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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलSingh Rashifal 27 August 2026: 7वें चंद्रमा व ग्रहण दोष से सिंह राशि वाले शॉर्टकट से बचें, शोभन योग से समय पर पूरे होंगे ऑफिस के काम

Singh Rashifal 27 August 2026: 7वें चंद्रमा व ग्रहण दोष से सिंह राशि वाले शॉर्टकट से बचें, शोभन योग से समय पर पूरे होंगे ऑफिस के काम

Singh Rashifal 27 August 2026: 7वें चंद्रमा से सिंह राशि वाले शॉर्टकट से बचें, शोभन योग से पूरे होंगे ऑफिस के काम! पढ़ें 27 अगस्त राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 27 Aug 2026 07:31 AM (IST)
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Singh Rashifal 27 August 2026:  27 अगस्त 2026, गुरुवार के दिन सुबह 09:09 बजे तक श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी, जिसके बाद पूर्णिमा तिथि (रक्षाबंधन पर्व) आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और शोभन योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा दोपहर 01:35 बजे के बाद कुंभ राशि में संचार करेंगे, जहां दोपहर 01:35 बजे के बाद चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी निर्मित होगा.

चंद्रमा आपकी राशि से 7वें भाव (सप्तम भाव यानी जीवनसाथी, साझेदारी, वैवाहिक संबंध, यात्रा व पब्लिक डीलिंग स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 7वें चंद्रमा के प्रभाव से आज जीवनसाथी के साथ किसी छोटी-मोटी बात को लेकर आपसी मतभेद या टकराव होने की आशंका बन सकती है. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया उत्तम रहेगा. वहीं सुबह 09:09 से रात्रि 09:33 तक मृत्युलोक की भद्रा रहेगी तथा दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज सिंह राशि के जातकों को धैर्य और ईमानदारी से आगे बढ़ने की आवश्यकता है. बिजनेसमैन जल्दी सफलता हासिल करने के चक्कर में किसी भी तरह का शॉर्टकट रास्ता अपनाने से पूरी तरह बचें; अन्यथा आपको बड़ा और अप्रत्याशित वित्तीय नुकसान उठाना पड़ सकता है. यदि आप व्यवसाय में किसी नए बड़े इन्वेस्टमेंट (निवेश) के बारे में विचार कर रहे हैं, तो फिलहाल कुछ समय और इंतजार करना ही बुद्धिमानी होगी, क्योंकि समय अभी पूरी तरह अनुकूल नहीं है. किसी अचानक आए आर्थिक संकट की स्थिति में बिजनेसमैन को अपने किसी करीबी या निकटतम व्यक्ति से आर्थिक सहयोग या कर्ज लेना पड़ सकता है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन राहत भरा और समय प्रबंधन में सुधार का रहेगा. शोभन योग बनने से ऑफिस का कामकाज हल्का रहेगा और आप अपने सभी जरूरी असाइनमेंट्स समय से पहले ही सफलतापूर्वक पूरे कर लेंगे, जिससे आपका पूरा दिन बहुत अच्छा बीतेगा. समय पर काम खत्म होने से आपको पुराने दोस्तों और परिवार के साथ बेहतरीन समय बिताने का मौका मिलेगा. हालांकि, एंप्लॉयड पर्सन को सलाह दी जाती है कि वे दफ्तर में सहकर्मियों (Co-workers) के साथ मामूली बातों पर तनाव या बहस न फैलने दें; शांति और विनम्रता के साथ अपना काम निपटाएं.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और प्रेम जीवन में आज खुशियां बांटने और रिश्तों को सहेजने का दिन है. ऑफिस से घर लौटते समय परिजनों के लिए कुछ न कुछ उपहार या जरूरी सामान जरूर लेकर जाएं; विशेष रूप से घर के छोटे बच्चों के लिए मिठाई, चॉकलेट या टॉफी लेकर जाएं, जिससे घर का माहौल बेहद खुशनुमा हो जाएगा. लव लाइफ में अपने पार्टनर (लवर) के साथ किसी सुखद यात्रा (Journey) पर जाने की योजना बन सकती है. दांपत्य जीवन में 7वें भाव के प्रभाव के कारण जीवनसाथी के साथ संवाद में संयम बरतें और टकराव से बचें.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन कड़ी मेहनत और एकाग्रता बढ़ाने का है. सफलता की होड़ और कड़ी प्रतिस्पर्धा में खुद को आगे बनाए रखने के लिए छात्रों को अपनी पढ़ाई में अतिरिक्त फोकस और दोगुने परिश्रम की जरूरत होगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

सप्तम भाव में चंद्रमा के संचरण से शारीरिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन पारिवारिक टकराव या आर्थिक चिंताओं के कारण दोपहर बाद मानसिक तनाव हो सकता है. बच्चों व परिवार के साथ समय बिताकर तनाव को दूर रखें. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, नियमित योग-प्राणायाम करें और हल्का व सुपाच्य भोजन लें.

शुभ रंग: ग्रीन (हरा)

शुभ अंक: 3

अशुभ अंक: 5

आज का उपाय: श्रावण पूर्णिमा और गुरुवार के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, शहद, गंगाजल व लाल चंदन मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ घृणिः सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. साथ ही भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें और दोपहर बाद बनने वाले ग्रहण दोष व 7वें चंद्रमा के अशुभ प्रभाव को शांत करने के लिए किसी जरूरतमंद को पीले फल, चने की दाल या भोजन का दान करें; इससे दांपत्य जीवन के मतभेद दूर होंगे, मन शांत रहेगा और व्यापार में वित्तीय संकट से सुरक्षा मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 27 Aug 2026 06:34 AM (IST)
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