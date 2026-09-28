Singh Rashifal: 28 सितंबर 2026, सोमवार के दिन शाम 07:14 तक आश्विन कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि रहेगी, जिसके उपरांत तृतीया तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, सुबह 10:16 तक रेवती नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, ध्रुव योग और व्याघात योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज सुबह 10:16 के बाद मेष राशि में, यानी आपकी राशि से 9वें भाव (नवम भाव यानी भाग्य, धर्म, उच्च विचार, लंबी यात्राएं, ऋण स्वीकृति व प्रतिष्ठा स्थान) में संचार करेंगे, जहां से चंद्रमा-बुध का दृष्टि संबंध भी बनेगा. चंद्रमा के नवम भाव में आने से आपको भाग्य और किस्मत का जबर्दस्त व अनुकूल साथ मिलेगा, जिससे रुके हुए कार्यों में अप्रत्याशित गति आएगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन सिंह राशि के कारोबारियों के लिए भाग्य के पूर्ण सहयोग, लोन प्रक्रिया में प्रगति और इन्वेंटरी मैनेजमेंट पर ध्यान देने का रहेगा. बाजार की मौजूदा मांग (Demand) को देखते हुए नया स्टॉक खरीदने, इन्वेंटरी मैनेजमेंट को आधुनिक बनाने और स्टॉक मेंटेन करने पर पूरा फोकस रखें. यदि आपने बैंक लोन या बिजनेस फाइनेंस के लिए आवेदन किया हुआ था, तो आज उस प्रक्रिया में बहुत ही सकारात्मक मूवमेंट (Positive Movement) देखने को मिलेगा, जिससे बिजनेसमैन के चेहरे की पुरानी रौनक लौट आएगी. ध्रुव और व्याघात योग के प्रभाव से व्यावसायिक कार्यप्रणाली में आपके द्वारा किए गए प्रयासों के जल्दी ही अनुकूल और सुखद परिणाम हासिल होंगे; परंतु आर्थिक और निवेश से जुड़े मामलों में अभी और अधिक गहराई से मनन और चिंतन करने की जरूरत है, जल्दबाजी में बड़े वित्तीय फैसले न लें. आपकी समाज में बड़ा लाभ और मान-प्रतिष्ठा अर्जित करने की प्रबल संभावना रहेगी.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन विरोधियों को पछाड़ते हुए आगे बढ़ने, टारगेट पूरा करने और आधिकारिक यात्राओं से लाभ कमाने का रहेगा. मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े पर्सन समय रहते अपने तय टारगेट को सफलतापूर्वक कंप्लीट करके एक शानदार अचीवमेंट हासिल करेंगे. चंद्रमा-बुध का दृष्टि संबंध होने से वर्कप्लेस पर आप अपनी अनूठी कार्यशैली और वर्किंग स्टाइल के दम पर काम के मामले में अपने सभी विरोधियों पर पूरी तरह भारी पड़ेंगे. एंप्लॉयड पर्सन की किसी ऑफिशियल दायित्व के सिलसिले में की गई आधिकारिक यात्रा (Officially Traveling) उनके करियर और कंपनी दोनों के लिए बेहद लाभदायक साबित हो सकती है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 9वें चंद्रमा का संचरण प्रेम में रोमांच और परिवार में खुशहाली लेकर आया है. प्रेम जीवन (Love Life) में अपने लवर (प्रेमी) के साथ बैठकर शॉपिंग करने की खूबसूरत और रोमांटिक प्लानिंग बन सकती है, जिससे आपसी संबंधों में ताजगी आएगी. आप अपने व्यस्त समय में से वक्त निकालकर पारिवारिक जीवन का पूरा आनंद लेंगे और परिजनों के साथ सुकून के पल बिताएंगे. श्राद्ध पक्ष के चलते घर में पूर्वजों के स्मरण से सकारात्मक माहौल रहेगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Sports & Health)

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive Students) के लिए आज का दिन अप्रत्याशित सफलताओं का रहेगा. प्रतियोगी छात्रों को अचानक ही किसी परीक्षा, रिजल्ट या चयन प्रक्रिया से जुड़ी कोई बहुत बड़ी और अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है, जिससे उनका मनोबल सातवें आसमान पर होगा. नवम भाव में चंद्रमा के संचरण से मन शांत, आशावान और ऊर्जावान रहेगा. हालांकि, ऑफिशियल यात्राओं और भागदौड़ के चलते पैरों या पिंडलियों में हल्का दर्द और शारीरिक थकावट महसूस हो सकती है. पौष्टिक, ताजा और सुपाच्य आहार लें, पर्याप्त जल पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

शुभ रंग: क्रीम (Cream)

शुभ अंक: 4

अशुभ अंक: 9

आज का उपाय: सोमवार और श्राद्ध पक्ष के पावन अवसर पर तांबे के पात्र से भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें और शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व लाल चंदन डालकर अभिषेक करें. 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें. पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल मिले जल से तर्पण करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. किसी जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्ति को भोजन या वस्त्र का दान करें; इससे 9वें चंद्रमा के प्रभाव से भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, बैंक लोन की प्रक्रिया शीघ्र पूरी होगी, कार्यक्षेत्र में विरोधियों पर जीत हासिल होगी और प्रतियोगी छात्रों को शुभ समाचार मिलेगा.

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