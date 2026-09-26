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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का सिंह राशिफल 26 सितंबर 2026: 8वें चंद्रमा व विष दोष से यात्रा में रुकावटें, लोन-फंडिंग की नेगेटिव न्यूज से सतर्कता

आज का सिंह राशिफल 26 सितंबर 2026: 8वें चंद्रमा व विष दोष से यात्रा में रुकावटें, लोन-फंडिंग की नेगेटिव न्यूज से सतर्कता

आज का सिंह राशिफल 26 सितंबर 2026: 8वें चंद्रमा व विष दोष से यात्रा में रुकावटें, लोन-फंडिंग की नेगेटिव न्यूज से रहें सतर्क, ऑफिस में ओवरथिंकिंग से बचें! पढ़ें पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 26 Sep 2026 08:12 AM (IST)
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26 सितंबर 2026, शनिवार, श्राद्ध पक्ष (पितृ पक्ष) के प्रारंभ के पावन अवसर पर रात्रि 10:19 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रहेगी, जिसके उपरांत आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 11:32 तक पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और गण्ड योग का प्रभाव रहेगा.

आज सुबह 05:33 के बाद मीन राशि में, यानी आपकी राशि से 8वें भाव (अष्टम भाव यानी आकस्मिक रुकावटें, वाहन से चोट-चपेट, गुप्त चिंताएं, ऋण-फंडिंग व यात्रा में बाधा स्थान) में संचार करेंगे, जहां चंद्रमा-शनि की युति से बनने वाला विष दोष भी पूरे दिन प्रभावी रहेगा. बुध दोपहर 12:38 के बाद आपकी राशि से तीसरे भाव तुला राशि में गोचर करेंगे. 8वें चंद्रमा के प्रभाव से आज खुद के निजी वाहन से लंबी यात्रा करने से पूरी तरह परहेज करें; रास्ते में वाहन खराबी या अन्य अप्रत्याशित रुकावट आ सकती है. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए वित्तीय लेन-देन में सतर्कता बरतने, सरकारी काम टालने और फंडिंग की चुनौतियों का सामना करने का रहेगा. बैंक लोन या बिजनेस फंडिंग से जुड़ी कोई अप्रत्याशित नेगेटिव न्यूज (नकारात्मक समाचार) आज आपके लिए खतरे की घंटी बन सकती है; इसलिए अपने वित्तीय बैकअप को पहले से तैयार रखें. कारोबारी बड़े ट्रांजेक्शन और भुगतानों को लेकर अत्यधिक सचेत रहें; नकदी धन, जरूरी दस्तावेज और चेकबुक को बहुत संभालकर रखें, कहीं जल्दबाजी में गिरने या खोने की आशंका बन रही है. इसके अतिरिक्त, आज वीकेंड होने तथा ग्रह स्थिति प्रतिकूल होने के कारण व्यवसाय से संबंधित किसी भी प्रकार के सरकारी कार्यों को आज के लिए टाल देना ही आपके लिए बेहतर और सुरक्षित रहेगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन काल्पनिक चिंताओं पर काबू पाने, कठिन परिश्रम से योजनाएं लागू करने और ऑफिस समस्याओं को सुलझाने का रहेगा. वर्कप्लेस पर आज कई नई प्लानिंग बनेंगी और उन पर बेहतरीन तरीके से अमल भी होगा; परंतु यह गांठ बांध लें कि केवल कठिन परिश्रम से ही आपको उचित सफलता की प्राप्ति संभव होगी, शॉर्टकट से बचें. एंप्लॉयड पर्सन आज ऑफिस से जुड़ी कुछ प्रक्रियात्मक समस्याओं में उलझ सकते हैं; ऐसे में भविष्य की किसी खराब संभावना की अति-कल्पना (Overthinking) करके व्यर्थ में अपना मानसिक तनाव न बढ़ाएं. वहीं, मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन को पुरानी समस्याओं से कुछ राहत जरूर मिलेगी, लेकिन फील्ड में काम करते समय अभी भी पूरी सावधानी बरतनी होगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 8वें भाव में चंद्रमा-शनि का विष दोष और बुध का तीसरे भाव में गोचर रिश्तों में संयम रखने की मांग कर रहा है. दोपहर 12:38 के बाद बुध के तीसरे भाव तुला राशि में जाने से भाई-बहनों के साथ किसी बात को लेकर मतभेद या वैचारिक तकरार होने की आशंका बन सकती है; अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. वहीं, चंद्रमा-शनि के विष दोष के कारण प्रेम जीवन (Love Life) में किसी छोटी सी गलतफहमी को लेकर प्रेमी के साथ मनमुटाव हो सकता है. ऐसे में विवाद को बढ़ाने के बजाय अपने जीवनसाथी और पार्टनर के साथ प्यार, आदर और गहरा सद्भाव बनाए रखने का प्रयास करें.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्टूडेंट राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन अपनी शारीरिक व मानसिक सेहत को लेकर अत्यधिक सावधानी बरतने का है. खेल के मैदान पर स्पोर्ट्स पर्सन की सेहत अचानक बिगड़ सकती है और मौसमी या आकस्मिक बीमारी होने के योग बन रहे हैं; जिसके चलते आपको शारीरिक व भावनात्मक दुर्बलता और अशांति का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए आज किसी भी प्रकार का भारी वर्कआउट टालें और पर्याप्त आराम को प्राथमिकता दें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

अष्टम भाव में चंद्रमा के संचरण और विष दोष के कारण शारीरिक कमजोरी, वाहन से चोट-चपेट, रक्तचाप में उतार-चढ़ाव या पाचन की गंभीर समस्या हो सकती है. खुद वाहन चलाने से बचें और मानसिक रूप से नकारात्मक विचारों से दूर रहें. श्राद्ध पक्ष के प्रथम दिन पितरों का स्मरण कर दिनचर्या को सात्विक रखें. शनिवार के दिन सुपाच्य, हल्का और ताजा आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और स्वयं को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाए रखें.

शुभ रंग: ब्राउन (भूरा)

शुभ अंक: 8

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: शनिवार और श्राद्ध पक्ष प्रारंभ के अवसर पर पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल, जल व कुश से तर्पण करें. 8वें चंद्रमा और विष दोष के अनिष्ट प्रभाव से मुक्ति के लिए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व थोड़ा सा शहद डालकर 'ॐ नमः शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करते हुए अभिषेक करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें. किसी जरूरतमंद, कुष्ठ रोगी या दिव्यांग व्यक्ति को काले तिल, छाता, चप्पल या भोजन का दान करें; इससे फंडिंग की अड़चनें दूर होंगी, यात्रा में वाहन दुर्घटना से रक्षा होगी, ऑफिस का तनाव घटेगा और सेहत में सुधार आएगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 26 Sep 2026 08:12 AM (IST)
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