Singh Rashifal: 15 अक्टूबर 2026, गुरुवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि (शारदीय नवरात्र का पांचवां दिन, मां स्कंदमाता पूजा) पूरे दिन रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज पूरे दिन ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और सौभाग्य योग का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन वृश्चिक राशि में (आपकी राशि से चौथे भाव यानी चतुर्थ भाव सुख, मानसिक शांति, आंतरिक संशय, फंड की तंगी, प्रशासनिक चुनौतियां व सहकर्मियों का भितरघात स्थान) में संचरण करेंगे. चौथे भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण आज आपका मन बाहर निकलने या ज्यादा घूमने-फिरने में बिल्कुल नहीं लगेगा; आपको घर पर ही शांत रहना अधिक पसंद आएगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो शुभ समय हैं, सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन सिंह राशि के कारोबारियों के लिए व्यावसायिक यात्राएं टालने, मजबूत टीम बनाने और फंड की कमी से उपजी निराशा से निपटने का रहेगा.

व्यावसायिक यात्राएं टालें, मजबूत टीम पर करें फोकस: आगामी त्योहारी सीजन (Festive Season) को देखते हुए फिलहाल लंबी या नई व्यावसायिक यात्राओं को स्थगित रखें; इस समय सबसे पहले अपने बिजनेस में एक योग्य, समर्पित और मजबूत टीम तैयार करने पर पूरा ध्यान दें, जिससे आप अपने कारोबार की वास्तविक ग्रोथ बढ़ाने के प्रयासों में मजबूती से जुट सकें.

काम और फंड के मामलों में निराशा: बिजनेसमैन को आज नए प्रोजेक्ट्स और फंड जुटाने (Funding) के मामलों में थोड़ी निराशा हाथ लग सकती है; इसके अलावा कुछ जरूरी पर्सनल वर्क (व्यक्तिगत कार्यों) की वजह से आप अपने बिजनेस पर पूरा समय और ध्यान नहीं दे पाएंगे.

न्यू बिजनेसमैन के काम में आएंगी बाधाएं: नए उद्यमियों (New Entrepreneurs) के काम आज बिना किसी अड़चन के आसानी से आगे नहीं बढ़ पाएंगे; किसी भी सौदे या डील को पूरा करने में बार-बार कानूनी या तकनीकी रुकावटें आ सकती हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखें.

नौकरीपेशा जातकों और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए आज का दिन अधिकारियों की नाराजगी, भितरघाती सहकर्मियों से बचाव और अत्यधिक सतर्कता बरतने का रहेगा.

अधिकारी हो सकते हैं नाखुश, भितरघातियों से रहें अलर्ट: नौकरीपेशा लोगों के काम से उनके उच्च अधिकारी आज कुछ नाखुश या असंतुष्ट रह सकते हैं; वर्कप्लेस पर केवल दिखावा करने वाले और पीठ पीछे वार करने वाले भितरघाती सहकर्मियों (Saboteurs/Co-workers) से पूरी तरह अलर्ट रहें, अपनी योजनाएं किसी से साझा न करें.

प्रशासनिक अधिकारियों के लिए दिन अशुभ: सिविल सेवा, सरकारी तंत्र या प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े अधिकारियों के लिए आज का दिन काफी चुनौतीपूर्ण और अशुभ रह सकता है; भाग्य के भरोसे कतई न बैठें, अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा, सतर्कता और नियमों के अनुसार ही करें.

कार्यक्षेत्र में लापरवाही से बचें: कोई भी महत्वपूर्ण फाइल या रिपोर्ट बिना दोबारा जांचे आगे न बढ़ाएं, अन्यथा छोटी सी चूक बड़ी समस्या बन सकती है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से चतुर्थ चंद्रमा मौन रहकर स्थिति को संभालने और लव लाइफ में दूरी का संकेत दे रहा है.

परिवार में रहें मौन, जो हो रहा है होने दें: घर-परिवार में किसी भी वाद-विवाद या तनावपूर्ण स्थिति में अपनी ओर से प्रतिक्रिया देने से बचें; परिवार में आज अधिकतर समय मौन रहें और जो जैसा घटित हो रहा है, उसे सहजता से होने दें.

लव लाइफ में प्यार रहेगा नदारद: प्रेम संबंधों (Love Life) में आज भावनात्मक जुड़ाव और प्यार पूरी तरह नदारद रह सकता है; एक-दूसरे के प्रति रूखापन या उदासीनता देखने को मिल सकती है, इसलिए किसी भी प्रकार की जबरदस्ती या उम्मीद न रखें.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन मानसिक भटकाव और असमंजस से भरा रह सकता है. छात्र अपने करियर, सिलेबस और आगामी परीक्षाओं की प्राथमिकताओं को लेकर स्वयं को गहरी दुविधा व असमंजस की स्थिति में पाएंगे; ऐसे में बड़ों या शिक्षकों की मदद लेकर अपनी सोच को स्पष्ट करें. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 4th हाउस के चंद्रमा के प्रभाव से सीने में भारीपन, सुस्ती और मानसिक बेचैनी की समस्या हो सकती है. पर्सनल वर्क और बिजनेस की भागदौड़ से थकान रहेगी. हल्का व सात्विक आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय मां स्कंदमाता के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: ब्लैक (काला)

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 5

आज का उपाय: गुरुवार और शारदीय नवरात्र के पांचवें दिन मां स्कंदमाता की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को पीले पुष्प और केले अथवा दूध-शहद से बने नैवेद्य का भोग लगाएं तथा 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमात्रै नमः' अथवा 'सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया. शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी॥' मंत्र का 108 बार जप करें. इसके साथ ही गुरुवार होने के कारण भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें और मस्तक पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं. किसी छोटी कन्या को पीले फल या मिश्री भेंट करें; इससे चौथे भाव के चंद्रमा से होने वाला मानसिक संशय और भितरघात का दोष शांत होगा, प्रशासनिक कार्यक्षेत्र में सुरक्षा मिलेगी, फंड संबंधी अड़चनें दूर होंगी और परिवार में शांति स्थापित होगी.

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