आज का सिंह राशिफल 18 सितंबर 2026: 4थे चंद्रमा से सुलझेंगे भूमि-भवन के मामले, वित्तीय फैसलों में बरतें सतर्कता
आज का सिंह राशिफल 18 सितंबर 2026: 4थे चंद्रमा से भूमि-भवन के मामले सुलझेंगे, वित्तीय फैसलों में न करें आंख मूंदकर भरोसा, ऑफिस में बढ़ेगा वर्कलोड! पढ़ें पूरा राशिफल.
Singh Rashifal 18 September 2026: 18 सितंबर 2026, शुक्रवार के दिन दोपहर 01:02 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी, उसके बाद अष्टमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 10:45 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा, फिर मूला नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग और प्रीति योग का प्रभाव रहेगा.
चंद्रमा आज रात्रि 10:45 तक वृश्चिक राशि में, यानी आपकी राशि से 4थे भाव (चतुर्थ भाव यानी भूमि, भवन, वाहन, माता, आंतरिक सुख व अचल संपत्ति स्थान) में संचार करेंगे, उसके बाद धनु राशि में प्रवेश करेंगे. दोपहर 04:35 के बाद मंगल कर्क राशि में गोचर करेंगे. 4थे चंद्रमा के प्रभाव से आज लंबे समय से अटके या विवादित चल रहे भूमि-भवन और अचल संपत्ति से जुड़े मामले शांतिपूर्ण ढंग से सुलझने के प्रबल योग बनेंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.
बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए वित्तीय सतर्कता बरतने, आंख मूंदकर भरोसा न करने और सट्टेबाजी से पूरी तरह दूर रहने का रहेगा. बिजनेस में आज कोई भी बड़ा व महत्वपूर्ण निर्णय लेने से परहेज करें; किसी भी बाहरी या नए साझेदार पर आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल न करें, अन्यथा अचानक (Suddenly) वित्तीय नुकसान होने की संभावना बन सकती है. हालांकि, नुकसान की आशंका से अत्यधिक चिंता करने से बचें और संयम से काम लें. बिजनेसमैन तेजी-मंदी (शेयर बाजार, सट्टा या कमोडिटी) से जुड़े जोखिम भरे कामों से पूरी तरह दूर रहें या अत्यधिक सावधान रहें; कोई भी व्यापारिक कदम उठाने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें. नए कारोबारियों (New Businessmen) को विशेष चेतावनी है कि वे बाजार में गलत संगत और भटकाव की तरफ जा सकते हैं, अतः हर कदम पर पूरी तरह अलर्ट रहें.
करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अतिरिक्त कार्यभार, आक्रामक वाणी पर नियंत्रण और कड़े परिश्रम का रहेगा. वर्कप्लेस पर आपके किसी साथी सहकर्मी (Co-worker) के अचानक छुट्टी (Leave) पर चले जाने के कारण उसका अधूरा कार्य भी आपको ही संभालना पड़ेगा, जिससे आप पर आधिकारिक कार्य का अतिरिक्त बोझ आ सकता है. नौकरीपेशा लोगों का काम बढ़ने से मेहनत काफी ज्यादा करनी पड़ेगी; ऐसे में काम के दबाव के कारण आपकी वाणी आक्रामक, कटु और दूसरों को आहत करने वाली हो सकती है, इसलिए अपनी बोलचाल पर पूरा नियंत्रण रखें. एंप्लॉयड पर्सन को आज अपने संबंधित फील्ड में अतिरिक्त व असाधारण प्रयास करने पर ही मनचाही सफलता और पहचान प्राप्त हो सकेगी.
लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)
पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 4थे चंद्रमा का संचरण घरेलू मोर्चे पर शांति और विनम्रता बनाए रखने का स्पष्ट संकेत दे रहा है. परिवार के सभी सदस्य आपस में विनम्रता, आदर और सौहार्द का माहौल बनाए रखें; किसी भी छोटी-मोटी बात को तूल न दें और हर तरह के घरेलू वाद-विवाद से पूरी तरह दूर रहें. यदि परिजनों के बीच विचारों का टकराव हो, तो मौन रहकर स्थिति को संभालें ताकि घर की शांति भंग न हो.
शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)
खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन अनुशासन और समय की पाबंदी को लेकर बेहद सतर्क रहने का है. खेल के मैदान या ट्रैक पर स्पोर्ट्स पर्सन की किसी भी तरह की लेट-लतीफी (देरी) और आलस्य कोच के साथ गंभीर विवाद या नाराजगी की स्थितियां पैदा कर सकता है; इसलिए अपने अभ्यास सत्र में समय से पहले पहुंचें और अपनी पूरी ऊर्जा झोंक दें.
स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)
चतुर्थ भाव में चंद्रमा के संचरण से कार्यक्षेत्र की भागदौड़ और अतिरिक्त वर्कलोड के कारण मानसिक तनाव व सीने में भारीपन की शिकायत हो सकती है. अत्यधिक क्रोध या आक्रामक वाणी से रक्तचाप बढ़ सकता है. शुक्रवार के दिन हल्का, सुपाच्य और सात्विक आहार लें, प्रचुर मात्रा में जल पिएं, नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और व्यर्थ की चिंताओं से बचें.
शुभ रंग: ऑरेंज (नारंगी)
शुभ अंक: 6
अशुभ अंक: 8
आज का उपाय: शुक्रवार के दिन मां महालक्ष्मी और भगवान शिव की विधिवत पूजा करें. मां लक्ष्मी को सफेद पुष्प या कमल गट्टा अर्पित करें और 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें. 4थे चंद्रमा के दोषों और कार्यक्षेत्र के वर्कलोड से राहत के लिए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व थोड़ा सा इत्र डालकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद कन्या या गरीब व्यक्ति को फल, सफेद मिष्ठान या भोजन का दान करें; इससे भूमि-भवन के मामले निर्विघ्न सुलझेंगे, अचानक होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाव होगा और वाणी में सौम्यता आएगी.
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