Leo Horoscope Today: 24 सितंबर 2026, गुरुवार के पावन अवसर पर रात्रि 11:19 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी, उसके बाद चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी। प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 10:35 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात पूरे दिन व रात्रि शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग और धृति योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा।

चंद्रमा आज पूरे दिन कुंभ राशि में, यानी आपकी राशि से 7वें भाव (सप्तम भाव यानी जीवनसाथी, साझेदारी, दैनिक व्यापार, पब्लिक डीलिंग व सामाजिक प्रतिष्ठा स्थान) में संचार करेंगे। हालांकि, 7वें भाव में चंद्रमा-राहु की युति से ग्रहण दोष का प्रभाव भी रहेगा, इसलिए पार्टनरशिप और कार्यस्थल की आंतरिक व्यवस्था में अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी। 7वें भाव में चंद्रमा के संचरण से आज जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और आप उनके साथ प्यार भरे यादगार पल बिताएंगे। आज शुभ कार्यों के लिए दो श्रेष्ठ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया) और दूसरा शाम 05:00 से 06:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)। दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा। आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा।

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन सिंह राशि के कारोबारियों के लिए फेस्टिवल मार्केटिंग शुरू करने, बड़े सौदे हासिल करने और बकाया वसूली से आर्थिक स्थिति मजबूत करने का रहेगा।

फेस्टिवल पूर्व मार्केटिंग से लाभ: कारोबारियों के लिए समय सर्वथा उपयुक्त है। आने वाले फेस्टिवल सीजन से ठीक पहले अपनी आक्रामक मार्केटिंग, प्रचार-प्रसार और ब्रांडिंग शुरू कर दें; इससे आपका कारोबार तेजी से गति पकड़ेगा।

कॉर्पोरेट क्लाइंट से बड़ा सौदा व बकाया वसूली: अचानक ही किसी प्रतिष्ठित और बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट से आपको बड़ा व्यावसायिक सौदा (Big Deal) मिलने की पूरी संभावना बन रही है। इसके साथ ही मार्केट में अटके हुए पुराने बकाया भुगतानों (Pending Payments) की वसूली आसानी से होगी, जिससे आपकी तरलता और वित्तीय स्थिति बेहद मजबूत बनेगी।

धृति योग से समस्याओं का समाधान: धृति योग के प्रभाव से आप अपने व्यापार में अपनी त्वरित सूझबूझ और व्यावहारिक समझदारी के बल पर किसी जटिल और पुरानी समस्या का स्थायी हल निकालने में सफल रहेंगे।

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन एकाग्रता से नई उपलब्धियां पाने, अति-आत्मविश्वास से बचने और आंतरिक व्यवस्था को सुरक्षित रखने का रहेगा।

एकाग्रता से मिलेंगी उपलब्धियां: एंप्लॉयड पर्सन यदि अपने वर्तमान कार्य पर पूरी एकाग्रता बनाए रखेंगे, तो उन्हें नई आधिकारिक उपलब्धियां और पहचान हासिल होंगी। हालांकि, आज किसी भी नए काम या अपरिचित प्रोजेक्ट की शुरुआत करने से बचें; जो चल रहा है, उसी को बेहतर बनाएं।

ओवर-कॉन्फिडेंस से बनाएं दूरी: आज आप अपने काम को लेकर काफी कॉन्फिडेंट (Confident) नजर आएंगे, लेकिन ध्यान रहे कि यह आत्मविश्वास कभी भी 'ओवर-कॉन्फिडेंस' में न बदले। अति-उत्साह से दूरी बनाकर रखना ही आपके पेशेवर हित में रहेगा।

आंतरिक व्यवस्था में बाहरी दखल रोकें: वर्कस्पेस पर अधीनस्थ कर्मचारियों या सहकर्मियों को लेकर एंप्लॉयड पर्सन को कुछ उलझनों या असंतोष का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में यह सुनिश्चित करें कि ऑफिस की आंतरिक व्यवस्था और निर्णयों में किसी भी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप बिल्कुल न होने पाए।

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 7वें चंद्रमा का संचरण दांपत्य को संवारने और कमियों को भुलाकर प्यार बढ़ाने का सुंदर अवसर देगा।

दांपत्य में खुशियां व स्पेशल सरप्राइज: शादीशुदा जातक अपने गृहस्थ जीवन की छोटी-मोटी कमियों और पुरानी बातों को नजरअंदाज करने की परिपक्व कोशिश करेंगे। जीवनसाथी के चेहरे पर मुस्कान लाने और उन्हें खुश रखने के लिए आप उनके लिए कोई खास सरप्राइज या स्पेशल आयोजन कर सकते हैं, जिससे आपसी प्रेम प्रगाढ़ होगा।

शिक्षा, स्टूडेंट और स्पोर्ट्स (Education & Sports)

ट्रैक की समस्याएं दूर करेंगे खिलाड़ी: खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को साबित करने का रहेगा। खेल के मैदान व ट्रैक पर आ रही तकनीकी या शारीरिक बाधाओं को दूर करने में आपको उल्लेखनीय सफलता प्राप्त होगी, जिससे आपका मनोबल ऊंचा रहेगा।

सप्तम भाव में चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के प्रभाव से शारीरिक स्तर पर जोड़ों में दर्द (Joint Pain), घुटनों में तकलीफ या वात विकार परेशान कर सकता है। अत्यधिक चलने-फिरने से बचें और भारी वजन न उठाएं। दर्द से राहत के लिए गर्म सिकाई या मालिश का सहारा लें। दिनभर में पर्याप्त पानी पिएं और संतुलित, सुपाच्य भोजन ग्रहण करें।

शुभ रंग: नेवी ब्लू (Navy Blue)

शुभ अंक: 4

अशुभ अंक: 8

आज का उपाय: गुरुवार का दिन होने और 7वें भाव में चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के प्रभाव को शांत करने के लिए भगवान सूर्य नारायण को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और 'ॐ सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करें। ग्रहण दोष के निवारण हेतु शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल व थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर अभिषेक करें। किसी वृद्ध या असहाय व्यक्ति को अन्न या पीले वस्त्र का दान करें; इससे जोड़ों के दर्द में राहत मिलेगी, कॉर्पोरेट सौदे आसानी से पक्के होंगे और दांपत्य जीवन में खुशहाली बनी रहेगी।

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