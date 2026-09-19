Singh Rashifal 19 September 2026: 19 सितंबर 2026, शनिवार, श्री राधाष्टमी के पावन पर्व पर दोपहर 03:28 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी, उसके बाद नवमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज पूरे दिन मूला नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग और आयुष्मान योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन धनु राशि में, यानी आपकी राशि से 5वें भाव (पंचम भाव यानी संतान सुख, बुद्धि, नई रणनीतियां, रचनात्मकता, बौद्धिक लाभ व पारिवारिक आनंद स्थान) में संचार करेंगे. 5वें चंद्रमा के पावन प्रभाव से आज माता-पिता को अपनी संतान की ओर से असीम सुख, संतोष और गर्व की अनुभूति होगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए फंसी हुई उधारी की वापसी, नई रणनीतियों के सफल क्रियान्वयन और भविष्य के विस्तार का रहेगा. आयुष्मान योग के शुभ प्रभाव से बाजार में लंबे समय से अटके या उधारी में फंसे हुए धन को प्राप्त करने में जो दिक्कतें आ रही थीं, वे अब दूर होंगी और कोई अच्छी-खासी नकद रकम आपके हाथ लग सकती है. वर्तमान में आपका कारोबार भले ही सामान्य गति से चल रहा हो, किंतु भविष्य में आपके व्यापार में जबर्दस्त बढ़ोतरी और विस्तार होने की पूरी-पूरी संभावना बनी हुई है. आज आपके द्वारा बनाई गई कोई नई और अनूठी व्यापारिक रणनीति कारोबार में जबरदस्त तेजी लाएगी, जिससे आपकी दुकान या संस्थान पर ग्राहकों (Customers) की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलेगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन पदोन्नति की संभावनाओं, परफॉर्मेंस को धार देने और अनचाही सलाह से बचने का रहेगा. एंप्लॉयड पर्सन के लिए अपनी वर्तमान जॉब में उन्नति और तरक्की की पूर्ण संभावना बन रही है; ऐसे में आपको अपनी कार्यकुशलता और परफॉर्मेंस पर पूरा जोर देना चाहिए. वर्कप्लेस पर आज आपके द्वारा पूरी ईमानदारी से किए गए प्रयास आने वाले दिनों में आपकी बड़ी सफलता और करियर प्रगति में अमूल्य योगदान देंगे. कार्यक्षेत्र में एक बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी भी सहकर्मी या अधिकारी को बिन मांगी या अनचाही सलाह देने से बचें, केवल अपने काम पर फोकस रखें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 5वें चंद्रमा का संचरण घर में खुशियां और संतान से जुड़े गौरव के पल लेकर आया है. आपका पारिवारिक जीवन अत्यंत सुखमय, शांत और आनंददायक बना रहेगा. संतान की किसी सफलता या आज्ञाकारी व्यवहार से माता-पिता का मन प्रफुल्लित रहेगा. घर-परिवार में सभी सदस्यों के बीच प्रेम, आपसी आदर और सामंजस्य बना रहेगा, जिससे सप्ताहांत का समय आनंदपूर्वक व्यतीत होगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्टूडेंट राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ियों और प्रतियोगी विद्यार्थियों (Sports Persons & Competitive Students) के लिए आज का दिन सेहत को लेकर विशेष सावधानी बरतने का है. स्पोर्ट्स पर्सन और प्रतियोगी छात्रों के स्वास्थ्य का पाया आज थोड़ा कमजोर रह सकता है; मौसमी उतार-चढ़ाव, थकान या कमजोरी आपकी नियमित पढ़ाई और खेल अभ्यास को प्रभावित कर सकती है, इसलिए अपनी फिटनेस और खान-पान पर सख्त ध्यान दें.

पंचम भाव में चंद्रमा के संचरण से बौद्धिक स्फूर्ति तो बनी रहेगी और नौकरीपेशा लोगों का सामान्य स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, किंतु ऑफिस में अत्यधिक मानसिक तनाव जैसी स्थिति से बचना बेहद जरूरी है; ज्यादा दबाव लेने पर सिरदर्द (Headache) या भारीपन की समस्या परेशान कर सकती है. शनिवार के दिन सात्विक, सुपाच्य और ताजा आहार लें, पर्याप्त मात्रा में जल पिएं, नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और व्यर्थ की मानसिक चिंताओं को खुद पर हावी न होने दें.

शुभ रंग: नेवी ब्लू (Navy Blue)

शुभ अंक: 3

अशुभ अंक: 9

आज का उपाय: शनिवार व श्री राधाष्टमी के पावन अवसर पर भगवान श्री राधा-कृष्ण की विधिवत पूजा करें और शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें. शनि देव के तांत्रिक मंत्र 'ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः' का 108 बार जाप करें. 5वें चंद्रमा के संतान सुख और आयुष्मान योग के आर्थिक लाभ के लिए शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व लाल पुष्प डालकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति या भिक्षुक को भोजन, फल या काले तिल का दान करें; इससे बाजार से रुका हुआ उधारी का धन वापस मिलेगा, नई रणनीतियों से ग्राहक बढ़ेंगे, नौकरी में उन्नति का मार्ग खुलेगा और संतान का भाग्योदय होगा.

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