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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का सिंह राशिफल 17 अक्टूबर 2026: 5वें चंद्रमा से प्रतिभा का परचम, प्रॉपर्टी व वाहन की समस्याएं खत्म, कार्यस्थल पर बड़ी जिम्मेदारी या उच्च पद प्राप्ति

आज का सिंह राशिफल 17 अक्टूबर 2026: 5वें चंद्रमा से प्रतिभा का परचम, प्रॉपर्टी व वाहन की समस्याएं खत्म, कार्यस्थल पर बड़ी जिम्मेदारी या उच्च पद प्राप्ति

आज का सिंह राशिफल 17 अक्टूबर 2026: 5वें चंद्रमा से प्रतिभा का परचम, प्रॉपर्टी व वाहन की समस्याएं खत्म, ऑफिस में उच्च पद व बड़ी जिम्मेदारी के योग! पढ़ें मां कालरात्रि का उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 17 Oct 2026 06:55 AM (IST)
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17 अक्टूबर 2026, शनिवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि (शारदीय नवरात्र का सातवां दिन, मां कालरात्रि पूजा) पूरे दिन रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 09:47 बजे तक मूल (मूला) नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, अतिगंड योग और शाम 07:51 बजे के बाद बनने वाले बुधादित्य योग का अत्यंत शुभ प्रभाव मिलेगा.

सूर्य देव आज शाम 07:51 बजे के बाद तुला राशि में प्रवेश करेंगे. चंद्रमा आज पूरे दिन धनु राशि में (आपकी राशि से 5वें भाव यानी पंचम भाव प्रतिभा, यश, बुद्धि, उच्च पद प्राप्ति, प्रॉपर्टी विवादों का निपटारा व पारिवारिक भावनात्मक लगाव स्थान) में संचरण करेंगे. पंचम भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आप अपनी असाधारण प्रतिभा, बौद्धिक चातुर्य और कार्यकुशलता के दम पर सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने में सक्षम रहेंगे; आपकी योग्यता को हर तरफ सराहा जाएगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन सिंह राशि के कारोबारियों के लिए खर्चों पर नियंत्रण साधने, जमीन-जायदाद व वाहन के विवाद सुलझने और संतुलित लाभ कमाने का रहेगा.

खर्चिला दिन और शॉपिंग से आर्थिक बोझ: बिजनेस और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन काफी खर्चिला साबित हो सकता है; संभव है कि आप त्योहारी सीजन में व्यक्तिगत या व्यावसायिक शॉपिंग में ज्यादा समय बिताएं, जिससे जरूरत से ज्यादा खर्च होने के कारण आपकी आर्थिक स्थिति पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है.

लाभ मिलेगा पर बैंक बैलेंस बढ़ाने में सीमा: व्यापार में नियमित लेन-देन से लाभ तो अवश्य कमाएंगे, लेकिन यह मुनाफा इतना अधिक नहीं होगा कि आप अपने संचित बैंक बैलेंस को बहुत तेजी से बढ़ाने में पूरी तरह कामयाब हो सकें; इसलिए अनावश्यक खर्चों पर तुरंत अंकुश लगाएं.

जमीन-जायदाद, प्रॉपर्टी व वाहन की समस्याएं होंगी खत्म: बिजनेसमैन के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह रहेगी कि जमीन-जायदाद, अचल संपत्ति, रियल एस्टेट तथा वाहन से जुड़ी जो समस्याएं या कागजी अड़चनें आपको लंबे समय से परेशान कर रही थीं, उनके संकट के बादल अब पूरी तरह छंटते हुए नजर आएंगे और समाधान का रास्ता साफ होगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अतिगंड योग से लगन से कार्य करने, तय समय से पहले टारगेट पूरे करने और उच्च पद या बड़ी जिम्मेदारी पाने का रहेगा.

सीनियर्स के सपोर्ट से समय से पहले पूरे होंगे टारगेट: ऑफिस का वातावरण पूरी तरह से आपके अनुकूल और सकारात्मक बना रहेगा; अपने उच्चाधिकारियों और सीनियर्स के सटीक मार्गदर्शन व सक्रिय सपोर्ट से आप अपने निर्धारित लक्ष्यों (Targets) को समय सीमा से पहले ही शानदार ढंग से पूरा करने में सफल रहेंगे.

अतिगंड योग से लगनपूर्वक बढ़ेंगे आगे: अतिगंड योग के शुभ प्रभाव से आप जॉब में पूरी एकाग्रता, लगन और निष्ठा के साथ अपने सौंपे गए कार्यों को बेहतरीन अंजाम देते हुए तेजी से आगे बढ़ेंगे.

कार्यकुशलता से मिलेगा उच्च पद या बड़ी जिम्मेदारी: आपकी अद्भुत कार्यकुशलता, निर्णय क्षमता और समर्पण को देखते हुए प्रबंधन द्वारा कार्यस्थल पर आपको कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है या किसी उच्च पद (Higher Position/Promotion) की प्राप्ति के मजबूत रास्ते खुल सकते हैं.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से पंचम चंद्रमा जीवनसाथी संग भावनात्मक जुड़ाव और परिवार पर पूरा ध्यान केंद्रित करने का योग बना रहा है.

जीवनसाथी संग गहरा भावनात्मक लगाव: अपने लाइफ पार्टनर के साथ आपका भावनात्मक लगाव और आपसी प्रेम बहुत गहरा रहेगा; हर कदम पर जीवनसाथी का भरपूर सहयोग और भावनात्मक लाभ मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.

परिवार पर रहेगा पूरा ध्यान केंद्रित: नवरात्र के पावन माहौल में आपका पूरा ध्यान अपने परिवार के सुख-सुविधाओं, संस्कारों और उनकी खुशियों पर केंद्रित रहेगा; घर में सुख, शांति और सौहार्द बना रहेगा.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन व्यर्थ के ख्यालों से बचकर अध्ययन में निरंतरता बनाए रखने का है. सामान्य और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र-छात्राएं पढ़ाई से संबंधित किसी गहरे चिंतन या भविष्य की चिंता में खो सकते हैं; व्यर्थ की सोच में समय गंवाने के बजाय समय की वास्तविक महत्ता को समझें और योजनाबद्ध तरीके से पढ़ते रहिए. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 5वें भाव के चंद्रमा और बुधादित्य योग के प्रभाव से आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य आम तौर पर उत्तम, ऊर्जावान और स्फूर्तिदायक बना रहेगा. अत्यधिक भागदौड़ और शॉपिंग से शाम को पैरों में हल्की थकान हो सकती है. पौष्टिक सात्विक आहार लें, पर्याप्त जल का सेवन करें और दिनचर्या में थोड़ा समय मां कालरात्रि के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: गोल्डन (सुनहरा)

शुभ अंक: 7

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: शनिवार और शारदीय नवरात्र के सातवें दिन मां कालरात्रि की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध तिल के तेल अथवा सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को लाल अथवा नीले पुष्प अर्पित करें और गुड़ अथवा गुड़ से बने मालपुए का नैवेद्य भोग लगाएं तथा 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्र्यै नमः' अथवा 'क्लीं ऐं श्रीं कालिकायै नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. इसके साथ ही शनिवार होने के कारण शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाएं और 'शनि चालीसा' का पाठ करें. किसी जरूरतमंद या कन्या को गुड़ और फल भेंट करें; इससे पंचम भाव के चंद्रमा से आपकी प्रतिभा का विकास होगा, प्रॉपर्टी व वाहन संबंधी बाधाएं पूरी तरह दूर होंगी, कार्यस्थल पर उच्च पद की प्राप्ति होगी और परिवार में सुख-समृद्धि का वास रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 17 Oct 2026 06:55 AM (IST)
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