26 सितंबर 2026, शनिवार, श्राद्ध पक्ष (पितृ पक्ष) के प्रारंभ के पावन अवसर पर रात्रि 10:19 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रहेगी, जिसके उपरांत आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 11:32 तक पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और गण्ड योग का प्रभाव रहेगा.

आज सुबह 05:33 के बाद मीन राशि में, यानी आपकी राशि से 8वें भाव (अष्टम भाव यानी आकस्मिक रुकावटें, वाहन से चोट-चपेट, गुप्त चिंताएं, ऋण-फंडिंग व यात्रा में बाधा स्थान) में संचार करेंगे, जहां चंद्रमा-शनि की युति से बनने वाला विष दोष भी पूरे दिन प्रभावी रहेगा. बुध दोपहर 12:38 के बाद आपकी राशि से तीसरे भाव तुला राशि में गोचर करेंगे. 8वें चंद्रमा के प्रभाव से आज खुद के निजी वाहन से लंबी यात्रा करने से पूरी तरह परहेज करें; रास्ते में वाहन खराबी या अन्य अप्रत्याशित रुकावट आ सकती है. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए वित्तीय लेन-देन में सतर्कता बरतने, सरकारी काम टालने और फंडिंग की चुनौतियों का सामना करने का रहेगा. बैंक लोन या बिजनेस फंडिंग से जुड़ी कोई अप्रत्याशित नेगेटिव न्यूज (नकारात्मक समाचार) आज आपके लिए खतरे की घंटी बन सकती है; इसलिए अपने वित्तीय बैकअप को पहले से तैयार रखें. कारोबारी बड़े ट्रांजेक्शन और भुगतानों को लेकर अत्यधिक सचेत रहें; नकदी धन, जरूरी दस्तावेज और चेकबुक को बहुत संभालकर रखें, कहीं जल्दबाजी में गिरने या खोने की आशंका बन रही है. इसके अतिरिक्त, आज वीकेंड होने तथा ग्रह स्थिति प्रतिकूल होने के कारण व्यवसाय से संबंधित किसी भी प्रकार के सरकारी कार्यों को आज के लिए टाल देना ही आपके लिए बेहतर और सुरक्षित रहेगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन काल्पनिक चिंताओं पर काबू पाने, कठिन परिश्रम से योजनाएं लागू करने और ऑफिस समस्याओं को सुलझाने का रहेगा. वर्कप्लेस पर आज कई नई प्लानिंग बनेंगी और उन पर बेहतरीन तरीके से अमल भी होगा; परंतु यह गांठ बांध लें कि केवल कठिन परिश्रम से ही आपको उचित सफलता की प्राप्ति संभव होगी, शॉर्टकट से बचें. एंप्लॉयड पर्सन आज ऑफिस से जुड़ी कुछ प्रक्रियात्मक समस्याओं में उलझ सकते हैं; ऐसे में भविष्य की किसी खराब संभावना की अति-कल्पना (Overthinking) करके व्यर्थ में अपना मानसिक तनाव न बढ़ाएं. वहीं, मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन को पुरानी समस्याओं से कुछ राहत जरूर मिलेगी, लेकिन फील्ड में काम करते समय अभी भी पूरी सावधानी बरतनी होगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 8वें भाव में चंद्रमा-शनि का विष दोष और बुध का तीसरे भाव में गोचर रिश्तों में संयम रखने की मांग कर रहा है. दोपहर 12:38 के बाद बुध के तीसरे भाव तुला राशि में जाने से भाई-बहनों के साथ किसी बात को लेकर मतभेद या वैचारिक तकरार होने की आशंका बन सकती है; अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. वहीं, चंद्रमा-शनि के विष दोष के कारण प्रेम जीवन (Love Life) में किसी छोटी सी गलतफहमी को लेकर प्रेमी के साथ मनमुटाव हो सकता है. ऐसे में विवाद को बढ़ाने के बजाय अपने जीवनसाथी और पार्टनर के साथ प्यार, आदर और गहरा सद्भाव बनाए रखने का प्रयास करें.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्टूडेंट राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन अपनी शारीरिक व मानसिक सेहत को लेकर अत्यधिक सावधानी बरतने का है. खेल के मैदान पर स्पोर्ट्स पर्सन की सेहत अचानक बिगड़ सकती है और मौसमी या आकस्मिक बीमारी होने के योग बन रहे हैं; जिसके चलते आपको शारीरिक व भावनात्मक दुर्बलता और अशांति का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए आज किसी भी प्रकार का भारी वर्कआउट टालें और पर्याप्त आराम को प्राथमिकता दें.

अष्टम भाव में चंद्रमा के संचरण और विष दोष के कारण शारीरिक कमजोरी, वाहन से चोट-चपेट, रक्तचाप में उतार-चढ़ाव या पाचन की गंभीर समस्या हो सकती है. खुद वाहन चलाने से बचें और मानसिक रूप से नकारात्मक विचारों से दूर रहें. श्राद्ध पक्ष के प्रथम दिन पितरों का स्मरण कर दिनचर्या को सात्विक रखें. शनिवार के दिन सुपाच्य, हल्का और ताजा आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और स्वयं को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाए रखें.

शुभ रंग: ब्राउन (भूरा)

शुभ अंक: 8

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: शनिवार और श्राद्ध पक्ष प्रारंभ के अवसर पर पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल, जल व कुश से तर्पण करें. 8वें चंद्रमा और विष दोष के अनिष्ट प्रभाव से मुक्ति के लिए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व थोड़ा सा शहद डालकर 'ॐ नमः शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करते हुए अभिषेक करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें. किसी जरूरतमंद, कुष्ठ रोगी या दिव्यांग व्यक्ति को काले तिल, छाता, चप्पल या भोजन का दान करें; इससे फंडिंग की अड़चनें दूर होंगी, यात्रा में वाहन दुर्घटना से रक्षा होगी, ऑफिस का तनाव घटेगा और सेहत में सुधार आएगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.