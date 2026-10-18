18 अक्टूबर 2026, रविवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि सुबह 08:29 बजे तक रहेगी, तत्पश्चात महाअष्टमी (शारदीय नवरात्र का आठवां दिन, मां महागौरी पूजा / दुर्गाष्टमी) प्रारंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज दोपहर 12:49 बजे तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, सुकर्मा योग और अत्यंत मंगलकारी सर्वार्थ सिद्धि योग का दुर्लभ संयोग प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज शाम 07:33 बजे तक धनु राशि में (आपकी राशि से 5वें भाव यानी पंचम भाव रचनात्मकता, कला, बौद्धिक चमक, नई व्यावसायिक शुरुआत, महत्वपूर्ण अथॉरिटी व पारिवारिक संकट निवारण स्थान) में संचरण करेंगे; इसके बाद चंद्रमा मकर राशि (6वें भाव) में प्रवेश करेंगे. पंचम भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज रचनात्मक, कलात्मक, बौद्धिक और नवाचार के क्षेत्रों में आपको असाधारण सफलता हासिल होगी; आपकी कल्पनाशक्ति और कार्यकुशलता की हर तरफ सराहना होगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन सिंह राशि के कारोबारियों के लिए नई गतिविधि की शुरुआत के शुभ मुहूर्त, नए उद्यमियों के अटूट फोकस और लाभदायक व्यापारिक यात्राओं का रहेगा.

नई गतिविधि स्टार्ट करने के शुभ मुहूर्त: व्यवसाय संबंधी कोई नई गतिविधि, नया प्रोजेक्ट या व्यापारिक विस्तार शुरू करना चाहते हैं, तो सुबह 10:15 से 12:15 बजे (लाभ-अमृत का चौघड़िया) अथवा दोपहर 02:00 से 03:00 बजे (शुभ का चौघड़िया) के मध्य शुरुआत करें; सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ यह समय आपके लिए सर्वाधिक शुभ और फलदायी सिद्ध होगा.

न्यू बिजनेसमैन का रहेगा अर्जुन जैसा फोकस: नए कारोबारियों (New Entrepreneurs) के लिए आज का दिन बेहद शानदार रहेगा; वे अपना ध्यान इधर-उधर भटकाए बिना केवल और केवल अपने मुख्य व्यापारिक लक्ष्य को पूरा करने में पूरी निष्ठा से लगे रहेंगे, जिससे भविष्य में बड़ी कामयाबी मिलेगी.

बिजनेस यात्राएं होंगी सुखद और लाभदायक: व्यवसाय के सिलसिले में आज की जाने वाली छोटी-बड़ी यात्राएं आपके लिए सुखद, आरामदायक और आर्थिक रूप से अत्यधिक लाभदायक साबित होंगी; आप तो बस अपने निरंतर परिश्रम में कोई कमी न रखें, परिणाम स्वतः आपके पक्ष में आएंगे.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन संडे के बावजूद मनमुताबिक सफलता, कार्यक्षेत्र में मधुर संबंध और कोई बड़ी महत्वपूर्ण अथॉरिटी प्राप्त करने का रहेगा.

संडे को भी जिम्मेदारी लेने पर भरपूर लाभ: रविवार के दिन एंप्लॉयड पर्सन जिस भी विशेष कार्य या प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेंगे, उसमें आपको मनमुताबिक सफलता और भरपूर आर्थिक लाभ हासिल होगा; आपका प्रदर्शन उत्कृष्ट रहेगा.

वर्कस्पेस पर बढ़िया संबंध बनाएंगे काम को बेहतर: कार्यस्थल पर आपके संबंध सभी सहयोगियों, जूनियर्स और उच्चाधिकारियों के साथ बेहद सौहार्दपूर्ण और बढ़िया रहेंगे; यह आपसी सकारात्मक तालमेल आपके ऑफिशियल काम को और अधिक बेहतर बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा.

नौकरीपेशा लोगों को मिलेगी महत्वपूर्ण अथॉरिटी: आपकी विश्वसनीयता और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए संस्थान द्वारा आपको कोई बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण अथॉरिटी (Important Authority/Power) सौंपी जा सकती है, जिससे आपके पद और गरिमा में वृद्धि होगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से पंचम चंद्रमा और सुकर्मा व सर्वार्थ सिद्धि योग पुराने संकटों को मिटाकर खुशहाली लाने वाला रहेगा.

सुकर्मा व सर्वार्थ सिद्धि योग से पुराने संकट होंगे खत्म: ग्रहों के अत्यंत शुभ प्रभाव से घर-परिवार में पिछले लंबे समय से चले आ रहे पुराने संकट, कानूनी विवाद, मनमुटाव और पारिवारिक बाधाएं अब पूरी तरह खत्म होना स्टार्ट हो सकती हैं; घर में नई आशा का संचार होगा.

घर में सुखद और मंगलमय वातावरण: महाअष्टमी के पावन अवसर पर घर में मां महागौरी की आराधना और कन्या पूजन से वातावरण भक्तिमय बना रहेगा; परिजनों के बीच आत्मीयता और प्रेम प्रगाढ़ होगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों (Students & Sports Persons) के लिए आज का दिन बेहद सुकून भरा रहेगा. छात्र-छात्राओं और स्पोर्ट्स पर्सन के घर में एक सुखद, शांतिपूर्ण और खुशनुमा शाम गुजरने के प्रबल संकेत मिल रहे हैं; परिवार के साथ बैठकर बातचीत करने से तनाव दूर होगा और नई ऊर्जा का संचार होगा. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 5वें भाव के चंद्रमा और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य आम तौर पर बेहद मजबूत, तरोताजा और स्फूर्तिदायक बना रहेगा. दिनभर की ऊर्जावान दिनचर्या से मन प्रसन्न रहेगा. पौष्टिक सात्विक आहार लें, पर्याप्त जल का सेवन करें और दिनचर्या में थोड़ा समय मां महागौरी के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: नेवी ब्लू

शुभ अंक: 4

अशुभ अंक: 6

आज का उपाय: रविवार और शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी तिथि के पावन अवसर पर मां महागौरी की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को श्वेत/लाल पुष्प, नारियल, चुनरी और हलवा-पूरी व चने का भोग लगाएं तथा 'ॐ देवी महागौर्यै नमः' अथवा 'श्वेते वृषे समारूढा श्वेताम्बरधरा शुचिः. महागौरी शुभं दद्यान्महादेवप्रमोददा॥' मंत्र का 108 बार जप करें.

इसके साथ ही रविवार होने के कारण तांबे के लोटे में जल, रोली, अक्षत और लाल पुष्प डालकर भगवान सूर्य नारायण को 'ॐ सूर्याय नमः' बोलते हुए अर्घ्य दें और दुर्गाष्टमी पर कन्या पूजन कर कन्याओं को हलवा-चना, उपहार व दक्षिणा भेंट करें. इससे पंचम भाव के चंद्रमा से रचनात्मक व कलात्मक प्रतिभा चमकेगी, सुकर्मा योग से परिवार के सारे संकट और बाधाएं दूर होंगी, कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण अथॉरिटी प्राप्त होगी और व्यापारिक यात्राएं सफल होंगी.

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