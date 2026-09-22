Leo Horoscope Today: 22 सितंबर 2026, मंगलवार, श्री जलझूलनी (परिवर्तिनी) एकादशी के पावन पर्व पर रात्रि 09:44 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी, उसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 07:07 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद पूरे दिन व रात्रि श्रवण नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग और अतिगण्ड योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन मकर राशि में, यानी आपकी राशि से 6वें भाव (षष्ठ भाव यानी शत्रु विजय, रोग मुक्ति, प्रतिस्पर्धा, ऋण मुक्ति, कार्यक्षमता व सहयोग स्थान) में संचार करेंगे. 6वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आपके भीतर विरोधियों और शत्रुओं को परास्त करने की असाधारण क्षमता और साहस का संचार होगा. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन सिंह राशि के कारोबारियों के लिए त्वरित निर्णय लेने, बड़ा सौदा हाथ लगने और बाजार में साख स्थापित करने का रहेगा.

बड़ी डील का ऑफर व बड़ा फायदा: व्यापारियों को यदि आज कहीं से किसी बड़ी व्यापारिक डील का प्रस्ताव या ऑफर मिल रहा है, तो उसे स्वीकार करने और पूरा करने में तनिक भी देरी न करें; त्वरित फैसले से आपको बहुत बड़ा आर्थिक लाभ हासिल हो सकता है.

अतिगण्ड योग से अचानक बड़ा सौदा: अतिगण्ड योग के बनने से अचानक कोई बहुत बड़ा सौदा (Big Deal) आपके पक्ष में फाइनल हो सकता है, जिससे आप में से कई जातकों को पेशेवर स्तर पर तगड़ा वित्तीय लाभ कमाने का अवसर मिलेगा.

नई व्यापारिक रणनीति की तारीफ: नए कारोबारियों (New Businessmen) की अनूठी बिजनेस स्ट्रेटजी को देखकर बाजार के अनुभवी लोग और ग्राहक खुलकर आपकी कार्यशैली की प्रशंसा करेंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाएगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन योग्यता अनुसार फल पाने, हर स्तर पर सहयोग मिलने और ट्रांसफर या नई जिम्मेदारी की खुशखबरी का रहेगा.

योग्यता के अनुरूप परिणाम: नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अपनी वास्तविक क्षमता और योग्यता के अनुरूप बेहतरीन व उचित परिणाम हासिल होंगे, जिससे मन में संतोष रहेगा.

सभी का चौतरफा सहयोग: एंप्लॉयड पर्सन को ऑफिस में किसी जटिल या जरूरी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सीनियर्स, जूनियर्स, को-वर्कर्स और बॉस—यानी सभी का भरपूर सहयोग व समर्थन प्राप्त होगा.

ट्रांसफर और नई जिम्मेदारी की अच्छी खबर: नौकरीपेशा लोगों को मनचाहे स्थान पर ट्रांसफर (Transfer) होने या किसी नई और प्रतिष्ठित पद-जिम्मेदारी से जुड़ी कोई बहुप्रतीक्षित अच्छी खबर मिलने की प्रबल संभावना बन रही है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 6वें चंद्रमा का गोचर घर में आनंद, भावनात्मक निकटता और प्रेम संबंधों में मधुरता लेकर आया है.

पारिवारिक आनंद व गहरा दांपत्य: आज आप अपने घर-परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर उनकी संगति का पूरा आनंद लेंगे. जीवनसाथी के साथ आपका भावनात्मक रिश्ता पहले से कहीं अधिक गहरा और मजबूत होगा, जिससे दोनों के बीच परस्पर विश्वास बढ़ेगा.

प्रेम जीवन में सामंजस्य: लव लाइफ में आज का दिन बेहद सामंजस्यपूर्ण, सुखद और खुशहाल बीतेगा; पार्टनर के साथ आपसी समझ बेहतरीन रहेगी और आप यादगार पल साझा करेंगे.

शिक्षा, स्टूडेंट और स्पोर्ट्स (Education & Sports)

स्पोर्ट्स पर्सन को पुरानी चोट से राहत: स्वास्थ्य और फिटनेस के मामले में खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ और राहत भरा रहेगा; लंबे समय से परेशान कर रही किसी पुरानी चोट, मोच या दर्द से आज आपको उल्लेखनीय आराम मिलेगा, जिससे खेल के मैदान पर आपकी ऊर्जा दोबारा लौट आएगी.

विद्यार्थियों के लिए प्रतिस्पर्धी बढ़त: षष्ठ भाव में चंद्रमा होने से प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे छात्रों में प्रतिद्वंद्वियों से आगे निकलने का जज्बा मजबूत रहेगा.

छठे भाव में चंद्रमा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे पुरानी व्याधियों से राहत मिलती है. खिलाड़ियों और आम जातकों को शारीरिक दर्द से मुक्ति मिलेगी. हालांकि, मौसमी बदलाव को देखते हुए संतुलित खान-पान बनाए रखें और नियमित वॉक या हल्का व्यायाम जारी रखें. जलझूलनी एकादशी के पावन दिन सात्विक आहार लें और मन की ऊर्जा को केंद्रित रखें.

शुभ रंग: ऑरेंज (नारंगी)

शुभ अंक: 7

अशुभ अंक: 5

आज का उपाय: मंगलवार व जलझूलनी एकादशी के पावन पर्व पर सुबह तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन, रोली और गुड़ डालकर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें. 6वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव और शत्रु विजय के लिए हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर अर्पित करें और श्री आदित्य हृदय स्तोत्र या सुंदरकांड का पाठ करें. किसी जरूरतमंद को गुड़, तांबे के बर्तन या लाल फल का दान करें; इससे शत्रुओं की हर चाल निष्फल होगी, बड़ा व्यापारिक सौदा पक्का होगा और कार्यक्षेत्र में पदोन्नति व ट्रांसफर के मार्ग प्रशस्त होंगे.

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