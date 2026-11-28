Aaj Ka Singh Rashifal 28 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज सुबह 07:22 बजे के बाद आपकी राशि से 12वें भाव यानी द्वादश भाव (व्यय, प्रतिबंध, एकांत, आलस्य, गोपनीयता व सतर्कता स्थान) में कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं. द्वादश भाव में चंद्रमा की स्थिति के चलते आज आपको कार्यक्षेत्र और निजी जीवन में कई प्रकार के प्रतिबंधों या अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 28 November 2026)

दिनांक: 28 नवंबर 2026, शनिवार

28 नवंबर 2026, शनिवार तिथि: पूरे दिन मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि रहेगी

पूरे दिन रहेगी नक्षत्र: दोपहर 12:50 बजे तक पुनर्वसु नक्षत्र, तत्पश्चात पुष्य नक्षत्र (शनि पुष्य संयोग) रहेगा

दोपहर 12:50 बजे तक पुनर्वसु नक्षत्र, तत्पश्चात रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और शुक्ल योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और चंद्र गोचर: चंद्रमा सुबह 07:22 बजे के बाद कर्क राशि (आपकी राशि से 12वें भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा सुबह 07:22 बजे के बाद में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया व अभिजीत):

दोपहर काल: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक ( अभिजीत मुहूर्त )

दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक ( ) अपराह्न काल: दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस, पार्टनरशिप उलझन और लोकप्रियता (Business Turnover & Partnership Alert)

पार्टनरशिप बिजनेस में उलझ सकता है मामला, टर्नओवर में आ सकती है परेशानी: इस वीकेंड यदि पार्टनरशिप बिजनेस (Partnership Business) में कोई विवाद या मामला चल रहा है, तो आज वह और अधिक उलझ सकता है. बिजनेस में कुछ परेशानी हो सकती है, साथ ही टर्नओवर में गिरावट या परेशानी आपके कदम पीछे कर सकती है.

आलस्य त्याग कर बनें कर्मठ, बहस व चर्चा से रहें दूर: बिजनेसमैन एंड पॉलिटिशियन (Politicians) की लोकप्रियता और प्रसिद्धि में कुछ कमी की संभावना रहेगी, इससे बचने के लिए आपको आलस्य का त्याग करते हुए पूरी तरह कर्मठ बनना होगा. आज आप धार्मिक गतिविधियों में हिस्सा लेंगे, लेकिन किसी भी प्रकार की बहस और विवादित चर्चा से दूर रहें.

2. करियर, ऑफिस गोपनीयता और कोवर्कर का बदला स्वभाव (Career Secrecy & Workplace Shift)

सुस्ती से काम पूरा करने में होगी मुश्किल, बाहरी व्यक्ति से न उजागर करें ऑफिस की गोपनीय बात: नौकरी में आज आपके प्रयास कुछ निष्फल रह सकते हैं, और सुस्ती के कारण अपना काम समय पर पूरा करना मुश्किल होगा. किसी बाहरी व्यक्ति से मुलाकात करते समय एंप्लॉयड पर्सन (Employed Persons) ऑफिस की कोई भी गोपनीय बात या रणनीति उजागर न करें.

कोवर्कर और सीनियर के बदले स्वभाव करेंगे परेशान: ऑफिस में आज कोवर्कर एंड सीनियर के बदले हुए स्वभाव आपको मानसिक रूप से परेशान करेंगे—धैर्य रखें और अपने काम पर फोकस बनाए रखें.

3. पारिवारिक मतभेद, छात्र व स्वास्थ्य (Family Disputes, Student Health & Wellness)

परिवार में मतभेद जल्द करें दूर, वरना बड़ी हो सकती हैं समस्याएं: पारिवारिक जीवन में यदि फैमिली में किसी सदस्य से कोई मतभेद चल रहे हैं, तो आज उसे जल्द दूर करने की कोशिश करें—वरना ये छोटी समस्याएं आगे चलकर बड़ी हो सकती हैं. लव और वैवाहिक जीवन में भी शांत संवाद और धैर्य बनाए रखें.

सेहत को लेकर सतर्क रहें प्रतियोगी व सामान्य छात्र: कॉम्पिटिटिव एंड जनरल स्टूडेंट्स (Students) को आज स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ समस्या सामने आ सकती है—खानपान और दिनचर्या का ध्यान रखें.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: द्वादश भाव के चंद्रमा के प्रभाव से आलस्य, थकान या मौसमी परेशानी हो सकती है. संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: स्काई ब्लू (आसमानी)

लकी नंबर: 3

अनलकी नंबर: 7

शनिवार विशेष अचूक उपाय: आज शनिवार, मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी, शनि पुष्य नक्षत्र, शुक्ल योग और द्वादश भाव के चंद्रमा के अशुभ प्रभावों को शांत कर कार्यस्थल व परिवार में शांति पाने हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात संकटमोचन हनुमान जी और न्याय के देवता शनिदेव का विधिवत पूजन करें. हनुमान जी को सिंदूर व चमेली का तेल अर्पित कर 'हनुमान चालीसा' का पाठ करें, तथा शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का 108 बार जप करें. किसी मंदिर या जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल, गुड़, गेहूं या सरसों के तेल का दान करें. इससे अनावश्यक बाधाएं दूर होंगी, मानसिक स्फूर्ति बढ़ेगी और पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

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