Singh Rashifal: 20 अक्टूबर 2026, मंगलवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि दोपहर 12:51 बजे तक रहेगी, तत्पश्चात विजयादशमी तिथि (दशहरा महापर्व / अधर्म पर धर्म की शाश्वत विजय) प्रारंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज शाम 06:02 बजे तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और शूल योग का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन मकर राशि में (आपकी राशि से 6वें भाव यानी षष्ठ भाव शत्रु, रोग, ऋण, प्रतिस्पर्धा, फेस्टिव डिमांड, पुरानी संपत्ति की वापसी व अनुशासन स्थान) में संचरण करेंगे. छठे भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण आज आपके स्वभाव में अनायास ही कठोरता, चिड़चिड़ापन और कार्यों में आलस्य (Laziness) हावी हो सकता है; इसलिए स्वभाव की तल्खी पर लगाम लगाएं और सुस्ती त्यागकर पूरी तरह सक्रिय रहें. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन सिंह राशि के कारोबारियों के लिए फेस्टिव डिमांड का भरपूर लाभ उठाने, कड़े कॉम्पिटिशन से पार पाने और लोन चुकाने की ठोस योजना बनाने का रहेगा.

फेस्टिवल सीजन की डिमांड से उठाएंगे बड़ा फायदा: त्योहारी सीजन (Festive Season) में बाजार की बढ़ती मांग और ग्राहकों के भारी रुझान का आप अपनी सटीक व्यापारिक रणनीति के बल पर भरपूर फायदा उठाने में सफल रहेंगे; बिक्री में तेज उछाल देखने को मिलेगा.

अच्छे नतीजों के साथ कड़े कॉम्पिटिशन का सामना: व्यापार में आपको सकारात्मक और अच्छे नतीजे तो प्राप्त होंगे, लेकिन इसके साथ ही बाजार में प्रतिद्वंद्वियों की तरफ से कुछ क्षेत्रों में तीखे कॉम्पिटिशन (कड़े मुकाबले) का सामना भी करना पड़ेगा; अपनी गुणवत्ता और सर्विस को ही अपनी ढाल बनाएं.

लोन चुकाने की तैयारी में जुटेंगे कारोबारी: यदि आपने व्यापार के विस्तार या व्यक्तिगत जरूरतों के लिए कोई बिज़नेस या पर्सनल लोन ले रखा है, तो आज आप उसकी बकाया राशि या किस्तों को समय से पहले चुकाने की ठोस तैयारी और वित्तीय व्यवस्था करते नजर आएंगे.

करियर, जॉब और राजनीति (Career, Job & Politics)

नौकरीपेशा जातकों, सेल्स प्रोफेशनल्स और राजनेताओं के लिए आज का दिन संपर्कों से टारगेट पूरे करने, बड़ी कंपनी का सहयोग पाने और फिजूल के काम छोड़कर भविष्य संवारने का रहेगा.

सेल्स डिपार्टमेंट वाले पुराने संपर्कों से हल करें टारगेट: सेल्स व मार्केटिंग विभाग में कार्यरत नौकरीपेशा लोग आज अपने मासिक व त्योहारी टारगेट्स को लेकर थोड़े मानसिक तनाव या परेशानी में आ सकते हैं; परेशान होने के बजाय अपने पुराने संपर्कों, क्लाइंट्स और परिचितों से फोन पर बात करें, आपकी बात बन जाएगी और टारगेट पूरे होने की प्रबल संभावना बनेगी.

शूल योग से बड़ी कंपनी का मिलेगा मजबूत साथ: शूल योग के प्रभाव के बावजूद सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले जातकों को किसी बहुत बड़ी राष्ट्रीय या बहुराष्ट्रीय कंपनी (Corporate Giant) का आधिकारिक सहयोग और समर्थन प्राप्त हो सकता है, जिससे आपका रसूख काफी बढ़ जाएगा.

फालतू काम छोड़ें, करियर व फ्यूचर पर दें ध्यान: कामकाजी लोग (Employed Persons) कार्यस्थल पर इधर-उधर की निरर्थक बातों, गपशप और फालतू के प्रपंचों को छोड़कर केवल अपने काम और सुनहरे भविष्य (Career Future) को संवारने में अपनी ऊर्जा लगाएं.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से षष्ठ चंद्रमा पुरानी प्रॉपर्टी वापस खरीदने में सफलता और दांपत्य जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का सुंदर योग बना रहा है.

फैमिली की मदद से वापस खरीदेंगे पुरानी प्रॉपर्टी: घर-परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के आर्थिक सहयोग और एकजुटता के दम पर आप अपनी किसी बेची हुई पुरानी जमीन, मकान या पुश्तैनी प्रॉपर्टी (Old Property) को दोबारा वापस खरीदने में पूरी तरह कामयाब होंगे; घर में उत्सव जैसा माहौल बनेगा.

लव व मैरिड लाइफ में लाएं सकारात्मक परिवर्तन: लव लाइफ और वैवाहिक जीवन (Married Life) में एकरसता को तोड़ने के लिए अपनी दिनचर्या, बातचीत के तौर-तरीकों और व्यवहार में कुछ नए व सुखद बदलाव (Positive Changes) लाना आपके रिश्ते के लिए अत्यधिक फायदेमंद और मिठास भरा साबित होगा.

विजयादशमी पर घर में सौहार्द: दशहरे के पावन महापर्व पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का पूजन करें; इससे पारिवारिक रिश्ते अटूट और सुरक्षित रहेंगे.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन अभ्यास के दौरान शारीरिक चोट से सतर्क रहने का है. स्पोर्ट्स पर्सन को खेल या प्रैक्टिस के समय मांसपेशियों में अचानक खिंचाव (Muscle Strain) या मोच की समस्या परेशान कर सकती है; इसलिए बिना प्रॉपर वार्म-अप के भारी कसरत या जोखिम भरा अभ्यास करने से पूरी तरह बचें. विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन कड़ी चेतावनी लेकर आया है; छात्र-छात्राएं आवारागर्दी, सोशल मीडिया के फालतू प्रपंचों और प्रेम-प्रसंग (Love Affair) के भटकाव भरे चक्कर में पड़कर अपना बहुमूल्य समय और सुनहरा करियर बर्बाद कर सकते हैं; तुरंत संभलें और अपनी पूरी ऊर्जा पढ़ाई पर केंद्रित करें. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 6th हाउस के चंद्रमा के प्रभाव से जोड़ों में जकड़न, मांसपेशियों में दर्द और आलस्य की समस्या हो सकती है. पौष्टिक सात्विक आहार लें, भरपूर जल का सेवन करें और दिनचर्या में थोड़ा समय ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: ब्राउन (भूरा)

शुभ अंक: 8

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: मंगलवार और विजयादशमी (दशहरा महापर्व) के पावन अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, वीर हनुमान जी और अपराजिता देवी की विधिवत षोडशोपचार पूजा-अर्चना करें. आज के दिन शमी वृक्ष (शमी पत्र) का पूजन अवश्य करें और 'शमी शमयते पापं शमी लोहितकण्टका. धारिण्यर्जुनबाणानां रामस्य प्रियवादिनी॥' मंत्र का उच्चारण करते हुए शमी पत्र भगवान श्री राम व हनुमान जी को अर्पित करें. मंगलवार होने के कारण हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को चमेली का तेल, सिंदूर और लाल लंगोट अर्पित करें तथा 'बजरंग बाण' और 'हनुमान चालीसा' का 7 बार पाठ करें.

साथ ही आज के दिन घर के बड़ों का आशीर्वाद लेकर किसी जरूरतमंद को गुड़-चने का दान करें. इससे छठे भाव के चंद्रमा से उपजा आलस्य और कठोरता दूर होगी, ऋण का बोझ उतरेगा, फेस्टिवल सीजन में व्यापार खूब चमकेगा, सेल्स के टारगेट पूरे होंगे और पुरानी प्रॉपर्टी हासिल करने में सफलता मिलेगी.

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