Singh Rashifal: 13 अक्टूबर 2026, मंगलवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि (शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन, मां चंद्रघंटा पूजा) रात्रि 11:28 तक रहेगी, जिसके उपरांत चतुर्थी तिथि आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज पूरे दिन विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और प्रीति योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा शाम 07:12 तक तुला राशि में (आपकी राशि से तीसरे भाव यानी तृतीय भाव पराक्रम, स्थायी सकारात्मक बदलाव, प्रभावशाली संपर्क, कम मेहनत में अधिक लाभ व कोच का सहयोग स्थान) में संचरण करेंगे और इसके बाद वृश्चिक राशि (4वें भाव) में प्रवेश करेंगे. तीसरे भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपके जीवन में बड़े, ठोस और स्थायी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे; आपकी आंतरिक ऊर्जा और आत्मविश्वास में गजब का निखार आएगा. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन सिंह राशि के कारोबारियों के लिए बुलंद भाग्य, कम मेहनत में बंपर मुनाफे और प्रभावशाली लोगों से संपर्कों का रहेगा.

कम मेहनत और ज्यादा लाभ के प्रबल योग: बिजनेस में आज आपका भाग्य पूरी तरह बुलंद रहेगा; कम मेहनत के बावजूद आपको अप्रत्याशित रूप से ज्यादा वित्तीय लाभ हासिल होगा और काफी समय से अटके सभी महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्य सुगमता से पूरे हो जाएंगे.

आमदनी में बढ़ोतरी व क्षमता का प्रदर्शन: बाजार में व्यापार की रफ्तार बहुत बढ़िया चलेगी; दैनिक आमदनी में निरंतर बढ़ोतरी दर्ज होगी और आप अपनी कार्यक्षमता के अनुसार हर व्यापारिक सौदे को सही अंजाम देने में पूरी तरह सफल रहेंगे.

धर्म-कर्म में रुचि व प्रभावशाली मुलाकात: त्योहारी सीजन (Festive Season) के चलते बिजनेसमैन की धर्म-कर्म, दान-पुण्य और नवरात्र पूजा-पाठ में गहरी रुचि रहेगी. साथ ही, आज किसी वरिष्ठ राजनीतिक अथवा अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति से आपकी औपचारिक मुलाकात हो सकती है, जो भविष्य में बड़े व्यावसायिक द्वार खोलेगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन भारी वर्कलोड के बीच शानदार परिणामों, थकान भूल जाने और दोपहर बाद तेज गति से काम निपटाने का रहेगा.

काम का बोझ अधिक, पर परिणाम से भूलेंगे थकान: वर्कप्लेस पर विशेष रूप से आपके ऊपर काम का बोझ और जिम्मेदारियां सामान्य से ज्यादा रहेंगी; लेकिन जब उन कार्यों के असाधारण और उचित परिणाम सामने आएंगे, तो आप अपनी सारी शारीरिक थकान पल भर में भूल जाएंगे.

दोपहर बाद काम में लाएंगे तेजी: एंप्लॉयड पर्सन दोपहर बाद अपने आधिकारिक प्रोजेक्ट्स और फाइलों के सिलसिले में अत्यधिक सक्रिय रहेंगे और सभी पेंडिंग कार्यों को बहुत तेज गति से पूरा करने का सफल प्रयास करेंगे.

अधिकारियों की मिलेगी सराहना: आपकी गति और कार्यनिष्ठा को देखकर कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता में उल्लेखनीय इजाफा होगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से तृतीय चंद्रमा परिजनों का संबल दिलाएगा, लेकिन दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के प्रति सावधानी बरतने की सलाह दे रहा है.

पारिवारिक माहौल रहेगा सुखद: घर-परिवार का आंतरिक माहौल काफी अच्छा और शांतिपूर्ण रहेगा; यदि किसी बात को लेकर आपके मन में कोई संशय होगा, तो घरवाले बेहद अपनेपन से आपको सही दिशा समझाएंगे.

जीवनसाथी की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है: शादीशुदा लोगों को आज अपने दांपत्य जीवन (Married Life) में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी; आपकी किसी बात या व्यस्तता के चलते जीवनसाथी की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है, इसलिए उनके साथ प्यार और धैर्य से बातचीत कर गिले-शिकवे दूर करें.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन अपने खेल कौशल को निखारने का है. स्पोर्ट्स पर्सन को आज अपने कोच (Coach) और मेंटर का भरपूर मार्गदर्शन और सहयोग मिलेगा; उनकी तकनीकी सीख आपके प्रदर्शन में बड़ा सुधार लाएगी. विद्यार्थियों के लिए दिन आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई में आगे बढ़ने का है. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 3rd हाउस के चंद्रमा और प्रीति योग के प्रभाव से आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य बेहद स्फूर्तिवान और सकारात्मक बना रहेगा. हालांकि, दिनभर की भागदौड़ और भारी वर्कलोड के चलते शाम को हल्की थकान महसूस हो सकती है. संतुलित सात्विक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय मां चंद्रघंटा के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: सिल्वर (चांदी जैसा)

शुभ अंक: 6

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: मंगलवार और शारदीय नवरात्र के तृतीय दिन मां चंद्रघंटा की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को लाल पुष्प, दूध से बनी मिठाई अथवा मखाने की खीर का भोग लगाएं और 'ॐ ऐं श्रीं शक्तयै नमः' अथवा 'पिण्डजप्रवरारूढ़ा चण्डकोपास्त्रकैर्युता. प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता॥' मंत्र की एक माला का जप करें. इसके साथ ही मंगलवार को हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और सिंदूर का तिलक लगाएं. किसी छोटी कन्या को फल या मिश्री भेंट करें; इससे तीसरे भाव के चंद्रमा से जीवन में स्थायी सकारात्मक बदलाव आएंगे, कम मेहनत में व्यापार में ज्यादा लाभ मिलेगा, वर्कप्लेस पर सफलता मिलेगी और दांपत्य की नाराजगी दूर होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.