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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलसिंह राशि 4थे चंद्रमा से पारिवारिक उलझनें, नकारात्मक वाणी से बचें नए कारोबारी, ऑफिस में निर्देशों का करें पालन

सिंह राशि 4थे चंद्रमा से पारिवारिक उलझनें, नकारात्मक वाणी से बचें नए कारोबारी, ऑफिस में निर्देशों का करें पालन

Singh Rashifal 17 September 2026: 4थे चंद्रमा से पारिवारिक समस्याएं, नकारात्मक वाणी से बचें नए कारोबारी, ऑफिस में निर्देशों का करें पालन! पढ़ें 17 सितंबर राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 17 Sep 2026 02:20 AM (IST)
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Singh Rashifal 17 September 2026: 17 सितंबर 2026, गुरुवार के दिन सुबह 10:48 बजे तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी, जिसके बाद सप्तमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज शाम 07:54 बजे तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और विष्कुम्भ योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन वृश्चिक राशि में संचार करेंगे. चंद्रमा आपकी राशि से 4थे भाव (चतुर्थ भाव यानी माता, घरेलू सुख, पारिवारिक शांति, आंतरिक संतुष्टि व मानसिक शांति स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 4थे चंद्रमा के प्रभाव से आज घरेलू मोर्चे पर कुछ पारिवारिक समस्याएं और आपसी तनाव की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया तथा दूसरा शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए अत्यधिक संयम, वाणी पर नियंत्रण और भारी कार्यभार को संभालने का रहेगा. नए कारोबारियों (New Businessmen) को आज किसी भी स्थिति में नकारात्मक या कटु बोलने से पूरी तरह बचना चाहिए; आपकी तीखी या नकारात्मक वाणी बाजार में ग्राहकों, सप्लायर्स और पार्टनर्स के साथ आपके पुराने संबंध खराब कर सकती है. ग्रह गोचर कुछ विपरीत होने के कारण व्यापारिक गतिविधियों में अचानक अत्यधिक कार्यभार (Workload) और आपाधापी का सामना करना पड़ सकता है. बिजनेसमैन के स्वभाव में आज अहंकार की भावना आ सकती है, जिससे व्यापार में किसी दूसरे व्यक्ति की दी गई सलाह आपको बुरी तरह खलेगी और मन में यह भाव आ सकता है कि "अब वो मुझे बिजनेस करना सिखाएगा"; ऐसे अड़ियल और अहंकारी रवैये से बचें तथा सही सुझावों का सम्मान करें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन नकारात्मकता से दूरी बनाने, आधिकारिक नियमों का पालन करने और समय प्रबंधन को साधने का रहेगा. वर्कस्पेस पर एंप्लॉयड पर्सन हर हाल में नेगेटिव थॉट्स (नकारात्मक विचारों) से दूरी बनाकर रखें; नकारात्मक सोच आपकी कार्यक्षमता को गिरा सकती है. नौकरीपेशा लोगों को आज ऑफिस के सभी नियमों और उच्चाधिकारियों के निर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए. बिना किसी ठोस काम के सहकर्मियों के पास जाकर गपशप लड़ाने या व्यर्थ में टाइम पास करने से बचें; ऐसा करने से आपकी छवि खराब हो सकती है और बॉस की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 4थे चंद्रमा का संचरण धैर्य और सतर्कता बरतने की सलाह दे रहा है. घर में परिजनों के बीच छोटी-छोटी बातों पर गलतफहमियां या घरेलू विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे घर की सुख-शांति प्रभावित होगी. माता-पिता के तौर पर आज आपको अपने बच्चों की हर गतिविधि (Activities) और उनकी संगति पर बहुत गंभीरता से नजर रखनी होगी. बच्चों के साथ दोस्ताना संवाद स्थापित करें और उन्हें सही दिशा व अच्छे संस्कार देने का निरंतर प्रयास करें ताकि वे किसी गलत राह पर न भटकें.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन अपनी फिटनेस और आहार को लेकर गंभीर रहने का है. स्पोर्ट्स पर्सन को अपने खान-पान (Diet) का विशेष ध्यान रखना होगा; बाहर के अस्वास्थ्यकर, बासी या तैलीय भोजन से पूरी तरह परहेज करें, अन्यथा पेट की समस्या या ऊर्जा की कमी आपके खेल प्रदर्शन को बाधित कर सकती है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

चतुर्थ भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण सीने में भारीपन, एसिडिटी या मानसिक तनाव की समस्या हो सकती है. पारिवारिक चिंताओं और कार्यक्षेत्र के भारी दबाव से सिरदर्द या थकान रह सकती है. गुरुवार के दिन पूर्णतः सात्विक, ताजा और सुपाच्य आहार लें, प्रचुर मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और व्यर्थ के क्रोध पर काबू रखें.

शुभ रंग: ऑरेंज (नारंगी)

शुभ अंक: 9

अशुभ अंक: 2

आज का उपाय: गुरुवार के पावन अवसर पर सुबह भगवान श्री लक्ष्मीनारायण की विधिवत पूजा करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें. केले के वृक्ष की जड़ में जल में थोड़ी सी हल्दी, गुड़ व चने की दाल डालकर अर्घ्य दें. 4थे चंद्रमा के पारिवारिक दोषों को दूर करने के लिए शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल व गंगाजल डालकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद को फल, चने की दाल या भोजन का दान करें; इससे 4थे चंद्रमा का तनाव शांत होगा, वाणी दोष दूर होगा, ऑफिस में अनुशासन बना रहेगा और परिवार में शांति आएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 17 Sep 2026 02:20 AM (IST)
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