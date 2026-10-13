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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का सिंह राशिफल 13 अक्टूबर 2026: तीसरे चंद्रमा से जीवन में स्थायी सकारात्मक बदलाव, कम मेहनत में ज्यादा मुनाफा, वर्कप्लेस पर शानदार परिणाम

आज का सिंह राशिफल 13 अक्टूबर 2026: तीसरे चंद्रमा से जीवन में स्थायी सकारात्मक बदलाव, कम मेहनत में ज्यादा मुनाफा, वर्कप्लेस पर शानदार परिणाम

आज का सिंह राशिफल 13 अक्टूबर 2026: तीसरे चंद्रमा से जीवन में स्थायी बदलाव, कम मेहनत में बड़ा मुनाफा, वर्कलोड के बीच शानदार नतीजे, कोच का साथ! पढ़ें मां चंद्रघंटा का उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 13 Oct 2026 07:04 AM (IST)
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Singh Rashifal: 13 अक्टूबर 2026, मंगलवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि (शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन, मां चंद्रघंटा पूजा) रात्रि 11:28 तक रहेगी, जिसके उपरांत चतुर्थी तिथि आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज पूरे दिन विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और प्रीति योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा शाम 07:12 तक तुला राशि में (आपकी राशि से तीसरे भाव यानी तृतीय भाव पराक्रम, स्थायी सकारात्मक बदलाव, प्रभावशाली संपर्क, कम मेहनत में अधिक लाभ व कोच का सहयोग स्थान) में संचरण करेंगे और इसके बाद वृश्चिक राशि (4वें भाव) में प्रवेश करेंगे. तीसरे भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपके जीवन में बड़े, ठोस और स्थायी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे; आपकी आंतरिक ऊर्जा और आत्मविश्वास में गजब का निखार आएगा. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन सिंह राशि के कारोबारियों के लिए बुलंद भाग्य, कम मेहनत में बंपर मुनाफे और प्रभावशाली लोगों से संपर्कों का रहेगा.

कम मेहनत और ज्यादा लाभ के प्रबल योग: बिजनेस में आज आपका भाग्य पूरी तरह बुलंद रहेगा; कम मेहनत के बावजूद आपको अप्रत्याशित रूप से ज्यादा वित्तीय लाभ हासिल होगा और काफी समय से अटके सभी महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्य सुगमता से पूरे हो जाएंगे.

आमदनी में बढ़ोतरी व क्षमता का प्रदर्शन: बाजार में व्यापार की रफ्तार बहुत बढ़िया चलेगी; दैनिक आमदनी में निरंतर बढ़ोतरी दर्ज होगी और आप अपनी कार्यक्षमता के अनुसार हर व्यापारिक सौदे को सही अंजाम देने में पूरी तरह सफल रहेंगे.

धर्म-कर्म में रुचि व प्रभावशाली मुलाकात: त्योहारी सीजन (Festive Season) के चलते बिजनेसमैन की धर्म-कर्म, दान-पुण्य और नवरात्र पूजा-पाठ में गहरी रुचि रहेगी. साथ ही, आज किसी वरिष्ठ राजनीतिक अथवा अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति से आपकी औपचारिक मुलाकात हो सकती है, जो भविष्य में बड़े व्यावसायिक द्वार खोलेगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन भारी वर्कलोड के बीच शानदार परिणामों, थकान भूल जाने और दोपहर बाद तेज गति से काम निपटाने का रहेगा.

काम का बोझ अधिक, पर परिणाम से भूलेंगे थकान: वर्कप्लेस पर विशेष रूप से आपके ऊपर काम का बोझ और जिम्मेदारियां सामान्य से ज्यादा रहेंगी; लेकिन जब उन कार्यों के असाधारण और उचित परिणाम सामने आएंगे, तो आप अपनी सारी शारीरिक थकान पल भर में भूल जाएंगे.

दोपहर बाद काम में लाएंगे तेजी: एंप्लॉयड पर्सन दोपहर बाद अपने आधिकारिक प्रोजेक्ट्स और फाइलों के सिलसिले में अत्यधिक सक्रिय रहेंगे और सभी पेंडिंग कार्यों को बहुत तेज गति से पूरा करने का सफल प्रयास करेंगे.

अधिकारियों की मिलेगी सराहना: आपकी गति और कार्यनिष्ठा को देखकर कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता में उल्लेखनीय इजाफा होगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से तृतीय चंद्रमा परिजनों का संबल दिलाएगा, लेकिन दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के प्रति सावधानी बरतने की सलाह दे रहा है.

पारिवारिक माहौल रहेगा सुखद: घर-परिवार का आंतरिक माहौल काफी अच्छा और शांतिपूर्ण रहेगा; यदि किसी बात को लेकर आपके मन में कोई संशय होगा, तो घरवाले बेहद अपनेपन से आपको सही दिशा समझाएंगे.

जीवनसाथी की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है: शादीशुदा लोगों को आज अपने दांपत्य जीवन (Married Life) में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी; आपकी किसी बात या व्यस्तता के चलते जीवनसाथी की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है, इसलिए उनके साथ प्यार और धैर्य से बातचीत कर गिले-शिकवे दूर करें.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन अपने खेल कौशल को निखारने का है. स्पोर्ट्स पर्सन को आज अपने कोच (Coach) और मेंटर का भरपूर मार्गदर्शन और सहयोग मिलेगा; उनकी तकनीकी सीख आपके प्रदर्शन में बड़ा सुधार लाएगी. विद्यार्थियों के लिए दिन आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई में आगे बढ़ने का है. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 3rd हाउस के चंद्रमा और प्रीति योग के प्रभाव से आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य बेहद स्फूर्तिवान और सकारात्मक बना रहेगा. हालांकि, दिनभर की भागदौड़ और भारी वर्कलोड के चलते शाम को हल्की थकान महसूस हो सकती है. संतुलित सात्विक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय मां चंद्रघंटा के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: सिल्वर (चांदी जैसा)

शुभ अंक: 6

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: मंगलवार और शारदीय नवरात्र के तृतीय दिन मां चंद्रघंटा की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को लाल पुष्प, दूध से बनी मिठाई अथवा मखाने की खीर का भोग लगाएं और 'ॐ ऐं श्रीं शक्तयै नमः' अथवा 'पिण्डजप्रवरारूढ़ा चण्डकोपास्त्रकैर्युता. प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता॥' मंत्र की एक माला का जप करें. इसके साथ ही मंगलवार को हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और सिंदूर का तिलक लगाएं. किसी छोटी कन्या को फल या मिश्री भेंट करें; इससे तीसरे भाव के चंद्रमा से जीवन में स्थायी सकारात्मक बदलाव आएंगे, कम मेहनत में व्यापार में ज्यादा लाभ मिलेगा, वर्कप्लेस पर सफलता मिलेगी और दांपत्य की नाराजगी दूर होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 13 Oct 2026 07:04 AM (IST)
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