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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का सिंह राशिफल 19 सितंबर 2026: 5वें चंद्रमा से संतान सुख, आयुष्मान योग से अटकी उधारी होगी वसूल, जॉब में उन्नति के पक्के संकेत

आज का सिंह राशिफल 19 सितंबर 2026: 5वें चंद्रमा से संतान सुख, आयुष्मान योग से अटकी उधारी होगी वसूल, जॉब में उन्नति के पक्के संकेत

आज का सिंह राशिफल 19 सितंबर 2026: 5वें चंद्रमा से संतान सुख, आयुष्मान योग से अटकी उधारी होगी वसूल, जॉब में उन्नति के पक्के योग! पढ़ें पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 19 Sep 2026 06:50 AM (IST)
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Singh Rashifal 19 September 2026: 19 सितंबर 2026, शनिवार, श्री राधाष्टमी के पावन पर्व पर दोपहर 03:28 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी, उसके बाद नवमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज पूरे दिन मूला नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग और आयुष्मान योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन धनु राशि में, यानी आपकी राशि से 5वें भाव (पंचम भाव यानी संतान सुख, बुद्धि, नई रणनीतियां, रचनात्मकता, बौद्धिक लाभ व पारिवारिक आनंद स्थान) में संचार करेंगे. 5वें चंद्रमा के पावन प्रभाव से आज माता-पिता को अपनी संतान की ओर से असीम सुख, संतोष और गर्व की अनुभूति होगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए फंसी हुई उधारी की वापसी, नई रणनीतियों के सफल क्रियान्वयन और भविष्य के विस्तार का रहेगा. आयुष्मान योग के शुभ प्रभाव से बाजार में लंबे समय से अटके या उधारी में फंसे हुए धन को प्राप्त करने में जो दिक्कतें आ रही थीं, वे अब दूर होंगी और कोई अच्छी-खासी नकद रकम आपके हाथ लग सकती है. वर्तमान में आपका कारोबार भले ही सामान्य गति से चल रहा हो, किंतु भविष्य में आपके व्यापार में जबर्दस्त बढ़ोतरी और विस्तार होने की पूरी-पूरी संभावना बनी हुई है. आज आपके द्वारा बनाई गई कोई नई और अनूठी व्यापारिक रणनीति कारोबार में जबरदस्त तेजी लाएगी, जिससे आपकी दुकान या संस्थान पर ग्राहकों (Customers) की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलेगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन पदोन्नति की संभावनाओं, परफॉर्मेंस को धार देने और अनचाही सलाह से बचने का रहेगा. एंप्लॉयड पर्सन के लिए अपनी वर्तमान जॉब में उन्नति और तरक्की की पूर्ण संभावना बन रही है; ऐसे में आपको अपनी कार्यकुशलता और परफॉर्मेंस पर पूरा जोर देना चाहिए. वर्कप्लेस पर आज आपके द्वारा पूरी ईमानदारी से किए गए प्रयास आने वाले दिनों में आपकी बड़ी सफलता और करियर प्रगति में अमूल्य योगदान देंगे. कार्यक्षेत्र में एक बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी भी सहकर्मी या अधिकारी को बिन मांगी या अनचाही सलाह देने से बचें, केवल अपने काम पर फोकस रखें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 5वें चंद्रमा का संचरण घर में खुशियां और संतान से जुड़े गौरव के पल लेकर आया है. आपका पारिवारिक जीवन अत्यंत सुखमय, शांत और आनंददायक बना रहेगा. संतान की किसी सफलता या आज्ञाकारी व्यवहार से माता-पिता का मन प्रफुल्लित रहेगा. घर-परिवार में सभी सदस्यों के बीच प्रेम, आपसी आदर और सामंजस्य बना रहेगा, जिससे सप्ताहांत का समय आनंदपूर्वक व्यतीत होगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्टूडेंट राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ियों और प्रतियोगी विद्यार्थियों (Sports Persons & Competitive Students) के लिए आज का दिन सेहत को लेकर विशेष सावधानी बरतने का है. स्पोर्ट्स पर्सन और प्रतियोगी छात्रों के स्वास्थ्य का पाया आज थोड़ा कमजोर रह सकता है; मौसमी उतार-चढ़ाव, थकान या कमजोरी आपकी नियमित पढ़ाई और खेल अभ्यास को प्रभावित कर सकती है, इसलिए अपनी फिटनेस और खान-पान पर सख्त ध्यान दें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

पंचम भाव में चंद्रमा के संचरण से बौद्धिक स्फूर्ति तो बनी रहेगी और नौकरीपेशा लोगों का सामान्य स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, किंतु ऑफिस में अत्यधिक मानसिक तनाव जैसी स्थिति से बचना बेहद जरूरी है; ज्यादा दबाव लेने पर सिरदर्द (Headache) या भारीपन की समस्या परेशान कर सकती है. शनिवार के दिन सात्विक, सुपाच्य और ताजा आहार लें, पर्याप्त मात्रा में जल पिएं, नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और व्यर्थ की मानसिक चिंताओं को खुद पर हावी न होने दें.

शुभ रंग: नेवी ब्लू (Navy Blue)

शुभ अंक: 3

अशुभ अंक: 9

आज का उपाय: शनिवार व श्री राधाष्टमी के पावन अवसर पर भगवान श्री राधा-कृष्ण की विधिवत पूजा करें और शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें. शनि देव के तांत्रिक मंत्र 'ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः' का 108 बार जाप करें. 5वें चंद्रमा के संतान सुख और आयुष्मान योग के आर्थिक लाभ के लिए शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व लाल पुष्प डालकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति या भिक्षुक को भोजन, फल या काले तिल का दान करें; इससे बाजार से रुका हुआ उधारी का धन वापस मिलेगा, नई रणनीतियों से ग्राहक बढ़ेंगे, नौकरी में उन्नति का मार्ग खुलेगा और संतान का भाग्योदय होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 19 Sep 2026 06:50 AM (IST)
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