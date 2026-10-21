Singh Rashifal: 21 अक्टूबर 2026, बुधवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि दोपहर 02:12 बजे तक रहेगी, तत्पश्चात पापांकुशा एकादशी तिथि प्रारंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज शाम 07:48 बजे तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद शतभिषा नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और गण्ड योग का साथ मिलेगा.

चंद्रमा आज सुबह 07:00 बजे कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे सुबह 07:00 बजे के बाद कुंभ राशि में चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी प्रभावी रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से 7वें भाव यानी सप्तम भाव विवाह, साझेदारी, दैनिक व्यवसाय, संबंधों से भावनात्मक संतुष्टि, लोन अप्रूवल व सामाजिक प्रभाव स्थान) में संचरण करेंगे. सातवें भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज दांपत्य जीवन, विवाह और आत्मीय संबंधों से आपको गहरी भावनात्मक संतुष्टि और आंतरिक प्रसन्नता प्राप्त होगी; जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बहुत मजबूत रहेगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन सिंह राशि के कारोबारियों के लिए बैंक से लोन अप्रूवल मिलने से राहत पाने, चतुराई से समस्याओं का समाधान करने और स्वयं के लिए समय निकालने का रहेगा.

बैंक लोन अप्रूवल से वित्तीय स्थिति में मिलेगी बड़ी राहत: यदि आपने व्यापार के विस्तार या वर्किंग कैपिटल के लिए बैंक में लोन की अर्जी लगा रखी थी, तो आज बैंक से लोन अप्रूवल (Loan Approval) मिलने के प्रबल योग हैं; इस वित्तीय संबल से आपकी लिक्विडिटी की समस्या हल होगी और व्यापार को भारी राहत मिलेगी.

चतुराई और व्यवहार कुशलता से सुलझेंगी व्यावसायिक उलझनें: बिज़नेस में यदि कोई पुरानी जटिल समस्या, क्लाइंट विवाद या तकनीकी रुकावट आ रही थी, तो आज आप अपनी तीक्ष्ण चतुराई और बेहतरीन व्यवहार कुशलता के दम पर उसका सटीक हल निकालने में पूरी तरह सक्षम रहेंगे.

दैनिक व्यस्तता से हटकर स्वयं को देंगे समय: रोजमर्रा की बेहद भागदौड़ भरी और व्यस्ततम दिनचर्या से थोड़ा अवकाश लेकर आप अपने व्यक्तिगत आत्ममंथन, प्राथमिकताओं और स्वयं की खुशियों के लिए समय व्यतीत करेंगे, जिससे कार्यक्षमता में नई ऊर्जा आएगी.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन उपेक्षा के बाद बड़ी जिम्मेदारी मिलने, एक्स्ट्रा हार्ड वर्क से खुद को साबित करने और अपनी बुद्धि से सबको मुरीद बनाने का रहेगा.

इग्नोर किए जाने के बाद मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी: ऑफिस में यदि पिछले कुछ समय से प्रबंधन द्वारा आपको नजरअंदाज या इग्नोर किया जा रहा था, तो अब अचानक आपको कोई बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी (Big Responsibility) सौंपी जा सकती है; हालांकि इसे सफलतापूर्वक साबित करने के लिए आपको एक्स्ट्रा हार्ड वर्क (कठिन परिश्रम) करना पड़ेगा.

रुचिपूर्ण कार्य करने से मिलेगा मानसिक सुकून: वर्कप्लेस पर अपनी रुचि, पसंद और रचनात्मकता के अनुसार काम मिलने से आपको गहरा मानसिक सुकून और कार्यसंतोष महसूस होगा.

बुद्धि और व्यवहार कुशलता से सबको बनाएंगे अपना मुरीद: कार्यक्षेत्र में काम के सिलसिले में आप अपनी कुशाग्र बुद्धि का पूरा इस्तेमाल करेंगे; आपकी शिष्टता, वाणी और व्यावहारिक कुशलता को देखकर सहकर्मी और उच्चाधिकारी सभी आपके मुरीद हो जाएंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से सप्तम चंद्रमा परिवार में छिटपुट दिक्कतों के बावजूद गृहस्थ जीवन में अपार खुशहाली लाने का संकेत दे रहा है.

पारिवारिक समस्याओं के बीच शादीशुदा जीवन रहेगा खुशनुमा: घर-परिवार में कुछ जमीनी या घरेलू समस्याएं जरूर उपस्थित रह सकती हैं; परंतु इसके बावजूद शादीशुदा लोगों का दांपत्य और गृहस्थ जीवन पूरी तरह खुशनुमा, प्रेमपूर्ण और सामंजस्य से भरा रहेगा.

विवाह और संबंधों से मिलेगी आंतरिक संतुष्टि: लव पार्टनर और जीवनसाथी के साथ आज आपका भावनात्मक जुड़ाव बहुत गहरा रहेगा; एक-दूसरे के सुख-दुख साझा करने से मन का बोझ हल्का होगा और संबंधों में मधुरता बढ़ेगी.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन व्यर्थ की बहस से दूर रहकर केवल अपनी प्रैक्टिस पर फोकस करने का है. खेल जगत से जुड़े जातकों को अपने मैदान या फील्ड पर किसी भी साथी खिलाड़ी, रेफरी या प्रतिद्वंद्वी के साथ बहसबाजी से पूरी तरह दूरी बनाए रखनी होगी; आज आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी कड़ी प्रैक्टिस (Practice Focus) पर ही पूरा ध्यान केंद्रित रखना है, यही अनुशासन आपको मेडल दिलाएगा. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 7वें भाव के चंद्रमा के प्रभाव से आपका शारीरिक स्वास्थ्य आम तौर पर सुदृढ़ और तरोताजा रहेगा. हालांकि, सुबह 7 बजे के बाद प्रभावी चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के कारण परिवार की चिंताओं से हल्का सिरदर्द या मानसिक भारीपन हो सकता है. पौष्टिक सात्विक आहार लें, पर्याप्त जल का सेवन करें और दिनचर्या में थोड़ा समय ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: नेवी ब्लू (गहरा नीला)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: बुधवार के पावन दिन तथा चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के शमन हेतु भगवान श्री गणेश जी और देवाधिदेव महादेव की विधिवत आराधना करें. सुबह या शाम के शुभ चौघड़िए में भगवान गणेश जी को दूर्वा की 21 गांठें और मोदक या बूंदी का भोग लगाएं तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' का 108 बार जप करें.

इसके साथ ही शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल और सफेद चंदन अर्पित करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' व राहु के बीज मंत्र 'ॐ भ्रां भ्रीं भ्रौं सः राहवे नमः' का जप करें. आज के दिन किसी जरूरतमंद को काले तिल या सफेद अन्न का दान करें और गाय को हरा चारा खिलाएं. इससे सप्तम भाव के चंद्रमा से संबंधों में भावनात्मक संतुष्टि मिलेगी, ग्रहण दोष की पारिवारिक चिंताएं दूर होंगी, बैंक लोन की अड़चनें समाप्त होकर आर्थिक राहत मिलेगी, कार्यक्षेत्र में मिली बड़ी जिम्मेदारी सफल होगी और गृहस्थ जीवन में खुशहाली बनी रहेगी.

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