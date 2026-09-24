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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलसिंह राशिफल 24 सितंबर 2026: 7वें चंद्रमा से दांपत्य में बढ़ेगा प्यार, धृति योग से सुलझेंगी बिजनेस समस्याएं; कॉर्पोरेट क्लाइंट से बड़ा सौदा संभव

सिंह राशिफल 24 सितंबर 2026: 7वें चंद्रमा से दांपत्य में बढ़ेगा प्यार, धृति योग से सुलझेंगी बिजनेस समस्याएं; कॉर्पोरेट क्लाइंट से बड़ा सौदा संभव

सिंह राशिफल 24 सितंबर 2026: 7वें चंद्रमा से दांपत्य में बढ़ेगा प्यार, धृति योग से कॉर्पोरेट क्लाइंट से बड़ा सौदा! जोड़ों के दर्द से रखें बचाव. लकी नंबर 4, लकी रंग नेवी ब्लू.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 24 Sep 2026 03:40 AM (IST)
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Leo Horoscope Today: 24 सितंबर 2026, गुरुवार के पावन अवसर पर रात्रि 11:19 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी, उसके बाद चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी। प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 10:35 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात पूरे दिन व रात्रि शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग और धृति योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा।

चंद्रमा आज पूरे दिन कुंभ राशि में, यानी आपकी राशि से 7वें भाव (सप्तम भाव यानी जीवनसाथी, साझेदारी, दैनिक व्यापार, पब्लिक डीलिंग व सामाजिक प्रतिष्ठा स्थान) में संचार करेंगे। हालांकि, 7वें भाव में चंद्रमा-राहु की युति से ग्रहण दोष का प्रभाव भी रहेगा, इसलिए पार्टनरशिप और कार्यस्थल की आंतरिक व्यवस्था में अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी। 7वें भाव में चंद्रमा के संचरण से आज जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और आप उनके साथ प्यार भरे यादगार पल बिताएंगे। आज शुभ कार्यों के लिए दो श्रेष्ठ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया) और दूसरा शाम 05:00 से 06:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)। दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा। आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा।

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन सिंह राशि के कारोबारियों के लिए फेस्टिवल मार्केटिंग शुरू करने, बड़े सौदे हासिल करने और बकाया वसूली से आर्थिक स्थिति मजबूत करने का रहेगा।

फेस्टिवल पूर्व मार्केटिंग से लाभ: कारोबारियों के लिए समय सर्वथा उपयुक्त है। आने वाले फेस्टिवल सीजन से ठीक पहले अपनी आक्रामक मार्केटिंग, प्रचार-प्रसार और ब्रांडिंग शुरू कर दें; इससे आपका कारोबार तेजी से गति पकड़ेगा।

कॉर्पोरेट क्लाइंट से बड़ा सौदा व बकाया वसूली: अचानक ही किसी प्रतिष्ठित और बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट से आपको बड़ा व्यावसायिक सौदा (Big Deal) मिलने की पूरी संभावना बन रही है। इसके साथ ही मार्केट में अटके हुए पुराने बकाया भुगतानों (Pending Payments) की वसूली आसानी से होगी, जिससे आपकी तरलता और वित्तीय स्थिति बेहद मजबूत बनेगी।

धृति योग से समस्याओं का समाधान: धृति योग के प्रभाव से आप अपने व्यापार में अपनी त्वरित सूझबूझ और व्यावहारिक समझदारी के बल पर किसी जटिल और पुरानी समस्या का स्थायी हल निकालने में सफल रहेंगे।

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन एकाग्रता से नई उपलब्धियां पाने, अति-आत्मविश्वास से बचने और आंतरिक व्यवस्था को सुरक्षित रखने का रहेगा।

एकाग्रता से मिलेंगी उपलब्धियां: एंप्लॉयड पर्सन यदि अपने वर्तमान कार्य पर पूरी एकाग्रता बनाए रखेंगे, तो उन्हें नई आधिकारिक उपलब्धियां और पहचान हासिल होंगी। हालांकि, आज किसी भी नए काम या अपरिचित प्रोजेक्ट की शुरुआत करने से बचें; जो चल रहा है, उसी को बेहतर बनाएं।

ओवर-कॉन्फिडेंस से बनाएं दूरी: आज आप अपने काम को लेकर काफी कॉन्फिडेंट (Confident) नजर आएंगे, लेकिन ध्यान रहे कि यह आत्मविश्वास कभी भी 'ओवर-कॉन्फिडेंस' में न बदले। अति-उत्साह से दूरी बनाकर रखना ही आपके पेशेवर हित में रहेगा।

आंतरिक व्यवस्था में बाहरी दखल रोकें: वर्कस्पेस पर अधीनस्थ कर्मचारियों या सहकर्मियों को लेकर एंप्लॉयड पर्सन को कुछ उलझनों या असंतोष का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में यह सुनिश्चित करें कि ऑफिस की आंतरिक व्यवस्था और निर्णयों में किसी भी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप बिल्कुल न होने पाए।

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 7वें चंद्रमा का संचरण दांपत्य को संवारने और कमियों को भुलाकर प्यार बढ़ाने का सुंदर अवसर देगा।

दांपत्य में खुशियां व स्पेशल सरप्राइज: शादीशुदा जातक अपने गृहस्थ जीवन की छोटी-मोटी कमियों और पुरानी बातों को नजरअंदाज करने की परिपक्व कोशिश करेंगे। जीवनसाथी के चेहरे पर मुस्कान लाने और उन्हें खुश रखने के लिए आप उनके लिए कोई खास सरप्राइज या स्पेशल आयोजन कर सकते हैं, जिससे आपसी प्रेम प्रगाढ़ होगा।

शिक्षा, स्टूडेंट और स्पोर्ट्स (Education & Sports)

ट्रैक की समस्याएं दूर करेंगे खिलाड़ी: खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को साबित करने का रहेगा। खेल के मैदान व ट्रैक पर आ रही तकनीकी या शारीरिक बाधाओं को दूर करने में आपको उल्लेखनीय सफलता प्राप्त होगी, जिससे आपका मनोबल ऊंचा रहेगा।

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

सप्तम भाव में चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के प्रभाव से शारीरिक स्तर पर जोड़ों में दर्द (Joint Pain), घुटनों में तकलीफ या वात विकार परेशान कर सकता है। अत्यधिक चलने-फिरने से बचें और भारी वजन न उठाएं। दर्द से राहत के लिए गर्म सिकाई या मालिश का सहारा लें। दिनभर में पर्याप्त पानी पिएं और संतुलित, सुपाच्य भोजन ग्रहण करें।

शुभ रंग: नेवी ब्लू (Navy Blue)

शुभ अंक: 4

अशुभ अंक: 8

आज का उपाय: गुरुवार का दिन होने और 7वें भाव में चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के प्रभाव को शांत करने के लिए भगवान सूर्य नारायण को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और 'ॐ सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करें। ग्रहण दोष के निवारण हेतु शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल व थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर अभिषेक करें। किसी वृद्ध या असहाय व्यक्ति को अन्न या पीले वस्त्र का दान करें; इससे जोड़ों के दर्द में राहत मिलेगी, कॉर्पोरेट सौदे आसानी से पक्के होंगे और दांपत्य जीवन में खुशहाली बनी रहेगी।

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 24 Sep 2026 03:40 AM (IST)
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