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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का सिंह राशिफल 2 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से जनता से जुड़े कार्यों में लाभ, विदेशी कंपनियों से बड़े ऑफर, संतान से गुड न्यूज

आज का सिंह राशिफल 2 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से जनता से जुड़े कार्यों में लाभ, विदेशी कंपनियों से बड़े ऑफर, संतान से गुड न्यूज

आज का सिंह राशिफल 2 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से जनता से जुड़े कार्यों में लाभ, विदेशी कंपनियों से बड़े ऑफर, संतान से गुड न्यूज! पढ़ें करियर, जॉब व पारिवारिक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 02 Oct 2026 03:40 AM (IST)
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Singh Rashifal Today: 2 अक्टूबर 2026, शुक्रवार (महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती) के दिन सुबह 10:16 तक आश्विन कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि रहेगी, जिसके उपरांत सप्तमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज संपूर्ण दिन मृगशिरा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग और पारिजात योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज दोपहर 03:40 तक वृषभ राशि में, यानी आपकी राशि से 10वें भाव (दशम भाव यानी कर्म, कार्यक्षेत्र, आजीविका, सामाजिक दायरा, जनता से जुड़ाव व कॉरपोरेट प्रतिष्ठा स्थान) में रहेंगे, जिसके बाद वे मिथुन राशि (11वें भाव) में संचरण करेंगे. 10वें भाव में चंद्रमा के संचरण से राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सेवा और सीधे जनता व ग्राहकों से जुड़े कार्यों में आपको जबरदस्त लाभ और जनसमर्थन मिलने के प्रबल योग बनेंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दो समय श्रेष्ठ हैं, सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन सिंह राशि के कारोबारियों के लिए सिद्धि योग के लाभ, मीडिया सेक्टर में ग्रोथ और कॉरपोरेट लर्निंग का रहेगा.

सिद्धि योग से रुके वित्तीय कार्य पूरे: शुभ सिद्धि योग के बनने से फाइनेंस और धन से जुड़े जो कार्य काफी समय से अटके या रुके हुए थे, उनके आज सफलतापूर्वक संपन्न होने की प्रबल व उचित संभावना बनेगी.

मीडिया व टेलीकम्युनिकेशन में मुनाफा: मीडिया, जनसंचार और टेलीकम्युनिकेशन से जुड़े बिजनेसमैन आज बाजार से बेहतरीन आर्थिक मुनाफा कमाने की मजबूत स्थिति में रहेंगे; साथ ही वे इस माध्यम से अपने व्यावसायिक नेटवर्क का दायरा भी काफी बड़ा करेंगे.

न्यू बिजनेसमैन के लिए कॉरपोरेट सीख: नए कारोबारियों (New Businessmen) को आज किसी महत्वपूर्ण कॉरपोरेट मीटिंग के दौरान इंडस्ट्री के वरिष्ठ व अनुभवी लोगों से बिजनेस की बारीकियों से जुड़ा कुछ नया और बहुमूल्य सीखने को मिलेगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्य संतुलन, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स को नया प्रोजेक्ट और निर्विघ्न काम निपटाने का रहेगा.

जॉब में बैलेंस व तनावमुक्ति: भले ही 10वें चंद्रमा से कुछ चुनौतियां दिखें, किंतु एंप्लॉयड पर्सन अपने कार्यक्षेत्र में काम और समय के बीच इतना शानदार बैलेंस बनाकर रखेंगे कि वे पूरी तरह टेंशन फ्री (तनावमुक्त) रहते हुए अपने दायित्व निभाएंगे.

सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स को नया प्रोजेक्ट: सॉफ्टवेयर और आईटी कंपनियों में काम करने वाले लोगों को आज कोई बड़ा व महत्वपूर्ण नया प्रोजेक्ट मिल सकता है; इसमें वे अपनी तकनीकी उत्कृष्टता और प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन कर सकेंगे, जिससे भविष्य में उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी.

निर्विघ्न पूरे होंगे काम: ऑफिस में योजनाबद्ध तरीके से काम करने के कारण आपके लगभग सभी दैनिक कार्य बिना किसी बड़े विघ्न या रुकावट के आसानी से पूरे होते चले जाएंगे.

राजनीति व समाज सेवा में सम्मान: राजनीति और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को कोई बड़ी नई जिम्मेदारी, व्यापक पब्लिक सपोर्ट (जनसमर्थन) और उच्च सामाजिक सम्मान प्राप्त हो सकता है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से 10वें चंद्रमा का संचरण शुभ समाचार और रिश्तेदारों के आगमन की रौनक लेकर आया है.

पारिवारिक उपलब्धि का शुभ समाचार: परिवार के किसी सदस्य की विशेष उपलब्धि, सफलता या तरक्की से संबंधित कोई अत्यंत शुभ समाचार प्राप्त होगा, जिससे सभी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा.

रिश्तेदारों के आने से चहल-पहल: घर में कुछ खास और आत्मीय रिश्तेदारों के अचानक आगमन से पूरे माहौल में चहल-पहल, आवभगत और व्यस्तता बनी रहेगी.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को दोबारा जगाने का है. आप अपने भीतर पुनः एक नई ऊर्जा, प्रेरणा और ताजगी का प्रबल संचार महसूस करेंगे, जिससे अपनी पढ़ाई, खेल और कला के अभ्यास में नई गति लाएंगे. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, दशम भाव के चंद्रमा के कारण कार्यक्षेत्र की व्यस्तता और मेहमानों की आवभगत के चलते शाम को पैरों में थकान, पिंडलियों में खिंचाव या हल्का सिरदर्द हो सकता है. खान-पान में सात्विकता बनाए रखें, खुद को डिहाइड्रेशन से बचाएं और रात्रि को भरपूर नींद लें.

शुभ रंग: गोल्डन (सुनहरा)

शुभ अंक: 8

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: गुरुवार और आश्विन कृष्ण पक्ष के पावन अवसर पर भगवान श्री लक्ष्मीनारायण जी का ध्यान करते हुए केले के वृक्ष की जड़ में जल, हल्दी, चना दाल व गुड़ अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं. इसके साथ ही शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व पीले पुष्प अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें. पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को पीले फल, चने की दाल या भोजन दान करें; इससे 10वें चंद्रमा से जॉब की दिक्कतें समाप्त होंगी, सिद्धि योग से अटका पैसा मिलेगा, सॉफ्टवेयर व मीडिया सेक्टर में उन्नति होगी और घर में खुशहाली बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 02 Oct 2026 03:40 AM (IST)
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