धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का सिंह राशिफल 18 सितंबर 2026: 4थे चंद्रमा से सुलझेंगे भूमि-भवन के मामले, वित्तीय फैसलों में बरतें सतर्कता

आज का सिंह राशिफल 18 सितंबर 2026: 4थे चंद्रमा से सुलझेंगे भूमि-भवन के मामले, वित्तीय फैसलों में बरतें सतर्कता

आज का सिंह राशिफल 18 सितंबर 2026: 4थे चंद्रमा से भूमि-भवन के मामले सुलझेंगे, वित्तीय फैसलों में न करें आंख मूंदकर भरोसा, ऑफिस में बढ़ेगा वर्कलोड! पढ़ें पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 18 Sep 2026 02:30 AM (IST)
Preferred Sources

Singh Rashifal 18 September 2026: 18 सितंबर 2026, शुक्रवार के दिन दोपहर 01:02 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी, उसके बाद अष्टमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 10:45 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा, फिर मूला नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग और प्रीति योग का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा आज रात्रि 10:45 तक वृश्चिक राशि में, यानी आपकी राशि से 4थे भाव (चतुर्थ भाव यानी भूमि, भवन, वाहन, माता, आंतरिक सुख व अचल संपत्ति स्थान) में संचार करेंगे, उसके बाद धनु राशि में प्रवेश करेंगे. दोपहर 04:35 के बाद मंगल कर्क राशि में गोचर करेंगे. 4थे चंद्रमा के प्रभाव से आज लंबे समय से अटके या विवादित चल रहे भूमि-भवन और अचल संपत्ति से जुड़े मामले शांतिपूर्ण ढंग से सुलझने के प्रबल योग बनेंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए वित्तीय सतर्कता बरतने, आंख मूंदकर भरोसा न करने और सट्टेबाजी से पूरी तरह दूर रहने का रहेगा. बिजनेस में आज कोई भी बड़ा व महत्वपूर्ण निर्णय लेने से परहेज करें; किसी भी बाहरी या नए साझेदार पर आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल न करें, अन्यथा अचानक (Suddenly) वित्तीय नुकसान होने की संभावना बन सकती है. हालांकि, नुकसान की आशंका से अत्यधिक चिंता करने से बचें और संयम से काम लें. बिजनेसमैन तेजी-मंदी (शेयर बाजार, सट्टा या कमोडिटी) से जुड़े जोखिम भरे कामों से पूरी तरह दूर रहें या अत्यधिक सावधान रहें; कोई भी व्यापारिक कदम उठाने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें. नए कारोबारियों (New Businessmen) को विशेष चेतावनी है कि वे बाजार में गलत संगत और भटकाव की तरफ जा सकते हैं, अतः हर कदम पर पूरी तरह अलर्ट रहें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अतिरिक्त कार्यभार, आक्रामक वाणी पर नियंत्रण और कड़े परिश्रम का रहेगा. वर्कप्लेस पर आपके किसी साथी सहकर्मी (Co-worker) के अचानक छुट्टी (Leave) पर चले जाने के कारण उसका अधूरा कार्य भी आपको ही संभालना पड़ेगा, जिससे आप पर आधिकारिक कार्य का अतिरिक्त बोझ आ सकता है. नौकरीपेशा लोगों का काम बढ़ने से मेहनत काफी ज्यादा करनी पड़ेगी; ऐसे में काम के दबाव के कारण आपकी वाणी आक्रामक, कटु और दूसरों को आहत करने वाली हो सकती है, इसलिए अपनी बोलचाल पर पूरा नियंत्रण रखें. एंप्लॉयड पर्सन को आज अपने संबंधित फील्ड में अतिरिक्त व असाधारण प्रयास करने पर ही मनचाही सफलता और पहचान प्राप्त हो सकेगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 4थे चंद्रमा का संचरण घरेलू मोर्चे पर शांति और विनम्रता बनाए रखने का स्पष्ट संकेत दे रहा है. परिवार के सभी सदस्य आपस में विनम्रता, आदर और सौहार्द का माहौल बनाए रखें; किसी भी छोटी-मोटी बात को तूल न दें और हर तरह के घरेलू वाद-विवाद से पूरी तरह दूर रहें. यदि परिजनों के बीच विचारों का टकराव हो, तो मौन रहकर स्थिति को संभालें ताकि घर की शांति भंग न हो.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन अनुशासन और समय की पाबंदी को लेकर बेहद सतर्क रहने का है. खेल के मैदान या ट्रैक पर स्पोर्ट्स पर्सन की किसी भी तरह की लेट-लतीफी (देरी) और आलस्य कोच के साथ गंभीर विवाद या नाराजगी की स्थितियां पैदा कर सकता है; इसलिए अपने अभ्यास सत्र में समय से पहले पहुंचें और अपनी पूरी ऊर्जा झोंक दें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

चतुर्थ भाव में चंद्रमा के संचरण से कार्यक्षेत्र की भागदौड़ और अतिरिक्त वर्कलोड के कारण मानसिक तनाव व सीने में भारीपन की शिकायत हो सकती है. अत्यधिक क्रोध या आक्रामक वाणी से रक्तचाप बढ़ सकता है. शुक्रवार के दिन हल्का, सुपाच्य और सात्विक आहार लें, प्रचुर मात्रा में जल पिएं, नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और व्यर्थ की चिंताओं से बचें.

शुभ रंग: ऑरेंज (नारंगी)

शुभ अंक: 6

अशुभ अंक: 8

आज का उपाय: शुक्रवार के दिन मां महालक्ष्मी और भगवान शिव की विधिवत पूजा करें. मां लक्ष्मी को सफेद पुष्प या कमल गट्टा अर्पित करें और 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें. 4थे चंद्रमा के दोषों और कार्यक्षेत्र के वर्कलोड से राहत के लिए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व थोड़ा सा इत्र डालकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद कन्या या गरीब व्यक्ति को फल, सफेद मिष्ठान या भोजन का दान करें; इससे भूमि-भवन के मामले निर्विघ्न सुलझेंगे, अचानक होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाव होगा और वाणी में सौम्यता आएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 18 Sep 2026 02:30 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Leo Horoscope Today Singh Rashifal 18 September 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
आज का कर्क राशिफल 18 सितंबर 2026: 5वें चंद्रमा व मालव्य योग से स्टूडेंट्स की पढ़ाई में निखार, पारिजात-प्रीति योग से धन लाभ
आज का कर्क राशिफल 18 सितंबर 2026: 5वें चंद्रमा व मालव्य योग से स्टूडेंट्स की पढ़ाई में निखार, पारिजात-प्रीति योग से धन लाभ
राशिफल
आज का मिथुन राशिफल 18 सितंबर 2026: 6ठे चंद्रमा व भद्र योग से कर्ज से छुटकारा, पारिजात-प्रीति योग से बिजनेस में मुनाफा
आज का मिथुन राशिफल 18 सितंबर 2026: 6ठे चंद्रमा व भद्र योग से कर्ज से छुटकारा, पारिजात-प्रीति योग से बिजनेस में मुनाफा
राशिफल
आज का वृषभ राशिफल 18 सितंबर 2026: 7वें चंद्रमा से दांपत्य में अनबन की आशंका, पारिजात-प्रीति योग से मिलेगा बड़ा जॉब ऑफर व फैमिली सपोर्ट
आज का वृषभ राशिफल 18 सितंबर 2026: 7वें चंद्रमा से दांपत्य में अनबन की आशंका, पारिजात-प्रीति योग से मिलेगा बड़ा जॉब ऑफर व फैमिली सपोर्ट
राशिफल
आज का मेष राशिफल 18 सितंबर 2026: 8वें चंद्रमा से अनसुलझे मामलों में अड़चनें, मालव्य योग के बीच चुनौतियों का डटकर करें मुकाबला
आज का मेष राशिफल 18 सितंबर 2026: 8वें चंद्रमा से अनसुलझे मामलों में अड़चनें, मालव्य योग के बीच चुनौतियों का डटकर करें मुकाबला
Advertisement

वीडियोज

Bihar में एक 'मुर्दा' महिला 12 साल मिली जिंदा... लाश की मिस्ट्री से सनसनी।Sansani
Haryana के Sonipat में 6 महीने के मासूम पर झपटा खूंखार कुत्ता CCTV में कैद हुआ। Viral News
Chitra Tripathi: भारत पर ट्रंप का टैरिफ हथियार...कितना पड़ेगा असर? | Trump Tariff War Against India
Bharat Ki Baat: आम आदमी-VIP..दोनों सड़क के सताए.. यूपी के 'गड्ढों' का विकास कब ?। UP News।
Bharat Ki Baat : 'PDA रथ' से योगी को टक्कर! | UP Elections 2027 | CM Yogi | Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इमरान खान की रिहाई के लिए PTI करेगी लॉन्ग मार्च, छावनी में तब्दील इस्लामाबाद शहर
इमरान खान की रिहाई के लिए PTI करेगी लॉन्ग मार्च, छावनी में तब्दील इस्लामाबाद शहर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में PM मोदी के जन्मदिन का जश्न, CM योगी ने जलाए 'आशीर्वाद के दीये'
लखनऊ में PM मोदी के जन्मदिन का जश्न, CM योगी ने जलाए 'आशीर्वाद के दीये'
बॉलीवुड
BMC के 20 स्कूलों को बदलेंगे अलिया भट्ट-रणबीर कपूर, पीएम मोदी के बर्थडे पर लिया संकल्प
बीएमसी के 20 स्कूलों को बदलेंगे अलिया भट्ट-रणबीर कपूर, पीएम मोदी के बर्थडे पर लिया संकल्प
क्रिकेट
अभिषेक शर्मा का तूफान, संजू का भी योगदान, भारत ने अफगानिस्तान को दिया 222का लक्ष्य
अभिषेक शर्मा का तूफान, संजू का भी योगदान, भारत ने अफगानिस्तान को दिया 222का लक्ष्य
इंडिया
TMC सिंबल पर ममता के साथ आई कांग्रेस, कहा - 'ज्ञानेश कुमार ने मोदी जी को जन्मदिन का...'
TMC सिंबल पर ममता के साथ आई कांग्रेस, कहा - 'ज्ञानेश कुमार ने मोदी जी को जन्मदिन का...'
विश्व
'मक्का पैक्ट पर अब आ गया...', हूती हमले के बीच बोले पाक रक्षा मंत्री का बड़ा बयान
'मक्का पैक्ट पर अब आ गया...', हूती हमले के बीच बोले पाक रक्षा मंत्री का बड़ा बयान
इंडिया
नशे की जांच से पहले होटल निकल गए पायलट! 8 क्रू मेंबर्स सस्पेंड
नशे की जांच से पहले होटल निकल गए पायलट! 8 क्रू मेंबर्स सस्पेंड
एग्रीकल्चर
मुर्गी पालन में कमाई चाहिए तो इन गलतियों से बचें
मुर्गी पालन में कमाई चाहिए तो इन गलतियों से बचें
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget