh Rashifal: 29 सितंबर 2026, मंगलवार के दिन शाम 05:11 तक आश्विन कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि रहेगी, जिसके उपरांत चतुर्थी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, सुबह 09:04 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात भरणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, हर्षण योग और सर्वाअमृत योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन मेष राशि में, यानी आपकी राशि से 9वें भाव (नवम भाव यानी भाग्य, धर्म, दान-पुण्य, व्यावसायिक यात्राएं, उच्च शिक्षा व आध्यात्मिक उत्थान स्थान) में संचरण करेंगे. नवम भाव में चंद्रमा के रहने से आज आपके मन में धार्मिकता, परोपकार और दान-पुण्य की विशेष भावना जागृत होगी; भाग्य का साथ मिलने से आपके कार्य सरल होंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

रिलेटेड स्टोरी >>

राशिफल
आज का कर्क राशिफल 29 सितंबर 2026: 10वें चंद्रमा व मालव्य योग से जॉब में प्रसिद्धि, सुलझेंगे सरकारी नोटिस, हर्षण योग से बढ़िया बिजनेस
आज का कर्क राशिफल 29 सितंबर 2026: 10वें चंद्रमा व मालव्य योग से जॉब में प्रसिद्धि, सुलझेंगे सरकारी नोटिस, हर्षण योग से बढ़िया बिजनेस
राशिफल
आज का मिथुन राशिफल 29 सितंबर 2026: 11वें चंद्रमा से कर्तव्यों की पहचान, पुरानी कंपनी से वापसी का कॉल, हर्षण योग से पूरे होंगे अधूरे कार्य
आज का मिथुन राशिफल 29 सितंबर 2026: 11वें चंद्रमा से कर्तव्यों की पहचान, पुरानी कंपनी से वापसी का कॉल, हर्षण योग से पूरे होंगे अधूरे कार्य
राशिफल
आज का वृषभ राशिफल 29 सितंबर 2026: 12वें चंद्रमा से नए संपर्कों में बरतें सतर्कता, इन्वेंटरी में सोच-समझकर करें निवेश
आज का वृषभ राशिफल 29 सितंबर 2026: 12वें चंद्रमा से नए संपर्कों में बरतें सतर्कता, इन्वेंटरी में सोच-समझकर करें निवेश
राशिफल
आज का मेष राशिफल 29 सितंबर 2026: आपकी राशि में चंद्रमा व मालव्य योग से बढ़ेगा आत्मविश्वास, विदेशी डील में पॉजिटिव खबर
आज का मेष राशिफल 29 सितंबर 2026: आपकी राशि में चंद्रमा व मालव्य योग से बढ़ेगा आत्मविश्वास, विदेशी डील में पॉजिटिव खबर

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन सिंह राशि के कारोबारियों के लिए लाभदायक यात्राओं, दोपहर बाद अप्रत्याशित आर्डर्स और प्रमोशनल कैंपेन से मुनाफे का रहेगा.

व्यावसायिक यात्राओं की योजना: आज बिजनेस के विस्तार या क्लाइंट्स से मिलने के लिए व्यावसायिक यात्राओं संबंधी नए प्रोग्राम बन सकते हैं; यदि आप यात्रा पर जाने की प्लानिंग बना रहे हैं तो यह समय अनुकूल साबित होगा.

दोपहर बाद बड़ा ऑर्डर: बिजनेस में दोपहर बाद अचानक से स्थितियां आपके पूर्णतः अनुकूल हो जाएंगी और आपको बाजार से कोई बहुत बड़ा व बेहतरीन ऑर्डर हाथ लग सकता है.

प्रमोशनल कैंपेन से लाभ: बिजनेसमैन को मार्केट में अपने किसी खास प्रोडक्ट या सर्विस के लिए किसी प्रतिष्ठित पार्टी के साथ मिलकर प्रमोशनल कैंपेन चलाने से जबर्दस्त वित्तीय फायदा और ब्रांड पहचान हासिल हो सकती है.

वित्तीय सतर्कता: फाइनेंस संबंधी कार्यों, भुगतान और लेन-देन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बिल्कुल न बरतें; क्योंकि बाजार में हल्की आर्थिक कशमकश बनी रह सकती है, इसलिए बजट पर नियंत्रण रखें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि, रिजल्ट-ओरिएंटेड अप्रोच और अहंकार से बचने का रहेगा.

ऑफिस में उन्नति व मान-सम्मान: एंप्लॉयड पर्सन को आज कार्यस्थल पर अपनी लगन और मेहनत के दम पर पदोन्नति, विशेष अधिकार और भरपूर मान-सम्मान प्राप्त होगा.

अहंकार (Ego) से बनाएं दूरी: उन्नति मिलने पर अपने भीतर अहंकार या घमंड को कतई स्थान न दें; विनम्रता बनाए रखें, अन्यथा सहकर्मियों से दूरियां बढ़ सकती हैं.

ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी: कार्यक्षेत्र में होने वाली आंतरिक राजनीति (ऑफिस पॉलिटिक्स) से पूरी तरह दूरी बनाए रखें; किसी की बातों में न आकर केवल और केवल अपने परफॉर्मेंस और रिजल्ट पर फोकस करना ही आपको असली सफलता दिलाएगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से 9वें चंद्रमा का संचरण गृहस्थ सुख और सुकून भरा दिन लेकर आया है.

गृहस्थ जीवन में आनंद: आज आपका गृहस्थ जीवन खुशियों, आपसी प्रेम और सुकून से भरा रहेगा; पारिवारिक स्तर पर दिन बेहद आसान, सहज और सुखद बीतेगा.

दान-पुण्य और धर्म: मन में परोपकार की भावना प्रबल रहेगी; परिवार के साथ मिलकर किसी धार्मिक स्थल पर दर्शन या जरूरतमंदों की सेवा करने से घर में असीम शांति का संचार होगा.

शिक्षा, स्टूडेंट और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

उच्च शिक्षा (Higher Education) के क्षेत्र में प्रयासरत विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन संपूर्ण समर्पण का है. छात्र अपने संबंधित कोर सब्जेक्ट्स की गहराई से तैयारी करने पर पूरा फोकस रखें; लगातार और सुनियोजित अध्ययन करने से ही आप उच्च शिक्षा की कठिन प्रवेश परीक्षा या सेमेस्टर टेस्ट को सफलतापूर्वक पास कर सकेंगे. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, नवम चंद्रमा के प्रभाव से मानसिक ताजगी और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. हालांकि, व्यावसायिक यात्राओं और भागदौड़ के कारण जांघों या पैरों में हल्की थकान और जोड़ों में दर्द महसूस हो सकता है. खान-पान में सात्विकता रखें, पर्याप्त जल पिएं और खुद को मानसिक रूप से तनावमुक्त रखें.

शुभ रंग: ब्लैक (काला)

शुभ अंक: 7

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: मंगलवार और पितृ पक्ष के पावन अवसर पर हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें और सिंदूर का तिलक लगाएं. इसके साथ ही शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व लाल पुष्प अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें. पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्ति को भोजन या वस्त्र दान करें; इससे 9वें चंद्रमा से भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा, दोपहर बाद बिजनेस में बड़ा ऑर्डर मिलेगा, ऑफिस में मान-सम्मान बढ़ेगा और उच्च शिक्षा में सफलता हासिल होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 29 Sep 2026 02:52 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Singh Rashifal Leo Horoscope Today Singh Rashifal 29 September 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
आज का कर्क राशिफल 29 सितंबर 2026: 10वें चंद्रमा व मालव्य योग से जॉब में प्रसिद्धि, सुलझेंगे सरकारी नोटिस, हर्षण योग से बढ़िया बिजनेस
आज का कर्क राशिफल 29 सितंबर 2026: 10वें चंद्रमा व मालव्य योग से जॉब में प्रसिद्धि, सुलझेंगे सरकारी नोटिस, हर्षण योग से बढ़िया बिजनेस
राशिफल
आज का मिथुन राशिफल 29 सितंबर 2026: 11वें चंद्रमा से कर्तव्यों की पहचान, पुरानी कंपनी से वापसी का कॉल, हर्षण योग से पूरे होंगे अधूरे कार्य
आज का मिथुन राशिफल 29 सितंबर 2026: 11वें चंद्रमा से कर्तव्यों की पहचान, पुरानी कंपनी से वापसी का कॉल, हर्षण योग से पूरे होंगे अधूरे कार्य
राशिफल
आज का वृषभ राशिफल 29 सितंबर 2026: 12वें चंद्रमा से नए संपर्कों में बरतें सतर्कता, इन्वेंटरी में सोच-समझकर करें निवेश
आज का वृषभ राशिफल 29 सितंबर 2026: 12वें चंद्रमा से नए संपर्कों में बरतें सतर्कता, इन्वेंटरी में सोच-समझकर करें निवेश
राशिफल
आज का मेष राशिफल 29 सितंबर 2026: आपकी राशि में चंद्रमा व मालव्य योग से बढ़ेगा आत्मविश्वास, विदेशी डील में पॉजिटिव खबर
आज का मेष राशिफल 29 सितंबर 2026: आपकी राशि में चंद्रमा व मालव्य योग से बढ़ेगा आत्मविश्वास, विदेशी डील में पॉजिटिव खबर
Advertisement

वीडियोज

एक सोशल मीडिया स्टार की 'सुसाइड मिस्ट्री' !
चालान नहीं भरेंगे तो बिजली कटेगी!
प्रवेश वर्मा थप्पड़ कांड की पूरी क्रोनोलॉजी, कब क्या हुआ?
भारी बारिश से नेपाल में तबाही, पलभर में जमींदोज हुई इमारतें!
मस्जिद पर एक्शन, खड़े हनुमान पर सवाल...उज्जैन में क्यों बढ़ा विवाद?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
उज्जैन शाही मस्जिद को लेकर ओवैसी पर भड़के गिरिराज, कहा- ‘पाकिस्तान बनाने की...’
उज्जैन शाही मस्जिद को लेकर ओवैसी पर भड़के गिरिराज, कहा- ‘पाकिस्तान बनाने की...’
क्रिकेट
2027 वर्ल्ड कप के लिए इस दिन होगा शेड्यूल का एलान, नोट कर लें तारीख
2027 वर्ल्ड कप के लिए इस दिन होगा शेड्यूल का एलान, नोट कर लें तारीख
महाराष्ट्र
Exclusive: केतन हत्याकांड चार्जशीट में खुलासा, Sonam Case भी किया था सर्च
Exclusive: केतन हत्याकांड चार्जशीट में खुलासा, Sonam Case भी किया था सर्च
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' को CBFC से मिली हरी झंडी, नहीं लगा एक भी कट, 'दृश्यम 2' से है 8 मिनट बड़ी
'दृश्यम 3' को CBFC से मिली हरी झंडी, नहीं लगा एक भी कट, 'दृश्यम 2' से है 8 मिनट बड़ी
इंडिया
दिल्ली की झुग्गी में 728 में से 727 नाम काटे, राहुल ने SIR पर उठाए सवाल
दिल्ली की झुग्गी में 728 में से 727 नाम काटे, राहुल ने SIR पर उठाए सवाल
विश्व
Exclusive: PoK में प्रदर्शनकारियों का बड़ा ऐलान, शहबाज-मुनीर की उड़ेगी नींद!
Exclusive: PoK में प्रदर्शनकारियों का बड़ा ऐलान, शहबाज-मुनीर की उड़ेगी नींद!
इंडिया
चुनाव आयोग विवाद पर शथि थरूर का बड़ा बयान, कहा - 'सच कहें तो हमें...'
चुनाव आयोग विवाद पर शथि थरूर का बड़ा बयान, कहा - 'सच कहें तो हमें...'
एग्रीकल्चर
केंद्र सरकार लाई पशुधन बीमा पोर्टल, जानें क्या मिलेंगी सुविधाएं?
केंद्र सरकार लाई पशुधन बीमा पोर्टल, जानें क्या मिलेंगी सुविधाएं?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget