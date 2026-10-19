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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का सिंह राशिफल 19 अक्टूबर 2026: 6वें चंद्रमा से रोग मुक्ति, सर्वार्थ सिद्धि योग से बिजनेस ग्रोथ, इंटरव्यू में सफलता, निर्माण कार्य के शुभ मुहूर्त

आज का सिंह राशिफल 19 अक्टूबर 2026: 6वें चंद्रमा से रोग मुक्ति, सर्वार्थ सिद्धि योग से बिजनेस ग्रोथ, इंटरव्यू में सफलता, निर्माण कार्य के शुभ मुहूर्त

आज का सिंह राशिफल 19 अक्टूबर 2026: 6वें चंद्रमा से रोग मुक्ति, सर्वार्थ सिद्धि योग से बिजनेस ग्रोथ, इंटरव्यू में पक्की सफलता, मकान निर्माण के शुभ मुहूर्त! पढ़ें महानवमी का उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 19 Oct 2026 03:30 AM (IST)
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Singh Rashifal: 19 अक्टूबर 2026, सोमवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की दुर्गा अष्टमी तिथि सुबह 10:52 बजे तक रहेगी, तत्पश्चात दुर्गा नवमी (महानवमी / मां सिद्धिदात्री पूजा) प्रारंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज दोपहर 03:39 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद श्रवण नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, धृति योग और अत्यंत कल्याणकारी सर्वार्थ सिद्धि योग का दुर्लभ संयोग प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन मकर राशि में (आपकी राशि से 6वें भाव यानी षष्ठ भाव शत्रुहंता, उत्तम स्वास्थ्य, रोग मुक्ति, ऋण मुक्ति, बिजनेस ग्रोथ, निर्माण कार्य मुहूर्त व नई जिम्मेदारी स्थान) में संचरण करेंगे. छठे भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आपका शरीर बलवान, फुर्तीला और ऊर्जावान रहेगा तथा आप लंबे समय से चली आ रही शारीरिक व्याधियों और रोगों से पूरी तरह मुक्त रहेंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन सिंह राशि के कारोबारियों के लिए धृति व सर्वार्थ सिद्धि योग से बिजनेस ग्रोथ में उछाल, ग्राहकों के फीडबैक से सुधार, लाभदायक यात्राओं और मकान निर्माण की शुरुआत का रहेगा.

धृति व सर्वार्थ सिद्धि योग से बढ़ेगी बिजनेस ग्रोथ: ग्रहों के अत्यंत मंगलकारी प्रभाव से काफी लंबे समय के अंतराल के बाद आपके बिजनेस की ग्रोथ में अप्रत्याशित और शानदार इजाफा देखने को मिलेगा; बाजार में आपकी साख और वित्तीय आवक दोनों मजबूत होंगी.

ग्राहकों के फीडबैक का करें सम्मान: बिजनेसमैन अपने उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर ग्राहकों से समय-समय पर फीडबैक लेते रहें; यदि ग्राहक या क्लाइंट की तरफ से कोई रचनात्मक सुझाव मिले, तो उसका पूरा सम्मान करते हुए तुरंत आवश्यक सुधार करें.

फेस्टिव सीजन की ट्रैवलिंग से होगा तगड़ा प्रॉफिट: आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए व्यापारियों को माल की डिलीवरी या नए सौदों के सिलसिले में यात्राएं (Business Traveling) करनी पड़ सकती हैं; ये यात्राएं आपके लिए बेहद सुखद और आर्थिक दृष्टि से भारी प्रॉफिटेबल साबित होंगी.

मकान निर्माण कार्य शुरू करने के शुभ मुहूर्त: यदि आप अपने मकान में किसी प्रकार का नया निर्माण कार्य, जीर्णोद्धार या रिनोवेशन कराने के बारे में काफी समय से विचार कर रहे हैं, तो सुबह 10:15 से 11:15 बजे (शुभ का चौघड़िया) अथवा दोपहर 04:00 से 06:00 बजे (लाभ-अमृत का चौघड़िया) के मध्य शुरुआत करें; यह समय आपके लिए सर्वाधिक फलदायी रहेगा.

करियर, जॉब और राजनीति (Career, Job & Politics)

नौकरीपेशा जातकों, बेरोजगार युवाओं और राजनेताओं के लिए आज का दिन केवल काम पर फोकस रखने, इंटरव्यू में निश्चित सफलता और पार्टी में नई जिम्मेदारी मिलने का रहेगा.

वर्कप्लेस पर रखें केवल अपने काम पर फोकस: कार्यस्थल पर इधर-उधर की फालतू गॉसिप और व्यर्थ की बातों में उलझने से पूरी तरह बचें; दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने से केवल आपका आधिकारिक काम ही प्रभावित होगा, इसलिए अपने टारगेट पर आंखें गड़ाए रखें.

अन-एंप्लॉयड पर्सन को इंटरव्यू में मिलेगी सफलता: बेरोजगार युवा यदि आज किसी नई नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आत्मविश्वास बनाए रखें; सर्वार्थ सिद्धि योग के शुभ प्रभाव से आपको इस इंटरव्यू में सफलता जरूर मिलेगी और मनचाही जॉब का रास्ता साफ होगा.

पॉलिटिशियंस को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी: राजनीति से जुड़े व्यक्तियों को कोई नई, महत्वपूर्ण और गरिमामयी जिम्मेदारी सौंपने के लिए पार्टी कार्यालय या हाईकमान द्वारा तलब किया जा सकता है; आपका राजनीतिक कद और दायरा बढ़ेगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से षष्ठ चंद्रमा दूर के रिश्तेदारों के आगमन और पारिवारिक आतिथ्य की जिम्मेदारी संभालने का संकेत दे रहा है.

दूर के रिश्तेदारों के आगमन से बढ़ेगी रौनक: घर-परिवार में आज किसी दूर के सगे-संबंधी या मेहमानों का अचानक आगमन हो सकता है; उनकी सुख-सुविधा और सार-संभाल की पूरी जिम्मेदारी आपको ही उठानी पड़ेगी, जिससे घर में चहल-पहल बनी रहेगी.

महानवमी पर घर में मंगलमय वातावरण: दुर्गाष्टमी और महानवमी के पावन संधिकाल पर मां सिद्धिदात्री की उपासना और कन्या पूजन के आयोजन से परिवार में आध्यात्मिक शांति, सौहार्द और परस्पर अपनत्व का वास होगा.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन समय प्रबंधन के साथ बेहतरीन प्रोजेक्ट तैयार करने का है. छात्र-छात्राओं को अपने स्कूल, कॉलेज या रिसर्च प्रोजेक्ट को पूरी तरह कंप्लीट करने में थोड़ा समय और अतिरिक्त मेहनत जरूर लगेगी, लेकिन अंततः वे उम्मीद से कहीं अधिक बेहतर और उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 6th हाउस के चंद्रमा के प्रभाव से आपका शरीर अत्यंत बलवान, चुस्त और पूरी तरह रोग मुक्त रहेगा. पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं से राहत मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. यात्रा की थकान से बचने के लिए पर्याप्त जल पिएं, सात्विक आहार लें और दिनचर्या में थोड़ा समय मां सिद्धिदात्री के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: नेवी ब्लू

शुभ अंक: 4

अशुभ अंक: 6

आज का उपाय: सोमवार और शारदीय नवरात्र की दुर्गाष्टमी व महानवमी तिथि के पावन अवसर पर मां सिद्धिदात्री और मां महागौरी की विधिवत षोडशोपचार पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को नारियल, चुनरी और हलवा-पूरी व चने का भोग लगाएं तथा 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्यै नमः' अथवा 'सिद्धगन्धर्वयक्षाद्यैरसुरैरमरैरपि. सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी॥' मंत्र का 108 बार जप करें.

इसके साथ ही सोमवार होने के कारण शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद और बेलपत्र अर्पित करें तथा महानवमी पर नौ कन्याओं का पूजन कर उन्हें हलवा-चना, उपहार व दक्षिणा भेंट करें. इससे छठे भाव के चंद्रमा से रोगों और शत्रुओं का नाश होगा, धृति व सर्वार्थ सिद्धि योग से व्यापार में बड़ी ग्रोथ आएगी, इंटरव्यू में सफलता मिलेगी, मकान निर्माण बिना विघ्न पूरा होगा और राजनीतिक प्रतिष्ठा मजबूत होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 19 Oct 2026 03:30 AM (IST)
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