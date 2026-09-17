Singh Rashifal 17 September 2026: 17 सितंबर 2026, गुरुवार के दिन सुबह 10:48 बजे तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी, जिसके बाद सप्तमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज शाम 07:54 बजे तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और विष्कुम्भ योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन वृश्चिक राशि में संचार करेंगे. चंद्रमा आपकी राशि से 4थे भाव (चतुर्थ भाव यानी माता, घरेलू सुख, पारिवारिक शांति, आंतरिक संतुष्टि व मानसिक शांति स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 4थे चंद्रमा के प्रभाव से आज घरेलू मोर्चे पर कुछ पारिवारिक समस्याएं और आपसी तनाव की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया तथा दूसरा शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए अत्यधिक संयम, वाणी पर नियंत्रण और भारी कार्यभार को संभालने का रहेगा. नए कारोबारियों (New Businessmen) को आज किसी भी स्थिति में नकारात्मक या कटु बोलने से पूरी तरह बचना चाहिए; आपकी तीखी या नकारात्मक वाणी बाजार में ग्राहकों, सप्लायर्स और पार्टनर्स के साथ आपके पुराने संबंध खराब कर सकती है. ग्रह गोचर कुछ विपरीत होने के कारण व्यापारिक गतिविधियों में अचानक अत्यधिक कार्यभार (Workload) और आपाधापी का सामना करना पड़ सकता है. बिजनेसमैन के स्वभाव में आज अहंकार की भावना आ सकती है, जिससे व्यापार में किसी दूसरे व्यक्ति की दी गई सलाह आपको बुरी तरह खलेगी और मन में यह भाव आ सकता है कि "अब वो मुझे बिजनेस करना सिखाएगा"; ऐसे अड़ियल और अहंकारी रवैये से बचें तथा सही सुझावों का सम्मान करें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन नकारात्मकता से दूरी बनाने, आधिकारिक नियमों का पालन करने और समय प्रबंधन को साधने का रहेगा. वर्कस्पेस पर एंप्लॉयड पर्सन हर हाल में नेगेटिव थॉट्स (नकारात्मक विचारों) से दूरी बनाकर रखें; नकारात्मक सोच आपकी कार्यक्षमता को गिरा सकती है. नौकरीपेशा लोगों को आज ऑफिस के सभी नियमों और उच्चाधिकारियों के निर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए. बिना किसी ठोस काम के सहकर्मियों के पास जाकर गपशप लड़ाने या व्यर्थ में टाइम पास करने से बचें; ऐसा करने से आपकी छवि खराब हो सकती है और बॉस की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 4थे चंद्रमा का संचरण धैर्य और सतर्कता बरतने की सलाह दे रहा है. घर में परिजनों के बीच छोटी-छोटी बातों पर गलतफहमियां या घरेलू विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे घर की सुख-शांति प्रभावित होगी. माता-पिता के तौर पर आज आपको अपने बच्चों की हर गतिविधि (Activities) और उनकी संगति पर बहुत गंभीरता से नजर रखनी होगी. बच्चों के साथ दोस्ताना संवाद स्थापित करें और उन्हें सही दिशा व अच्छे संस्कार देने का निरंतर प्रयास करें ताकि वे किसी गलत राह पर न भटकें.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन अपनी फिटनेस और आहार को लेकर गंभीर रहने का है. स्पोर्ट्स पर्सन को अपने खान-पान (Diet) का विशेष ध्यान रखना होगा; बाहर के अस्वास्थ्यकर, बासी या तैलीय भोजन से पूरी तरह परहेज करें, अन्यथा पेट की समस्या या ऊर्जा की कमी आपके खेल प्रदर्शन को बाधित कर सकती है.

चतुर्थ भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण सीने में भारीपन, एसिडिटी या मानसिक तनाव की समस्या हो सकती है. पारिवारिक चिंताओं और कार्यक्षेत्र के भारी दबाव से सिरदर्द या थकान रह सकती है. गुरुवार के दिन पूर्णतः सात्विक, ताजा और सुपाच्य आहार लें, प्रचुर मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और व्यर्थ के क्रोध पर काबू रखें.

शुभ रंग: ऑरेंज (नारंगी)

शुभ अंक: 9

अशुभ अंक: 2

आज का उपाय: गुरुवार के पावन अवसर पर सुबह भगवान श्री लक्ष्मीनारायण की विधिवत पूजा करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें. केले के वृक्ष की जड़ में जल में थोड़ी सी हल्दी, गुड़ व चने की दाल डालकर अर्घ्य दें. 4थे चंद्रमा के पारिवारिक दोषों को दूर करने के लिए शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल व गंगाजल डालकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद को फल, चने की दाल या भोजन का दान करें; इससे 4थे चंद्रमा का तनाव शांत होगा, वाणी दोष दूर होगा, ऑफिस में अनुशासन बना रहेगा और परिवार में शांति आएगी.

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