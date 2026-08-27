Singh Rashifal 27 August 2026: 27 अगस्त 2026, गुरुवार के दिन सुबह 09:09 बजे तक श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी, जिसके बाद पूर्णिमा तिथि (रक्षाबंधन पर्व) आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और शोभन योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा दोपहर 01:35 बजे के बाद कुंभ राशि में संचार करेंगे, जहां दोपहर 01:35 बजे के बाद चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी निर्मित होगा.

चंद्रमा आपकी राशि से 7वें भाव (सप्तम भाव यानी जीवनसाथी, साझेदारी, वैवाहिक संबंध, यात्रा व पब्लिक डीलिंग स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 7वें चंद्रमा के प्रभाव से आज जीवनसाथी के साथ किसी छोटी-मोटी बात को लेकर आपसी मतभेद या टकराव होने की आशंका बन सकती है. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया उत्तम रहेगा. वहीं सुबह 09:09 से रात्रि 09:33 तक मृत्युलोक की भद्रा रहेगी तथा दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज सिंह राशि के जातकों को धैर्य और ईमानदारी से आगे बढ़ने की आवश्यकता है. बिजनेसमैन जल्दी सफलता हासिल करने के चक्कर में किसी भी तरह का शॉर्टकट रास्ता अपनाने से पूरी तरह बचें; अन्यथा आपको बड़ा और अप्रत्याशित वित्तीय नुकसान उठाना पड़ सकता है. यदि आप व्यवसाय में किसी नए बड़े इन्वेस्टमेंट (निवेश) के बारे में विचार कर रहे हैं, तो फिलहाल कुछ समय और इंतजार करना ही बुद्धिमानी होगी, क्योंकि समय अभी पूरी तरह अनुकूल नहीं है. किसी अचानक आए आर्थिक संकट की स्थिति में बिजनेसमैन को अपने किसी करीबी या निकटतम व्यक्ति से आर्थिक सहयोग या कर्ज लेना पड़ सकता है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन राहत भरा और समय प्रबंधन में सुधार का रहेगा. शोभन योग बनने से ऑफिस का कामकाज हल्का रहेगा और आप अपने सभी जरूरी असाइनमेंट्स समय से पहले ही सफलतापूर्वक पूरे कर लेंगे, जिससे आपका पूरा दिन बहुत अच्छा बीतेगा. समय पर काम खत्म होने से आपको पुराने दोस्तों और परिवार के साथ बेहतरीन समय बिताने का मौका मिलेगा. हालांकि, एंप्लॉयड पर्सन को सलाह दी जाती है कि वे दफ्तर में सहकर्मियों (Co-workers) के साथ मामूली बातों पर तनाव या बहस न फैलने दें; शांति और विनम्रता के साथ अपना काम निपटाएं.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और प्रेम जीवन में आज खुशियां बांटने और रिश्तों को सहेजने का दिन है. ऑफिस से घर लौटते समय परिजनों के लिए कुछ न कुछ उपहार या जरूरी सामान जरूर लेकर जाएं; विशेष रूप से घर के छोटे बच्चों के लिए मिठाई, चॉकलेट या टॉफी लेकर जाएं, जिससे घर का माहौल बेहद खुशनुमा हो जाएगा. लव लाइफ में अपने पार्टनर (लवर) के साथ किसी सुखद यात्रा (Journey) पर जाने की योजना बन सकती है. दांपत्य जीवन में 7वें भाव के प्रभाव के कारण जीवनसाथी के साथ संवाद में संयम बरतें और टकराव से बचें.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन कड़ी मेहनत और एकाग्रता बढ़ाने का है. सफलता की होड़ और कड़ी प्रतिस्पर्धा में खुद को आगे बनाए रखने के लिए छात्रों को अपनी पढ़ाई में अतिरिक्त फोकस और दोगुने परिश्रम की जरूरत होगी.

सप्तम भाव में चंद्रमा के संचरण से शारीरिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन पारिवारिक टकराव या आर्थिक चिंताओं के कारण दोपहर बाद मानसिक तनाव हो सकता है. बच्चों व परिवार के साथ समय बिताकर तनाव को दूर रखें. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, नियमित योग-प्राणायाम करें और हल्का व सुपाच्य भोजन लें.

शुभ रंग: ग्रीन (हरा)

शुभ अंक: 3

अशुभ अंक: 5

आज का उपाय: श्रावण पूर्णिमा और गुरुवार के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, शहद, गंगाजल व लाल चंदन मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ घृणिः सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. साथ ही भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें और दोपहर बाद बनने वाले ग्रहण दोष व 7वें चंद्रमा के अशुभ प्रभाव को शांत करने के लिए किसी जरूरतमंद को पीले फल, चने की दाल या भोजन का दान करें; इससे दांपत्य जीवन के मतभेद दूर होंगे, मन शांत रहेगा और व्यापार में वित्तीय संकट से सुरक्षा मिलेगी.

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